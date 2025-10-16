Censure du gouvernement, en direct : Lecornu finalement démis ? Suivez le vote et découvrez le résultat

Le résultat des deux motions de censure déposées à l'encontre du gouvernement Lecornu est très attendu : les députés peuvent faire tomber le gouvernement ce jeudi, le vote s'annonce très serré.

En direct

09:33 - Ils veulent "tout faire pour retourner aux urnes", assure Marine Le Pen Marine Le Pen a jugé que les macronistes, mais aussi la gauche ont "tout fait pour éviter de retourner aux urnes, mais vous y retournerez". Elle appelle donc de nouveau à une dissolution et à des élections législatives. Elle partage "l'impatience croissance" du RN pour le retour aux urnes. "Vous y retournerez la tête basse et la mine déconfite, retourner devant vos électeurs avec le déshonneur de ceux qui ont joué la montre", a-t-elle ajouté. Elle a aussi appelé LFI à voter la motion de censure du RN : "L’Assemblée nationale va voter dans quelques instants deux motions de censure. Si LFI refuse de voter notre motion, ils condamneraient ainsi par leur sectarisme les Français à voter votre budget de malheur. C’est aujourd’hui donc à Olivier Faure que vous devrez peut-être votre maintien aux affaires. Et rien ne nous dit que cette suspension survive", a-t-elle lancé.

09:30 - A l'approche du vote, Boris Vallaud appelle à la position commune des socialistes Alors que certains dissidents socialistes se sont déjà manifestés, ce jeudi matin, Boris Vallaud, président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale, a réagi auprès de BFMTV à ces potentielles frondes. "Je pense que tout le monde doit s’en tenir à la position commune", a-t-il soutenu. Ils sont six à avoir déjà déclaré qu'ils voteront la censure.

09:20 - Marine Le Pen défend la motion de censure de son groupe C'est au tour de Marine Le Pen d'introduire la motion de censure du RN. Elle déplore les changements de ministres constants et décrit un "régime du malheur". La députée du Pas-de-Calais fustige le "dévoiement des institutions" et "une piteuse coalition" pour tenter de sauver Emmanuel Macron. Elle ajoute que le projet de budget est le "musée de toutes les horreurs coincées depuis des années dans les tiroirs de Bercy".

09:15 - Aurélie Trouvé attaque Sébastien Lecornu Dès son introduction de la motion de censure de LFI, la députée a qualifié Sébastien Lecornu de "moine-soldat" du président. "Savez-vous ce qu’est un moine soldat ? Un homme qui mène une guerre sacrée et qui pour cela brûle tout sur son passage. C’est bien que vous êtes", a-t-elle déclaré. "Vous servez un pouvoir minoritaire persistant et pour ça, vous saccagez les fondements mêmes de la démocratie. Vous trahissez l'esprit de la République et son principe premier : le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple", a-t-elle ajouté. "Chers collègues, censurer aujourd’hui c’est sauver la République du fanatisme de ceux qui prétendent aimer la France tout en la mettant sous tutelle", a-t-elle alors lancé. Elle assure aussi que la suspension de la réforme des retraites est "un leurre, une tromperie, un subterfuge".

09:10 - La séance commence Yaël Braun-Pivet, la présidente de l’Assemblée nationale introduit la séance. Aurélie Trouvé, députée de Seine-Saint-Denis, enchaine en présentant la motion de censure de La France insoumise. Celle du Rassemblement national sera portée par Marine Le Pen.

09:02 - A quelle heure tomberont les résultats ? Les débats sur les deux motions de censure commencent à 9h à l'Assemblée nationale. Pendant 2h30, les orateurs de chaque groupe doivent s'exprimer. Puis viendra l'heure du scrutin, 30 minutes par motion. Les résultats devraient donc être connus vers 12h30, s'il n'y a pas de retard. Lire l'article Motion de censure : à quelle heure sont dévoilés les résultats du vote des députés ce jeudi 16 octobre ?

09:00 - Le vote de la motion de censure va débuter Il est 9 heures, le débat autour des deux motions de censure, celle du RN et de LFI, va débuter. Le Premier ministre a quitté Matignon pour se rendre au Palais Bourbon afin de faire face au vote.

08:58 - Qui sont les socialistes qui ont annoncé voter la censure ? Si la consigne d'Olivier Faure pour le PS est de ne pas voter la censure, quelques dissidents se sont déjà fait connaitre. Paul Christophle, élu dans la Drôme, a été le premier député socialiste à avoir annoncé voter la censure contre le gouvernement Lecornu II. Il déplore un manque de mesures de justice sociale dans le projet de Sébastien Lecornu et de mesures autour du pouvoir d'achat. Cinq députés socialites d'Outre-mer ont également annoncé mercredi qu'ils voteraient la motion de censure. "A la lecture de la loi de finances et de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, les Outre-mer sont appelés à payer solidairement et disproportionnellement la note de la mauvaise gestion des finances à l'échelle nationale", ont dénoncé Christian Baptiste, Béatrice Bellay, Elie Califer, Philippe Naillet et Jiovanny William.

08:50 - Les LR appelés à voter la censure par Eric Ciotti L'UDR d'Eric Ciotti votera la censure. Le député des Alpes-Maritimes appelle les députés LR a en faire de même et donc à aller contre la consigne de Laurent Wauquiez. "Je leur dis d'écouter leur conscience et de ne pas être guidés par la peur. Ils savent ce que veulent leurs électeurs", a-t-il déclaré sur BFMTV-RMC. "Ils ont un choix décisif", a-t-il ajouté précisant que tout député LR qui décidé de voter la censure n'aurait pas de candidat RN-UDR en face de lui en cas d'élections législatives. Il a toutefois admis qu'il "ne croit pas trop" à la réussite de la censure, même s'il "l'espère". Il a, en effet, réassuré qu'il votera ce matin les deux motions de censure car pour lui "ce qui compte, c'est le résultat".

08:36 - Les Ecologistes voteront la censure "quasiment à l'unanimité" Alors que le vote de la motion de censure approche, Marine Tondelier, secrétaire nationale des Écologistes, a réaffirmé sur Public Sénat que les Écologistes voteront "quasiment à l'unanimité" pour la censure. Ils comptent 38 députés. "Nous attendons forcément des choses sur l'écologie", a-t-elle ajouté.

08:27 - Les députés socialistes appelés à "désobéir". Manuel Bompard, coordinateur de LFI, a appelé sur TF1 ce jeudi matin, les députés socialistes à "désobéir" aux consignes d'Olivier Faure. "J'appelle l'ensemble des députés à voter la censure, j'appelle en particulier les députés socialistes à désobéir à la consigne d'Olivier Faure. Je pense que la censure ce matin est une question d'abord de dignité face à un président de la République qui continue de passer en force en permanence et de continuer d'imposer sa politique alors que personne n'en veut", a-t-il déclaré. Le résultat se jouera à "quelques unité près" selon ce dernier.

07:41 - L'avenir de Sébastien Lecornu pourrait se jouer à une dizaine de voix Aux voix des 265 élus sûrs de voter la motion de censure devraient s'ajouter les votes de quelques frondeurs venant des autres groupes parlementaires. Au moins trois élus socialistes devraient voter la censure, et peut-être plus, selon les informations de BFMTV. Des frondeurs pourraient aussi venir de la droite LR à raison de trois ou quatre élus selon la chaine d'information en continu. D'autres élections libres pourraient venir du groupe Liot, même si une majorité d'élus du groupe a annoncé ne pas voter la censure. Reste aussi les votes des neuf élus non-inscrits. Avec ces voix individuelles, l'avenir de Sébastien Lecornu à Matignon pourrait se jouer à une dizaine de votes, voire moins.

07:19 - Le décompte des députés certains de voter la motion de censure Tous les groupes parlementaires ont fait connaître leur position en vue du vote des motions de censure. 265 députés sont certains de soutenir le censure du gouvernement : les 123 députés du RN, les 16 de l'UDR, les 38 élus écologistes, les 17 communistes et les 71 insoumis. Il manque donc 24 voix pour atteindre la majorité absolue nécessaire pour renverser le gouvernement. Mais des positions individuelles d'élus membres d'autres groupes parlementaires pourraient rendre le résultat encore plus serré.

06:58 - Une motion de censure a plus de chances d'aboutir que l'autre Sur les deux motions de censure, l'une a plus de chances de réussir que l'autre. Le texte du RN ne devrait pas aboutir si les forces de gauche tiennent leurs positions habituelles qui consistent à ne pas soutenir un texte d'extrême droite. En revanche, celle de LFI pourrait renverser le gouvernement puisque les élus lepénistes ont déjà voté des motions de censure déposées par la gauche, notamment lors de la censure de Michel Barnier en septembre 2024. Toutefois le soutien du RN et de ses alliés de l'UDR ne sera pas suffisant.