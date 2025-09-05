Voici la première mesure que le RN prendra s'il s'installe à Matignon, elle concerne les étrangers

Le Rassemblement est en ordre de marche en vue de l'après-Bayrou. Un plan d'action est déjà prévu jusqu'en 2027, dont une mesure bien précise que le parti se verrait bien appliquer s'il prend la tête du gouvernement.

Le Rassemblement national se verrait bien gouverner, ce n'est un secret pour personne. Dès le 1er septembre, le parti à la flamme réunissait un bureau de campagne de préparation des élections législatives. Une manière d'enjamber le vote de confiance à François Bayrou prévu le 8 septembre prochain, et de se projeter, déjà, sur l'après. Le RN veut se montrer "en ordre de bataille" selon les mots d'un cadre du parti, révélait BFMTV.

Mardi 2 septembre, le vice-président du parti, Sébastien Chenu, souhaitait dire à François Bayrou "qu'il est un Premier ministre dans le déni, dans une forme de déresponsabilité et qui est déconnecté de la réalité des Français", au micro de la chaîne d'informations en continu. "On veut gouverner le plus tôt possible", assurait le député RN du Nord qui disait le parti "prêt" pour une nouvelle dissolution. Grâce à "l'écroulement du bloc central", ce dernier estime même que le RN "peut avoir une majorité absolue" en cas de dissolution de l'Assemblée nationale.

Une circulaire pour imposer une première mesure immédiate

Voilà pourquoi, le RN travaille déjà en ce sens. Un plan d'action jusqu'en 2027 est déjà prêt, calibré sur 18 mois, tout pile. Dans le meilleur des mondes, le RN se verrait bien appliquer ce plan depuis Matignon, avec un Premier ministre mariniste, donc, en lieu et place de François Bayrou. "Des projets de loi concrets, adaptés à une cohabitation et qui permettraient aux électeurs de nous juger au pouvoir", sont déjà dans les petits papiers du parti, confie un stratège du parti à France Info.

Il évoque un exemple très concret : une circulaire qui serait envoyée au préfet dès la nomination de Jordan Bardella, pour suspendre toute régularisation de sans-papiers. "Il faut du temps pour mettre en place une politique et avoir des résultats. Donc plus la dissolution sera rapide, mieux ce sera pour nous", abonde un député du RN. Justement, ce style de propositions est loin d'être une nouveauté dans les rangs du RN, bien au contraire.

Dans le programme du Rassemblement national pour les dernières élections législatives de 2024, intitulé "Bardella Premier ministre", le parti à la flamme listait justement plusieurs mesures sur l'un de ses thèmes forts, l'immigration. Parmi elles, on trouve la "suspension de toutes les régularisations de clandestins par les préfets", via une "circulaire ministérielle". Y figuraient également la "suppression de toutes les dérogations qui empêchent les expulsions d'étrangers", le "retour du délit de séjour irrégulier", ou encore la "suppression du droit du sol", toutes trois par l'intermédiaire d'un projet de loi portant sur des mesures "d'urgence sur l'immigration". Si le RN n'innove pas en 2025, il tente de placer ses pions pour Matignon, et plus encore.