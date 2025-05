Retailleau perdant à la présidentielle 2027 : selon les sondages, il n'est même pas au 2e tour

Les premiers sondages intégrant Retailleau suggèrent que le nouveau président de LR peinerait à s'imposer face au bloc central et à l'extrême droite lors de la présidentielle de 2027.

Le 18 mai dernier, Bruno Retailleau a largement remporté la présidence du parti Les Républicains face à son rival Laurent Wauquiez, avec 74,4% ses scrutins des adhérents LR, contre seulement 25,7% pour le chef des députés LR. Depuis, le ministre de l'Intérieur affiche clairement son ambition pour la présidentielle de 2027, sans avoir encore officialisé sa candidature. Il rejoindrait ainsi l'ancien Premier Ministre, Edouard Philippe, seul représentant du bloc central à avoir officiellement annoncé sa candidature. Mais les premiers sondages post-élection sont sans appel : Bruno Retailleau ne passerait même pas le premier tour.

Selon un sondage Toluna Harris Interactive pour LCI dévoilé ce mardi 20 mai, Edouard Philippe est celui qui a le plus de chance d'accéder au second tour. Le patron d'Horizons est en effet crédité de 21% des intentions de vote, contre 12% pour Bruno Retailleau si l'ancien Premier ministre maintient sa candidature. L'étude a été menée au lendemain de l'élection du président LR auprès d'un échantillon représentatif de 1 217 personnes âgées de 18 ans et plus, dont 1 071 inscrites sur les listes électorales.

© Ifop

Le Rassemblement National largement en tête

Quelque soit le candidat présenté, le Rassemblement National domine très largement les intentions de votes : 31% pour Marine Le Pen, 30% pour Jordan Bardella. De quoi relancer la question d'un rapprochement stratégique à droite ? Bruno Retailleau, lui, écarte toute alliance : "Notre famille politique est à même de porter notre projet pour la présidentielle." a-t-il affirmé sur TF1 le 18 mai.

Un second sondage, Ifop-Fiducial pour Le Figaro et Sud Radio publié ce mercredi, montre toutefois une progression notable pour le ministre de l'Intérieur. Dans cette enquête menée les 19 et 20 mai, soit trois jours après sa victoire chez LR, 16 % des personnes interrogées se disent prêtes à voter pour lui si le premier tour se déroulait dimanche prochain, contre 11 % en mars dernier.

L'enquête repose sur un échantillon de 1 114 personnes inscrites sur les listes électorales, représentatif de la population française adulte. La marge d'erreur est estimée entre 1,4 et 3,1 points. Notons que ce ne sont que des estimations, qui ne servent à avoir que des indications.