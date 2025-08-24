Guadeloupe : quelles sont les annonces faites par Bruno Retailleau pour lutter contre le narcotrafic ?

En déplacement en Guadeloupe, Bruno Retailleau a fait l'annonce de nouveaux moyens dans la lutte contre la délinquance et le narcotrafic.

Le ministre de l'Intérieur français, Bruno Retailleau, a annoncé de nouvelles mesures pour renforcer "les filières d'investigation" en Guadeloupe, rapporte le média BFMTV. L'objectif affiché du ministre en déplacement dans ce département français est de lutter contre la violence et le narcotrafic, un enjeu important dans les Antilles françaises. "Treize enquêteurs supplémentaires" vont venir grossir les rangs de l'office anti-stupéfiants. Une mesure qui devrait intervenir "dans les prochains mois", selon le ministre.

Autres annonces faites : l'inauguration d'un "laboratoire d'analyse balistique" en Guadeloupe. Il devrait permettre "d'économiser huit à dix mois d'enquêtes". De plus, "deux escadrons de gendarmerie mobile" devraient aussi être mis en place, "sans enlever le peloton de la garde républicaine", plus "deux brigades nautiques" en Basse-Terre et à Pointe-à-Pitre. Bruno Retailleau a aussi annoncé la mise en place de deux radars supplémentaires pour surveiller les canaux de la Dominique et des Saintes. Un drone devrait aussi être utilisé pour surveiller les côtes.

Les Antilles françaises frappées par le narcotrafic

La zone des Antilles françaises, comme le reste du pays, est particulièrement marquée par le narcotrafic. Comme le rappelle CNEWS, au premier semestre de l'année 2025, les autorités ont intercepté plus de 37 000 tonnes de cocaïne en France métropolitaine et dans les Outre-mer. C'est une hausse de près de 45% par rapport à 2024. Le média CNEWS rappelle également que le 15 juillet dernier, cinq tonnes de cocaïne ont été saisies au large de la Martinique, les Antilles françaises. Situées entre l'Amérique du Sud, les États-Unis et l'Europe, les Antilles sont devenues un point stratégique privilégié pour les narcotrafiquants.

La criminalité en Guadeloupe est aussi un problème récurrent. Elle affronte une vague d'homicides depuis plusieurs années. Ainsi, Ouest France rappelle que dans la nuit de vendredi à samedi, un jeune homme a été tué par balle. Il est la 27e victime "d'homicides par armes à feu" dans l'année 2025, soit presque autant qu'à la fin de l'année 2024. Une année de sordide record puisque en 2024, la Guadeloupe était placée au 2e rang de France en termes d'homicides. "La République n'entend rien lâcher sur l'ordre public", a indiqué Bruno Retailleau.