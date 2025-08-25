Dissolution de l'Assemblée nationale : pourquoi la probable démisssion de Bayrou change la donne

François Bayrou va soumettre son gouvernement à un vote de confiance du Parlement le 8 septembre. Ce vote, qui va intervenir avant le vote du budget, pourrait conduire à la démission du Premier ministre.

François Bayrou a annoncé qu'il solliciterait un vote de confiance du Parlement le 8 septembre, sollicitant de nombreuses réactions dans la classe politique. Le Premier ministre a souligné le contexte budgétaire français pour justifier sa décision. "Notre pays est en danger parce que nous sommes au bord du surendettement", a-t-il alerté. Rapidement, les opposants du gouvernement ont indiqué qu'ils ne voteraient pas la confiance au gouvernement. La France Insoumise, qui réclamait que le Premier ministre se soumette au vote des députés, a salué cette décision. "Il n'y a pas de majorité pour lui. La mobilisation populaire en cours aura gagné", a écrit le fondateur de LFI sur X. À gauche, les socialistes, les communistes et les écologistes ont aussi indiqué qu'ils voteraient contre le vote de confiance au gouvernement.

Le président du RN, Jordan Bardella, a écrit que son parti ne votera pas la confiance, tandis que Marine Le Pen, cheffe de file des députés RN, a confirmé ce choix. "Nous voterons évidemment contre la confiance au gouvernement de François Bayrou. Seule la dissolution permettra désormais aux Français de choisir leur destin, celui du redressement avec le Rassemblement national", a-t-elle écrit sur X.

La dissolution n'est pas demandée par tous les partis, mais pourrait être une solution pour Emmanuel Macron. Si François Bayrou devait démissionner, le président pourrait avoir du mal à nommer un nouveau Premier ministre et à former un nouveau gouvernement. Les deux précédentes nominations, celle de Michel Barnier et François Bayrou avaient été longues et n'avaient pas suscité l'unanimité. Une dissolution provoquerait de nouvelles élections législatives, qui permettraient d'apporter de la clarté ou de dégager une majorité. Cependant, les équilibres politiques pourraient peu changer ou être favorables au Rassemblement national. Emmanuel Macron pourrait aussi préférer un gouvernement avec les mêmes parlementaires. Dans tous les cas, la question est sur la table, alors que le président peut à nouveau dissoudre l'Assemblée nationale, un an après le second tour des élections législatives anticipées.

Des mois de tourmente politique

Pou rappel, la France a traversé une année de bouleversements politiques historiques. Le 9 juin 2024, le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire remportaient le plus de voix aux élections européennes en France, largement devant le camp présidentiel. Emmanuel Macron avait rapidement réagi dans une allocution télévisée : "J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote, je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale." Une annonce inattendue qui a été à l'origine d'une séquence pleine de rebondissements.

Tout d'abord, la tenue de nouvelles élections législatives, qui ont donné une Assemblée encore plus divisée. Si le camp présidentiel n'avait qu'une majorité relative avant la dissolution, elle est aujourd'hui divisée en trois blocs : 182 sièges pour les élus du Nouveau Front populaire, 168 pour le camp présidentiel et 143 pour le RN et ses alliés.

Le Premier ministre de l'époque, Gabriel Attal, avait ensuite démissionné le 16 juillet. Celle-ci a été acceptée par Emmanuel Macron, qui a ensuite brandi la "trêve olympique" pour ne pas appeler un nouveau Premier ministre à former un gouvernement. Il aura fallu attendre le 5 septembre pour voir Michel Barnier arriver à Matignon.

Une surprise mal accueillie par la nouvelle Assemblée. En effet, le NFP étant arrivé en tête, il s'attendait à voir une personne de son camp à la tête du gouvernement. Le RN avait la même ambition, considérant être arrivé premier puisque, contrairement à l'alliance de gauche, il est le parti qui a réuni le plus de sièges. De plus, Michel Barnier est issu des Républicains, qui n'ont que 49 députés. Son gouvernement a été censuré le 13 décembre après avoir tenté de faire passer son budget avec un 49.3. Vient enfin le gouvernement Bayrou, membre de l'alliance centrale. Après une tentative de censure de la gauche, qui n'a pas été soutenue par le Rassemblement national, il est toujours en place au mois d'août 2025.