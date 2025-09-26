Budget 2026 : Sébastien Lecornu dévoile ses premières pistes, déjà des déceptions pour la gauche
Sébastien Lecornu a livré les premières orientations budgétaires envisagées pour le projet de loi de finances 2026 ce vendredi 26 septembre auprès du Parisien.
Voilà plus de deux semaines que Sébastien Lecornu est Premier ministre, pourtant, il n'a pas encore nommé le nouveau gouvernement. Il vient d'annoncer dans une interview au Parisien que le gouvernement "sera nommé avant le début des travaux parlementaires", soit le 1er octobre. Il a également donné des pistes de réflexion sur le budget 2026, qui est attendu pour le 14 octobre à l'Assemblée nationale, après ses nombreuses entrevues avec les forces politiques.
Sébastien Lecornu a annoncé "repartir sur une feuille blanche". "Je présenterai un budget qui tiendra compte des premières consultations que j'ai eues avec l'ensemble des organisations syndicales et patronales, et des formations politiques", a-t-il ajouté. Il précise que le budget, "à la fin, ne sera pas le budget Lecornu" et que "des compromis seront à trouver dans l'hémicycle". Assurant prendre en compte les attentes sociales, il refuse de "préparer un budget d'austérité et de régression sociale". Il prévoit ainsi un déficit public de 4,7 % en 2026. Son prédécesseur, François Bayrou, prévoyait 4,6%.
Il confirme son objectif de réduction des dépenses avec notamment, une "diminution de six milliards d'euros sur l'État et son train de vie", notamment concernant les ministères. Il répond ainsi au point sur lequel les camps droite et gauche se rejoignent. A l'inverse, des moyens supplémentaires seront consacrés aux retraites (six milliards) et à la santé (cinq milliards).
Des demandes de la gauche rejetées ?
Par ailleurs, le Premier ministre a annoncé qu'il n'envisageait pas de retour de l'impôt sur la fortune. Concernant la taxe Zucman, un impôt plancher de 2% apposé aux personnes dotées d'un patrimoine de plus de 100 millions d'euros, il ne croit pas non plus que ce soit "la bonne réponse", à cause des "impacts en termes d'emploi, d'investissement et de compétitivité" qui ne sont pas assez pris en compte. Ces deux mesures sont pourtant fortement soutenues par la gauche, et notamment le parti socialiste, mais rejetées par la droite et le patronat. Pour les impôts, il a déclaré que "la répartition de la charge au sein des impôts actuels doit évoluer" et donc que "certains impôts augmenteront, mais d'autres diminueront", voulant éviter une augmentation globale. Il faut donc attendre de connaitre le détail de cette répartition et si une taxe sur les plus riches pourrait être actée sous une autre forme.
Il n'envisage pas non plus de revenir sur la réforme des retraites. "Je rappelle que la réforme Borne portait des mesures utiles aux salariés : majoration de la retraite minimale de 100 euros par mois, création d'une assurance vieillesse pour les aidants, surcote des pensions pour les mères de famille dès 63 ans", a-t-il précisé. Il pourrait toutefois réfléchir au sujet estimant que la réforme n'est pas achevée, notamment concernant la pénibilité et les femmes. De nouveau, c'était une décision attendue par la gauche, qui risque d'être fortement déçue de ces premières pistes. Fermer la porte à une abrogation de la réforme des retraites de 2023 peut, a contrario, être un moyen d'apporter des garanties à la droite. L'arbitrage s'annonce donc délicat et dépendra aussi de la composition du gouvernement.
20:40 - Le suppression de la réforme des retraites ne réglera aucun problème affirme Sébastien Lecornu
Réclamé par plusieurs forces politiques, Sébastien Lecornu n’entend pas revenir sur la réforme des retraites. Expliquant que la réforme initiée par sa prédécesseur Élisabeth Borne portait sur "des mesures utiles aux salariés" comme la majoration de la retraite minimale de 100 euros par mois, la création d’une assurance vieillesse pour les aidants, ou encore la surcote des pensions pour les mères de famille dès 63 ans, revenir dessus "ne réglerait aucun" problème, que ce soit pour ceux liés à la pénibilité ou à celle des femmes, a martelé le Premier ministre.
20:20 - Le Médéf salue la priorité donnée à la réduction des dépenses
Après l’interview de Sébastien Lecornu accordée au Parisien concernant les pistes pour le futur budget, le Médef par la voix de son président Patrick Martin, a salué la priorité donnée par le nouveau Premier ministre à la réduction des dépenses. Soulignant dans le même temps "les inconnues" qui demeurent sur le texte, le président du patronat a toutefois invité Sébastien Lecornu et le Parlement "à prendre en compte la situation économique" du pays dans les décisions qui seront prises dans les prochaines semaines, sous-entendant ainsi une crainte pour la hausse de la fiscalité sur les entreprises.
20:05 - Jean-Luc Mélenchon appelle à la censure
Dans un post sur X (ex-Twitter), le leader de La France insoumise a une nouvelle fois appelé à la censure du futur gouvernement et appelle les autres forces politiques à faire de même. "Les nigauds sont servis : Lecornu fait du Macron. Ni plus ni moins. Au mois c’est franc. Il est temps pour la gauche de l’hémicycle de rallier la censure insoumise", a-t-il martelé.
Les nigauds sont servis : Lecornu fait du Macron. Ni plus ni moins. Au moins c'est franc. Il est temps pour la gauche de l'hémicycle de rallier la censure insoumise.— Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) September 26, 2025
19:51 - Sébastien Leconru veut s’atteler aux ruptures conventionnelles
Alors qu’il recevra les partenaires sociaux pour la troisième fois en seulement quelques jours, le Premier ministre a estimé que les "ruptures conventionnelles peuvent donner lieu à des abus". Par conséquent, afin de répondre à cette problématique, Sébastien Lecornu a ainsi expliqué vouloir s’y atteler "en priorité avec les partenaires sociaux".
18:59 - Sébastien Lecornu continue les consultations
Le Premier ministre vient dans une interview au Parisien de donner les premières pistes de réflexion pour le budget 2026 après avoir consulté de nombreuses forces politiques. Selon BFMTV, le Premier ministre recevra à nouveau les formations politiques de l'Assemblée nationale et du Sénat le vendredi 3 octobre. Il assure n'exclure aucun parti des discussions autour du budget : "Tous les députés sont détenteurs de la souveraineté nationale. Ils ont tous les mêmes droits et les mêmes devoirs".