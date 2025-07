La Russie prépare une nouvelle invasion, la guerre en Europe peut s'embraser

Vladimir Poutine aurait annoncé à Donald Trump son souhait de lancer une nouvelle offensive, incessamment sous peu, sur le territoire ukrainien. Une décision qui n'a pas du tout plu à Donald Trump.

De nouvelles tensions majeures entre Moscou et Washington. En effet, la menace d'une nouvelle guerre ou du moins, d'une nouvelle étape du conflit entre l'Ukraine et la Russie plane ces derniers temps. Vladimir Poutine lui-même aurait fait part à Donald Trump de son souhait de lancer une offensive d'envergure contre Kiev "dans les 60 jours" selon Axios.

Les deux responsables auraient échangé au téléphone le 3 juillet dernier, l'occasion pour le maître du Kremlin de divulguer ses dernières idées au sujet d'une extension de ses opérations militaires dans l'est de l'Ukraine. Un revirement de situation qui n'a pas manqué de faire réagir le président américain. "Trump est vraiment furieux contre Poutine, son annonce de demain sera très agressive", confiait ce dimanche le sénateur républicain Lindsey Graham.

"Je suis déçu du président Poutine"

Force est de constater que les Etats-Unis n'ont pas fait dans la dentelle pour répondre à Vladimir Poutine. L'Ukraine bénéficiera d'un "très grand nombre d'équipements militaires" dans le cadre d'un récent accord, a annoncé le secrétaire général de l'Otan Mark Rutte, lundi 14 juillet. Il s'agit d'un accord permettant d'envoyer des armes à l'Alliance pour aider l'Ukraine contre la Russie. "C'est une très grosse affaire que nous avons conclue. Des équipements militaire d'une valeur de plusieurs milliards de dollars vont être achetés aux Etats-Unis, aller à l'Otan, etc, et seront rapidement distribués sur le champs de bataille", a déclaré le locataire de la Maison Blanche.

"Je suis déçu du président Poutine, car je pensais que nous aurions un accord il y a deux mois, mais ça ne semble pas se concrétiser", a déclaré Donald Trump, précisant que "par conséquent, nous allons mettre en place des droits de douane secondaires (...) Si nous n'avons pas un accord d'ici 50 jours, c'est très simple, (les droits de douane) seront à 100 % et c'est comme ça", menaçait-il.

Ces virages à 180 degrés, à la fois de Moscou et de Washington devraient donc mettre le feu aux poudres, et raviver les tensions sur le territoire ukrainien. D'après les informations d'Axios, un échange téléphonique aurait même eu lieu entre Donald Trump et Emmanuel Macron, après que le président français se soit entretenu avec le maître du Kremlin. "Il veut tout prendre" aurait lancé le président américain auprès de son homologue français. Les dernières menaces des Etats-Unis ne semblent toutefois pas faire trembler la Russie, bien au contraire. Pour preuve, la bourse russe a augmenté juste après les annonces de Donald Trump, ce 14 juillet, note la BBC. "Ce qui suggère qu'elle redoutait une réaction plus ferme de la part du président américain ", estime Vitaly Shevchenko, spécialiste du pays pour le média britannique.