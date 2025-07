"Honte", "fiasco"... Ces raisons pour lesquelles la France s'oppose aux nouveaux droits de douane américains

Les nouveaux droits de douane américains de 15 % sur les exportations européennes ne passent pas en France. Cet accord entre l'UE et les Etats-Unis est fustigé par une grande partie de la classe politique française.

Le président des Etats-Unis Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ont annoncé dimanche avoir trouvé un accord sur les droits de douane, prévoyant une taxation des exportations européennes à 15 %. Un accord qui divise en Europe et qui a déclenché un véritable tollé en France. L'échiquier politique semble unanime et n'a pas manqué de fustiger, ce lundi matin, un accord vécu comme un affront jusqu'au sommet de l'Etat.

Le locataire de Matignon, François Bayrou, déplore "un jour sombre que celui où une alliance de peuples libres, rassemblés pour affirmer leurs valeurs et défendre leurs intérêts, se résout à la soumission", sur X. Même son de cloche du côté de Marc Fesneau, président du groupe MoDem à l'Assemblée nationale : "Nous n'avons pas construit l'Europe et nous ne sommes pas d'ardents défenseurs de l'Europe pour voir ainsi bradés nos intérêts. L'accord commercial (...) se fait clairement au détriment de l'Europe. Un rééquilibrage est impératif", abonde-t-il.

"Un fiasco politique et moral"

Du côté de l'opposition au bloc central, la déception est grande, et la colère bien visible. "Tout a été cédé à Trump. Droits de douane, obligation d'achat, taxe de 5 % sur le PIB : le libéralisme, la concurrence libre et non faussée et les autres règles du Traité de Lisbonne sont une mauvaise blague", fustige le leader LFI, Jean-Luc Mélenchon. "L'accord UE-Etats-Unis est une honte. Il donne le point à Trump en se soumettant à ses conditions", regrette le patron du PS, Olivier Faure, toujours sur X. Marine Le Pen, elle, déplore un "fiasco politique, économique et moral (...) La moindre des choses serait de reconnaître ce cuisant échec plutôt que de demander aux Français, qui en seront les premières victimes, de s'en réjouir", ajoute-t-elle.

Pour rappel, cet accord conclu entre l'UE et les Etats-Unis pourrait gravement impacter des secteurs comme l'automobile, le luxe ou l'agroalimentaire. En revanche, l'aéronautique la chimie et les spiritueux seront exemptés de ce nouveau niveau de taxation. L'ex-ministre des Affaires étrangères et candidat à la présidentielle de 2027, Dominique de Villepin dénonce un "traité inégal où l'un paye des droits de douane à hauteur de 15 % mais l'autre aucun". "Il est illusoire de croire que Donald Trump arrêtera là ses revendications face à une Europe dont il méprise la souveraineté", explique-t-il.

Les "filières économiques" reçues à Bercy mercredi

Seuls certains membres du gouvernement français ont semblé mettre un peu d'eau dans leur vin au moment de commenter cet accord historique sur les droits de douane entre l'UE et les USA. "Certaines filières importantes pour l'industrie européenne, comme l'aéronautique, comme les spiritueux, devraient être exemptées", a dit le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci sur RTL. "Nous aurons les détails de cet accord dans la journée. Ensuite, une négociation technique aura lieu dans les prochaines semaines", assure-t-il. Pour Laurent Saint-Martin, ministre chargé du Commerce extérieur, "il ne faudrait pas que cet accord soit la fin de l'histoire. Sinon nous serons simplement affaiblis", met-il en garde. Ce dernier appelle Bruxelles à "travailler sans attendre sur des procédures de soutien pour les filières fragilisées". Le ministre délégué chargé de l'Europe, Benjamin Haddad, se félicite de son côté que l'accord laisse souffler "des secteurs clés pour l'économie française", comme celui des médicaments, entre autres.

Enfin, pour le Medef, "cet accord illustre la difficulté qu'a encore l'UE à faire valoir la puissance de son économie et l'importance de son marché intérieur", même "s'il est un moindre mal". "L'Europe ne saurait être la variable d'ajustement des politiques américaines et chinoises", écrit le syndicat dans une lettre transmise à l'Agence-France-Presse (AFP). Mercredi 30 juillet, en début d'après-midi, le ministre de l'Economie, Eric Lombard, et celui des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, réuniront mercredi à Bercy "les filières économiques" pour évoquer "les conséquences" de l'accord entre Trump et von der Leyen, a appris l'AFP. La réunion rassemblera les organisations patronales ainsi que les fédérations représentant les filières industrielles "impactées par les droits de douane américains", précise de son côté le ministère.