Journée de défense et de citoyenneté "militarisée" dès la rentrée : ce que l'on sait de la nouvelle version de la JDC

La JDC va changer : dès la rentrée, les jeunes de 16 à 25 ans vont participer à une nouvelle version "militarisée" de la journée de défense et de citoyenneté.

800 000 jeunes chaque année réalisent leur Journée de défense et de citoyenneté (JDC) obligatoire. Mais celle-ci va fortement évoluer, et ce dès la rentrée de septembre. Une version "militarisée" va être mise en place pour les jeunes de 16 à 25 ans, selon l'entourage du ministre des Armées, Sébastien Lecornu, auprès de Franceinfo. Ce qui confirme une information du Monde.

Tir sportif au laser, jeux tactiques et ration militaire : la journée ressemblera à une formation militaire adaptée aux jeunes. Le matin, les participants lèveront les couleurs et chanteront La Marseillaise. Fini donc les quiz sur l'organisation de la défense en France, les diaporamas et la présentation des métiers des armées françaises. La JDC sera maintenant immersive, avec notamment un jeu de rôle présentant une situation de guerre contre des adversaires de la France, comme des groupes djihadistes, la Russie, l'Iran ou la Corée du Nord, explique Le Monde. L'idée est également de faire un rappel du rôle de la diplomatie et des institutions internationales comme l'Otan, l'ONU ou encore l'UE.

"Passeport défense à double usage civil et militaire"

Avec les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, "nous, Européens, devons désormais assurer notre sécurité nous-mêmes", avait déclaré Emmanuel Macron le 13 juillet dernier. Le ministère des Armées veut parvenir à un objectif de 52 000 réservistes opérationnels militaires d'ici 2026. En octobre dernier, la France en comptait 44 535. Le changement de format de la JDC pourrait donc vouloir donner aux jeunes l'envie de s'engager.

"Le but, c'est surtout de valoriser les parcours individuels dans une perspective civile comme militaire, et de faire en sorte que ces tests soient aussi des tests de talents. Les données recueillies serviront à alimenter un passeport défense à double usage civil et militaire", a indiqué au Monde le général Pierre-Joseph Givre, directeur de la direction du service national et de la jeunesse. La plateforme Défense + (en cours de développement) permettra au jeune de télécharger ce "passeport défense", attestation de participation à la JDC et nécessaire pour passer le Bac ou son permis de conduire. "À terme, notre ambition est de communiquer à chaque jeune, à l'issue de la JDC, une appréciation valorisant ses aptitudes et son potentiel."