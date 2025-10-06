Dissolution de l'Assemblée nationale : Macron peut l'annoncer très vite, mais il a aussi un autre coup à jouer

Après la démission de Sébastien Lecornu et de son gouvernement, il ne reste plus que deux options à Emmanuel Macron pour essayer de sortir de la crise politique, dont la dissolution de l'Assemblée nationale.

La dissolution est-elle la dernière option d'Emmanuel Macron ? La question se posait déjà avant la nomination de Sébastien Lecornu à Matignon. Elle se pose à nouveau ce lundi 6 octobre après la démission du Premier ministre et de son gouvernement nommé seulement quelques heures plus tôt. Une démission acceptée par le président de la République comme annoncé par un communiqué de l'Elysée. A quoi s'attendre après cette situation inédite sous la Vème République ?

Certaines forces de l'opposition n'ont pas perdu une minute après l'annonce de l'Elysée pour appeler à la dissolution de l'Assemblée nationale, le Rassemblement national en tête. Le parti à la flamme appelle au retour aux urnes des Français depuis le mois d'août et la chute annoncée, et depuis actée, du gouvernement de François Bayrou. "Il ne peut y avoir de stabilité retrouvée sans un retour aux urnes et sans la dissolution de l'Assemblée nationale", a réagi Jordan Bardella, le président du RN, ce lundi matin avant une réunion au siège du parti. Marine Le Pen a également appelé à une dissolution en interrogeant la capacité du chef de l'Etat à y "résister" : "Je l'appelle à dissoudre l'Assemblée nationale, nous sommes au bout du chemin. Il n'y en aura pas plus demain [...] On est au bout de la blague, la facer a assez duré".

Les échecs consécutifs de trois gouvernements - ceux de Michel Barnier, François Bayrou et de Sébastien Lecornu qui a duré à peine un journée - donnent du crédit à la position du RN. La répartition tripartite des forces à l'Assemblée nationale et l'impossibilité des précédents Premiers ministres à trouver une majorité traduisent une forme d'ingouvernabilité de la France à laquelle la dissolution pourrait être une solution.

Pour éviter une dissolution, Macron a une dernière option

Emmanuel Macron pourrait finir par être contraint à une nouvelle dissolution, après celle de juillet 2024 ayant conduit à la crise politique. Mais le chef de l'Etat a indiqué à plusieurs reprises ne pas souhaiter recourir à cette méthode, préférant nommer des Premiers ministres chargés de trouver une majorité, laquelle s'apparente de plus en plus à un mythe. Il faut dire qu'une dissolution ne serait pas favorable au camp présidentiel qui risquerait de perdre des sièges à l'Assemblée nationale, au profit des oppositions, en cas de nouvelles élections législatives. Un scrutin qui, selon, ne permettrait pas de faire émerger une majorité et ne résoudrait pas la crise.

La dissolution apparaît donc comme une solution de derniers recours aux yeux d'Emmanuel Macron qui dispose d'une autre option après la démission de Sébastien Lecornu : la nomination d'un nouveau Premier ministre. Sauf qu'après trois essais infructueux avec des chef de gouvernement issus de son camp, le chef de l'Etat ne peut pas espérer réussir avec un quatrième Premier ministre venant du bloc central. Pour éviter une dissolution, il doit jouer la carte de la rupture à Matignon avec un Premier ministre issu de la gauche capable de rassembler les forces de gauche et l'aile gauche du bloc central ou un Premier ministre parlant à la droite et à même d'obtenir le soutien du bloc central, mais aussi de l'extrême droite. Deux options jusqu'à présent toujours rejetées par Emmanuel Macron.

Le président de la République ne va pas avoir le choix que de reconnaître l'échec de sa politique. Les deux options qui s'offrent à lui lui demandent de revenir sur la stratégie qu'il défend depuis plus d'un an, reste que l'une lui permet encore d'éviter une dissolution et apparaît comme une dernière chance avant une dissolution inévitable.

Toutes les oppositions favorables à une dissolution ?

Si les appels du RN à la dissolution sont les plus insistants, le parti à la flamme n'est pas le seul à être favorable à une telle procédure qui impliquerait l'organisation de nouvelles élections législatives. La dissolution est également soutenue à gauche par LFI, qui va même plus loin en appelant à une démission d'Emmanuel Macron. Le PS ne se joint pas à ces appels, mais a assuré être prêt à un tel scénario début septembre : "Si elle doit advenir, nous nous y préparons", assurait Boris Vallaud, président du groupe de députés du PS sur BFMTV indiquant au passage qu'n "plan dissolution" est prêt au PS. Toujours à gauche, les Ecologistes préfèrent assister à la nomination d'un Premier ministre de gauche qu'à une dissolution.

Quid de LR ? Le parti qui compte seulement une quarantaine de députés et faisait jusqu'à présent parti de la coalition gouvernemental de socle commun avait peu d'intérêt à une dissolution. Mais la rupture actée par Bruno Retailleau dimanche soir a peut-être changé la donner. Le parti de droite doit évoquer cette possibilité lors d'une réunion du comité stratégique prévue ce lundi 6 octobre en fin de matinée. Le vice-président LR, François-Xavier Bellamy, a déjà assuré que le parti n'avait rien "à redouter (…) d'une dissolution".

Quelle coalition pour le prochain gouvernement ?

Pour qu'un gouvernement puisse être formé et qu'il puisse se maintenir, il faut qu'une majorité de députés s'accordent pour le laisser en responsabilité : c'est-à-dire soit lui accorder un soutien explicite, soit en actant un accord de "non censure" tout en restant dans une opposition souhaitant de la stabilité et souhaitant peser sur les décisions à venir. Quelle configuration pourrait permettre à 289 députés à ne pas censurer à priori le prochain gouvernement ? Testez les situations possibles grâce au simulateur de Datan.