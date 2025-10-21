Nicolas Sarkozy en prison : télé, toilettes, douches... Pourquoi sa cellule est plus confortable que celle des autres

Condamné à cinq ans de prison ferme, Nicolas Sarkozy rejoint sa cellule de la prison de la Santé ce mardi 21 octobre. S'il n'a demandé aucun aménagement, il bénéficie d'un confort supérieur à celui des autres détenus.

Un ancien président de la République derrière les barreaux. C'est la réalité qui se concrétise ce mardi 21 octobre pour Nicolas Sarkozy, condamné à cinq ans de prison ferme avec exécution provisoire dans l'affaire du financement libyen de sa campagne de 2007. Une peine assortie d'une exécution provisoire qui fait que l'ancien chef de l'Etat ne peut échapper à un séjour en prison, même s'il a fait appel - qu'il est donc présumé innocent - et que le procès en deuxième instance doit se tenir en mars prochain.

Nicolas Sarkozy, domicilié dans le 16e arrondissement de Paris, doit rejoindre la prison de la Santé située seulement deux arrondissements plus loin, dans le 14e. Une cellule de 11 m², dotée d'une fenêtre scellée et dans laquelle il sera seul l'y attend. Etre seul est un confort certain, dans cette prison qui affiche un taux de surpopulation de plus de 189% selon les chiffres du mois d'août. Pas de matelas au seul, pas de de codétenu, c'est donc une intimité préservé et une tranquillité préservée par Nicolas Sarkozy.

Pourtant, l'ancien président de la République l'assure : il n'a demandé aucun accommodement. Il a même refusé de rédiger une demande de cellule individuelle laissant la justice et l'administration pénitentiaire "prendre leurs responsabilités", notamment celle de le protéger des autres détenus. En tant que personnalité politique et médiatique, Nicolas Sarkozy pourrait effectivement être une cible pour les autres prisonniers. C'est pourquoi, il est placé à l'isolement selon Le Figaro. Quelques semaines plus tôt, France Inter écrivait que Nicolas Sarkozy devait être emprisonné dans le quartier des personnes vulnérables (QPV), aussi appelé "le quartier VIP". 17 personnes du monde politique et médiatique sont d'ores et déjà écrouées dans cette partie de la prison de la Santé qui, malgré son nom, n'est pas plus luxueuse.

La cellule de Nicolas Sarkozy, si elle lui assure une intimité précieuse, ressemble trait pour trait à celles d'autres détenus : elle est équipée d'un lit, d'une armoire, d'un bureau, d'une douche, d'un réfrigérateur, de toilettes et d'une télévision. Des plaques de cuisson sont également mises à disposition du nouveau détenu qui pourra cuisiner s'il ne souhaite pas consommer les plats de la cantine, lesquels lui ont été décrits comme "immangeables" selon Le Figaro. Il pourra également acheter de la nourriture et d'autres choses comme des produits d'hygiène sur catalogue en "cantinant" au même titre que les autres détenus.

Des livres, une écharpe, un couteau... Ces objets que Sarkozy peut posséder en prison

Nicolas Sarkozy ne compte pas arriver les mains vides en prison. Il devra bien sûr laisser tout effet personnel à son entrée dans la prison de la Santé, mais le règlement lui autorise à détenir certains objets : il a droit à une écharpe, à condition qu'elle ne fasse pas plus d'un mètre de long, mais aussi à une fourchette et à un couteau à bout rond. Il lui a été conseillé de prendre des boules Quies avec lui, car en prison la nuit s'accompagne "de bruit, des cris, des hurlements" lui-a-ton rapporté.

Enfin, pour tuer l'ennui des 23 heures par jour passées dans sa cellule, Nicolas Sarkozy aurait apporté trois livres avec lui. Le règlement autorise les détenus à avoir trois ouvrages à couverture souple par semaine. Pour ses premiers jours en prison, l'ancien chef de l'Etat a jeté son dévolu sur "le Comte de Monte-Cristo en deux volumes et la biographie de Jésus par Jean-Christian Petitfils", a-t-il confié au Figaro. En plus de lire, l'homme politique semble décidé à mettre à profit la durée de son incarcération pour écrire le livre d'un président emprisonné. "Je connais déjà l'exergue", a-t-il glissé au journal.

Un téléphone sur écoute et des visites limitées

Nicolas Sarkozy ne peut sortir de sa cellule qu'une heure par jour, à l'occasion de la ballade accordée à tous les détenus. Celle-ci sera effectuée dans une cour intérieure dont l'ouverture vers le ciel est protégée par un grillage. Il sera seul ou accompagné d'un détenu jugé adapté et toujours sous la surveillance de trois gardes pour le faire sortir et le reconduire à sa cellule.

Avec ses sorties quotidiennes, le nouveau détenu a droit à deux visites par semaine pour voir ses proches, notamment sa femme Carla Bruni et ses enfants. L'ancien président n'a pas de téléphone personnel, équipement interdit en prison, mais Le Figaro écrit qu'il peut utiliser un "téléphone sur écoute avec quelques numéros préenregistrés" pour lui permettre "de joindre directement ses proches". Si les contacts avec les proches doivent être limités, Nicolas Sarkozy dispose de tout le temps nécessaire pour s'entretenir avec ses avocats, que ce soit pour obtenir une libération conditionnelle ou pour préparer son procès en appel.

Sarkozy en prison seulement pour quelques semaines ?

L'incarcération de Nicolas Sarkozy débute ce mardi 21 octobre et doit, théoriquement, durer jusqu'au verdict du procès en appel qui pourrait revenir sur la condamnation prononcée en première instance. Mais, le séjour en prison de l'ancien chef d'Etat est susceptible d'être écourté puisqu'une demande de remise en liberté sous contrôle judiciaire strict peut être formulée dès son premier jour passé derrière les barreaux. Compte tenu de son profil, Nicolas Sarkozy pourrait obtenir gain de cause : il détient un logement, il a une famille, et les risques de réitérer l'infraction sont minimes, voire impossibles. Mais même si la demande est rapide, la procédure de libération conditionnelle et d'aménagement de la peine peut prendre plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Nicolas Sarkozy devrait donc rester au moins quelques semaines en prison.