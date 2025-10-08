Nouveau gouvernement : Lecornu confiant, l'option du Premier ministre de gauche se précise

Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu a rapidement pris la parole ce matin. L'hypothèse d'un nouveau locataire de Matignon de gauche prend de l'épaisseur, et ce, pour plusieurs raisons.

L'essentiel : Lors d'une courte déclaration depuis la cour de Matignon, à 9h30, Sébastien Lecornu a noté la "volonté" des partis du centre "d'avoir un budget avant le 31 décembre", car "la situation politique peut emporter des conséquences économiques et sociales". Il reçoit maintenant les représentants du Parti socialiste, dans le cadre de ses consultations pour tenter de trouver une issue à la crise politique et sera ce soir, l'invité du JT de 20 heures de France 2.

Désormais, il doit déterminer si une voie de passage existe pour un gouvernement, l'hypothèse d'un exécutif dirigé par une personnalité de gauche semble tenir la corde. Cette option pourrait être la seule arithmétiquement capable de faire voter un budget et de résister à une censure.

Plusieurs faisceaux convergent vers cette hypothèse. D'abord, l'ouverture du bloc central à un retour en arrière sur la réforme des retraites, Elisabeth Borne et Sébastien Lecornu y sont favorables. Ensuite, l'apport potentiel de Gabriel Attal, chef de Renaissance, hostile à une dissolution et favorable à la stabilité politique. "C’est lui qui a la clé, il a un vrai rôle à jouer", glisse un cadre du PS chez Politico. Enfin, Bruno Retailleau a conditionné son retour au gouvernement à une "cohabitation" avec la macronie. Une option qui serait censurée par la gauche et le RN, le plaçant donc hors du jeu, au profit de la gauche.

De son côté, le premier secrétaire du PS, Olivier Faure, s'est montré relativement confiant ce mercredi matin à l'idée de parvenir à un consensus. "Nous avons peut-être la solution pour débloquer le pays", après l’"échec" des gouvernements "de droite", a-t-il dit sur France Info. Sur la possible suspension de la réforme des retraites, "ce serait une formidable avancée pour les salariés, les syndicats et la gauche", avance-t-il. Lire l'article Discours de Lecornu : une annonce qui met le PS au centre du jeu, nouvelle allocution ce soir

11:07 - Bruno Retailleau farouchement opposé à une suspension de la réforme des retraites Auprès du Figaro, l'entourage de Bruno Retailleau s'est fermement opposé à une refonte de la réforme des retraites. "On défend cette réforme depuis des années, c’est la seule que le pays ait faite en sept ans. Revenir dessus serait catastrophique pour notre économie, l’accepter serait suicidaire pour la droite", confie un proche du ministre démissionnaire de l'Intérieur dans les colonnes du journal. Pour rappel, certains membres du bloc central comme Elisabeth Borne et le Premier ministre sont favorables à une suspension de cette réforme. 10:50 - Lecornu invité du JT de 20H de France 2 Le Premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu sera l'invité, ce soir, du journal de 20 heures de France 2, après ses consultations à Matignon. une information confirmée par la chaîne sur ses réseaux sociaux. 10:45 - Marine Le Pen dénonce le fait de confier l'exécutif à "un parti qui a fait 1,75 % à la présidentielle" "Si je comprends bien, Emmanuel Macron s’apprête à confier Matignon au représentant d’un parti qui a fait 1,75 % à la présidentielle. Qui constituera un gouvernement avec des représentants de ceux qui ont fait 4,63 %, 4,78 %, et renforcés peut-être par ceux qui ont fait 2,28 %. Avec ça, les Français vont vraiment se sentir démocratiquement représentés. Cette farce est sans fin…", fustige Marine Le Pen, ce mercredi sur X. 10:38 - Les socialistes sont arrivés à Matignon La délégation socialiste arrive à l'hôtel de Matignon pour leur dernière rencontre avec Sébastien Lecornu, avant une nouvelle prise de parole du Premier ministre, prévue ce soir. La nomination d'un Premier ministre de gauche ainsi que la réforme des retraites ou du moins, sa potentielle suspension devraient être abordés ce matin, rue de Varenne. 10:32 - Philippe opposé à la suspension de la réforme des retraites "On ne peut pas faire un compromis avec la vérité et le sens de cette réforme des retraites : il faut travailler plus, indique l’entourage du président du parti Horizons. Donc une suspension de la réforme des retraites, c’est non. Notre pays ne peut pas se le permettre", indique le patron d'Horizons, Edouard Philippe, dans Le Figaro. "Je l’ai soutenue, parce qu’elle était mieux que rien, mais reconnaissons que son niveau d’ambition était dégradé par rapport au projet que nous avons porté en 2019-2020", poursuit-il dans les colonnes du quotidien. 10:01 - Mélenchon déplore le "consternant ralliement d'Olivier Faure" "Consternant ralliement d'Olivier Faure au sauvetage du système. Cessez d'assimiler son choix personnel aux autres composantes du NFP. LFI n'a rien à voir avec ça", fustige le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon, sur X. 09:48 - Une nouvelle prise de parole du Premier ministre en fin de journée Désormais, Sébastien Lecornu s'exprimera en fin de journée après les consultations avec la gauche "après ou avant" s'être rendu auprès du chef de l'État à l'Élysée, indique BFMTV. 09:40 - Sébastien Lecornu souhaite "voir les concessions" que les forces de gauche demandent "Je recevrai l'ensemble des forces de la gauche républicaines pour voir les concessions qu'elles demandent et qu'elles sont prêtes à faire", explique le Premier ministre depuis Matignon. "Les membres du gouvernement, lorsqu'ils quittent leurs fonctions, on droit à trois mois de revenus. Les ministres qui ont été élus quelques heures" n'en bénéficieront pas, il est là question "d'exemplarité", selon Sébastien Lecornu. "J’ai décidé de les suspendre (les indemnités). On ne peut pas vouloir faire des économies si on ne maintient pas par ailleurs une règle d’exemplarité et de rigueur", poursuit-il. 09:37 - "Une volonté d'avoir un budget avant le 31 décembre" "Il y a une volonté d'avoir un budget avant le 31 décembre de cette année", dit Sébastien Lecornu, après les consultations avec de nombreux responsables de partis politiques. "La situation politique peut emporter des conséquences économiques et sociales", dit-il. 09:32 - Sébastien Lecornu va s'exprimer Le Premier ministre démissionnaire, Sébastien Lecornu, s'apprête à prendre la parole depuis l'hôtel de Matignon pour un point de situation avant de nouvelles consultations avec des responsables de la gauche. 09:13 - La suspension de la réforme des retraites coûterait 3,5 milliards d'euros en deux ans Sébastien Lecornu avait commandé une étude d'impact sur le coût de la suspension de la réforme des retraites, les résultats viennent de tomber. La suspension de la réforme des retraites coûterait 500 millions d'euros en 2026 et 3 milliards en 2027 selon Bercy. 09:03 - Olivier Faure hostile à un gouvernement mélangeant "gauche et droite" Le premier secrétaire du PS, Olivier Faure refuse tout "mélange des genres avec un gouvernement qui mélangerait des gens de gauche et de droite", en direct sur France Info. Il dit ne pas être fermé à "l'idée de trouver des compromis au fur et à mesure" en cas de Premier ministre de gauche. 08:52 - Sébastien Lecornu prendra la parole à 9h30 Le Premier ministre démissionnaire va s'exprimer depuis l'hôtel de Matignon à 9h30, indiquent ses services, une information confirmée par France Info. 08:47 - "Nous avons peut-être la solution pour débloquer le pays", lance Olivier Faure (PS) "Nous avons peut-être la solution pour débloquer le pays", après l’"échec" des gouvernements "de droite". "Il faut respecter les Français. Respecter leur vote et leur vie. Nous avons besoin que le cap change. Il y a besoin d’alterner, de faire en sorte que les choses bougent vraiment", lance ce mercredi matin sur France Info, le premier secrétaire du Parti socialiste, Olivier Faure, avant son rendez-vous avec Sébastien Lecornu. Sur la possible suspension de la réforme des retraites, "ce serait une formidable avancée pour les salariés, les syndicats et la gauche", dit-il. 08:38 - Mathilde Panot (LFI) "ne croit pas" à un gouvernement de gauche "Je ne crois pas qu'Emmanuel puisse nommer un Premier ministre de gauche, en tout cas avec un programme de rupture", dit Mathilde Panot, présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, ce mercredi au micro de BFMTV. Elle rappelle qu'elle censurera tout gouvernement qui poursuivrait la politique du président de la République. en revanche, si un gouvernement est composé uniquement d'élus socialistes, écologistes et communistes, Mathilde Panot explique que LFI "ne censurera pas à priori". LIRE PLUS

Dissolution de l'Assemblée nationale, démission de la fonction de président de la République ou nomination d'un nouveau Premier ministre. Voici les trois options dont dispose Emmanuel Macron pour tenter de sortir de la crise dans laquelle la démission inattendue du gouvernement Lecornu l'a plongé ce lundi 6 octobre. Il va sans dire que la nomination d'un nouvel hôte de Matignon est le scénario privilégié par le chef de l'Etat, dont la couleur politique penche plutôt à gauche.

Le Premier ministre a justement dit Sébastien Lecornu a indiqué hier qu'il "rendra compte de (s)es conclusions au Président de la République", sûrement ce mercredi, fin du délai fixé par le chef de l'Etat. Concrètement, le Premier ministre démissionnaire doit déterminer si une voie de passage existe pour un gouvernement : une majorité ou un accord de non-censure peuvent-ils être trouvés et derrière quel chef de gouvernement ? Selon toute vraisemblance, Emmanuel Macron pourrait miser sur un gouvernement de la dernière chance, avec un homme ou une femme de gauche à sa tête.

Après les échecs consécutifs de trois Premiers ministres issus du socle commun en moins d'un an, inutile d'espérer faire mieux avec un nouveau chef de gouvernement au profil similaire. L'hypothèse d'un gouvernement dirigé par le bloc central et reposant sur une coalition allant de LR au PS n'a jamais pu se concrétiser et les deux partis refusent plus que jamais de travailler ensemble. Le chef de l'Etat doit donc changer de stratégie et miser soit sur la droite, soit sur la gauche (l'option la plus plausible à l'heure actuelle). Un choix s'impose pour celui qui souhaite former un gouvernement doté d'une majorité, capable de faire voter un budget et de résister à une censure... Du moins arithmétiquement.

Une coalition avec la gauche : seule option pour avoir une majorité à l'Assemblée

C'est à gauche qu'Emmanuel Macron doit regarder. Les partis de gauche appellent à la nomination d'un Premier ministre de gauche depuis les élections législatives de 2024 et depuis le 6 octobre ils ont tous, sauf LFI, repris ce refrain. "Nous sommes prêts à gouverner ensemble pour mener une politique de progrès social et écologique et de justice fiscale", ont écrit les écologistes, les socialistes et les communistes dans un communiqué commun publié le mardi 7 octobre. Le mot "cohabitation" a même été lâché par le PS ou la patronne du parti écologiste Marine Tondelier. Le Parti socialiste réclame également une cohabitation à Emmanuel Macron afin d'écarter le scénario d'une nouvelle dissolution.

Si le camp présidentiel, composé des élus de Renaissance, du MoDem et d'Horizons, unit les voix de ses 161 députés à celles des élus des trois partis de gauche, une majorité de 284 sièges peut être atteinte, même sans le soutien de LFI. Il ne manque alors que cinq voix pour prétendre à une majorité absolue. Lesquelles peuvent être trouvées parmi les 23 élus indépendants du groupe Liot. La seule faiblesse de cette coalition encore hypothétique est le soutien du parti Horizons, plus marqué à droite que les autres forces du bloc central. Une entente semble toutefois possible à raison de certains compromis.

Conscient que cette option est la seule à être arithmétiquement viable à l'Assemblée, Gabriel Attal s'est entretenu avec Olivier Faure et Marine Tondelier le 6 octobre dans les locaux de la tour TF1. Les trois politiques ont eu une réunion fortuite après leur interview respective sur les chaînes du groupe " pour évoquer la manière d'éviter une dissolution qui paraît d'ores et déjà annoncée" , selon Adrien Gindre, chef du service politique de TF1/LCI. Mais " même si tout le monde partage cet objectif, force est de constater qu'à l'issue, il n'y avait toujours pas d'accord sur le fond, puisqu'il faudrait encore se mettre d'accord sur les contours", ajoute le journaliste.

Les socialistes misent beaucoup sur un homme pour tenter de glisser l'un des leurs à Matignon : Gabriel Attal. "C’est lui qui a la clé, il a un vrai rôle à jouer ; ce que Macron nous refuse, lui peut le faire", glisse justement un cadre du PS chez Politico. En effet, Gabriel Attal présente l'avantage d'accepter le débat sur la suspension de la réforme des retraits (chère au PS) et de ne pas censurer à priori un Premier ministre de gauche, tout en ayant l'objectif suprême de "débloquer la situation". Aussi, le chef de Renaissance est opposé à une nouvelle dissolution et n'a pas manqué de prendre ses distances avec Emmanuel Macron, dénonçant "le sentiment d’une forme d’acharnement à vouloir garder la main". Autant de signaux qui jouent en faveur des socialistes pour espérer décrocher Matignon.

La position du RN empêche une coalition suffisante à droite

S'il y a une vraie chance à exploiter à gauche, toutes les portes sont fermées à droite. Le parti LR, membre de la coalition gouvernementale depuis un an, a pris ses distances depuis dimanche soir. Et s'il ne refuse pas catégoriquement de prendre part à un futur gouvernement, il pose ses conditions qui incluent l'absence de la gauche au sein de l'exécutif. Dans ce cas, le seul moyen d'étendre les 210 voix du camp présidentiel et de LR est de trouver un accord avec les élus du RN pour atteindre 334 voix, une majorité absolue et confortable.

Problème : l'idée d'un accord entre le camp présidentiel et l'extrême droite est rejetée par le chef de l'Etat. Mais surtout, le RN compte s'opposer à tous les Premiers ministres éventuels jusqu'à ce qu'Emmanuel Macron se résigne à dissoudre l'Assemblée nationale et à organiser de nouvelles élections. Si le parti à la flamme a effectivement évoqué l'idée d'une alliance avec LR, et sans le bloc présidentiel, il ne l'envisage qu'après l'organisation de législatives. D'ici là, il dit rester hermétique à toute forme d'alliance.