Discours de Lecornu : une annonce qui met le PS au centre du jeu, nouvelle allocution ce soir

Ce mercredi 8 octobre, le Premier ministre démissionnaire a pris la parole ce matin. Il semble écarter l'hypothèse d'une dissolution et rendra ces conclusions ce soir.

Le Premier ministre qui a démissionné ce lundi est encore à Matignon, et s'affaire encore comme s'il était aux mannettes. En réalité, son travail du moment n'est pas consacré à gouverner le pays mais à trouver qui pourra le faire à sa place et sur quelle ligne politique. Il s'est donné jusqu'à ce soir pour obtenir des forces politiques du bloc central et de l'opposition un accord sur "une plateforme d'action" suffisamment large pour constituer une un gouvernement qui échappera à la censure. Ce mercredi, à 9h30, Sébastien Lecornu a fait un discours depuis Matignon pour faire "un point d'étape". Il a clairement indiqué que l'horizon de la dissolution était en train de s'éloigner

"J’ai de bonnes raisons de vous dire que parmi les bonnes nouvelles, l’ensemble des consultations que j’ai pu avoir avec la présidente de l’Assemblée nationale, Mme Braun-Pivet, et avec le président du Sénat, Gérard Larcher, avec l’ensemble des formations politiques de l’UDI, de LIOT, des Républicains, de Place publique, du MoDem, d’Horizon, de Renaissance et d’autres, qu’il y a une volonté d’avoir pour la France un budget avant le 31 décembre de cette année", a-t-il déclaré, ajoutant : "Cette volonté crée un mouvement et une convergence, évidemment, qui éloigne les perspectives de dissolution".

Cette déclaration publique intervient avant la réception les socialistes, puis les écologistes à Matignon dans le cadre des consultations de la dernière chance. Sébastien Lecornu a d'ailleurs mis la gauche au centre du jeu. "Je reçois ce matin et ce midi la "gauche républicaine" pour analyser les "concessions demandées aux autres forces politiques", afin de "garantir la stabilité du pays". De fait, aucun gouvernement ne semble tenable sans la gauche : Bruno Retailleau souhaite un gouvernement de cohabitation avec LR, mais il serait censuré par la gauche et le RN.

Le Premier ministre démissionnaire fera une nouvelle allocution, sans doute un nouveau discours solennel, en fin de journée pour rendre publiquement ses conclusions devant les Français. Il fera également un point avec le président de la République aujourd'hui, à l'issue des consultations avec la gauche.

Rappelons que le président de la République a indiqué lundi qu'il "prendrait ses responsabilités" si ce soir il n'y avait pas d'accord pour une gouvernance stabilisée du pays. Une formule interprétée comme l'annonce d'une nouvelle dissolution. Mardi soir, Sébastien Lecornu a fait savoir qu'il avait fait évaluer par le ministère de l'Education nationale la suspension de la réforme des retraites. L'ancienne Première ministre, Elisabeth Borne, qui a porté la réforme, s'est dite ouverte à ce qu'elle soit suspendue pour trouver un accord de gouvernement avec la gauche.