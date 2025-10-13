Gouvernement Lecornu 2 : le Premier ministre n'a pas fait ce qu'il a promis, une composition toujours aussi macroniste

Le gouvernement de Sébastien Lecornu, deuxième du nom, a été annoncé dimanche 12 octobre. Cette équipe exécutive reflète assez clairement la mainmise d'Emmanuel Macron sur cette nouvelle étape de la crise politique.

En direct

09:51 - Emmanuel Macron fustige les "responsables du désordre"" "La France est regardée. Le message qu'elle doit apporter est un message de stabilité et de force. Le devoir de tous est d'oeuvrer à la stabilité", réclame Emmanuel Macron depuis l'Egypte, il y a quelques minutes, où un sommet se tient pour la paix à Gaza. Le président en a profité pour répondre à quelques questions sur la situation politique en France. Selon le président, les forces politiques qui ont décidé la censure de François Bayrou et la chute du premier gouvernement Lecornu "sont les seules responsables du désordre".

08:40 - "Le nouveau gouvernement reproduit les traits essentiels du précédent", estime Mélenchon "Je pense que c’est une comédie. Le nouveau gouvernement reproduit les traits essentiels du précédent et les durcit sur certains aspects (avec) la présence de personnalités très hostiles à la retraite à 64 ans", dit le leader historique insoumis, Jean-Luc Mélenchon sur France Inter ce lundi, renforçant l'idée selon laquelle l'idée de rupture souhaitée par Sébastien Lecornu n'a pas du tout fonctionné. "Je pense que ce gouvernement va évidemment tomber", précise-t-il.

08:10 - 6 LR au gouvernement, la direction furieuse Plusieurs figures de la droite ont accepté de rejoindre le gouvernement Lecornu 2. Une décision qui ne passe pas en interne loin de là. En réaction, LR a jugé que "les membres qui ont accepté d’entrer au gouvernement ne peuvent plus se réclamer de LR. Ils cessent immédiatement leurs fonctions dans nos instances dirigeantes que nous réunirons dans les tout prochains jours pour statuer de manière définitive", peut-on lire dans un communiqué. Pour rappel, six membres des Républicains ont rejoint le gouvernement Sébastien Lecornu II. Parmi eux figurent Rachida Dati, renommée au ministère de la Culture, Vincent Jeanbrun à la Ville et au Logement, ou encore Annie Genevard qui reste ministre de l'Agriculture.

08:06 - Le DPG de Sébastien Lecornu prévu ce mardi La porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, confirme sur RTL ce lundi matin que le premier conseil des ministres se tiendra bien demain à 10 heures. Aussi, le discours de politique générale (DPG) de Sébastien Lecornu aura lieu "demain après-midi probablement à 15 heures", précise-t-elle.

08:03 - Les proches du président restent La composition du gouvernement Lecornu ll traduit une tendance : Emmanuel Macron a décidé de garder la main. 18 ministres étaient déjà présents dans les Barnier, Bayrou ou Lecornu I, malgré la volonté annoncé de faire bouger les lignes en interne. La rupture, elle, n'a pas eu lieu. Catherine Vautrin conserve un poste, elle passe du Travail aux Armées, Jean-Noël Barrot reste aux Affaires étrangères comme Rachida Dati à la culture. Benjamin Haddad (Europe) ou Maud Bregeon (porte-parole) font leur retour après leur passage éclair au gouvernement de Michel Barnier. Roland Lescure se voit toujours confier Bercy. Autrement dit, ceux qui disposent d'une certaine proximité avec le président de la République ont vu leur bail renouvelé au sein de la nouvelle équipe exécutive.

12/10/25 - 23:45 - Autant de reconduits que de nouvelles têtes dans le gouvernement Lecornu Nous suspendons notre direct jusqu'à nouvel ordre (ou nouveau soubresaut). D'après notre décompte, il y a 9 ministres reconduits dans le gouvernement Lecornu 2 : Gérald Darmanin reste à la Justice, Catherine Vautrin est transférée aux Armées, Jean-Noël Barrot (MoDem) est reconduit aux Affaires étrangères, Rachida Dati à la Culture, Annie Genevard (LR) à l’Agriculture, Amélie de Montchalin aux Comptes publics, Roland Lescure à l’Économie, Philippe Tabarot (LR) aux Transports et Françoise Gatel (centre) à l’Aménagement du territoire. Le chiffre pourrait passer à 11 en comptant Naïma Moutchou et Marina Ferrari, entrées dans le gouvernement Lecornu I, qui restent respectivement aux Sports et aux Outre-mer. Les nouveaux ministres, au nombre de 8, sont Laurent Nuñez, le préfet de police de Paris qui devient ministre de l’Intérieur, Jean-Pierre Farandou, ex-patron de la SNCF au Travail, Monique Barbut, ex-présidente du WWF France à la Transition écologique, Édouard Geffray, ancien directeur de l’Enseignement scolaire à l’Éducation nationale, Philippe Baptiste, président du CNES à l’Enseignement supérieur, Serge Papin, ex-dirigeant de Système U aux PME, Vincent Jeanbrun (LR) à la Ville et au Logement et Stéphanie Rist (Renaissance) à la Santé.

12/10/25 - 23:35 - Philippe Baptiste, président du CNES, à l'Enseignement supérieur Tête bien faite et bien remplie (diplôme d'ingénieur civil des mines de Nancy, master of science de l'université de Strathclyde à Glasgow, DEA d'informatique à l'université Pierre-et-Marie-Curie, doctorat en informatique de l'université de technologie de Compiègne), Philippe Baptiste a alterné entre le privé, le public et les cabinets ministériels. En 2016, il est notamment le directeur scientifique du groupe Total, mais passe aussi par le conseil d'administration de CentraleSupélec ou le Boston Consulting Group, où il fut directeur associé data science. Côté politique, il a été chef du service de la stratégie et de l'innovation du ministère de l'Education, directeur de cabinet de Frédérique Vidal au ministère de l'Enseignement supérieur, puis conseiller éducation, enseignement supérieur, jeunesse et sports au cabinet du Premier ministre Édouard Philippe. Depuis 2021, il était président du Centre national

d'études spatiales.

12/10/25 - 23:30 - 11 ministres Renaissance, 6 LR, 8 issus de la société civile Le Parisien s'est amusé à donner quelques chiffres sur le gouvernement Lecornu 2. Le parti présidentiel y est de fait surreprésenté, avec 11 ministres Renaissance, devant Les Républicains, qui avaient pourtant annoncé ne pas participer à l'aventure. LR compte 6 ministres, tandis qu'on dénombre 4 ministres MoDem, 3 ministres Horizons, 1 ministre UDI et 1 ministre Liot. Il y a 8 ministres issus de la société civile.

12/10/25 - 23:24 - Maud Bregeon, porte-parole du gouvernement, réagit sur son compte X Maud Bregeon, députée Renaissance des Hauts-de-Seine, fait son retour au gouvernement. Celle qui était la porte-parole du gouvernement Barnier occupera les mêmes fonctions dans ce gouvernement Lecornu 2. "Apaisement, stabilité, sobriété", a-t-elle notamment écrit.

12/10/25 - 23:22 - Monique Barbut une directrice de WWF à la Transition écologique Monique Barbut est nommée ministre de la Transition écologique. La directrice de WWF France depuis 2021 a précédemment travaillé au programme des Nations Unies pour l'environnement, secrétaire exécutive de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification de 2013 à 2019, ou envoyée spéciale du président pour le climat au "One Planet Summit", notamment pour les 10 ans des accords de Paris.

12/10/25 - 23:10 - Jean-Pierre Farandou, un négociateur au ministère du Travail Jean-Pierre Farandou rejoint le gouvernement au ministère du Travail et des Solidarités. Il est bien connu des usagers et personnels de la SNCF où il a fait la quasi-totalité de sa carrière, y prenant même la tête en 2019. Il occupait toujours cette fonction par interim dans l'attente de la nomination d'un nouveau PDG. Sa position avait été critiquée mais aussi saluée en 2024 au moment de négocier un accord sur la fin de carrière du personnel SNCF quelques semaines avant les JO de Paris. Il avait ainsi contribuer à éviter un mouvement social pendant les Jeux olympiques. C'est donc un spécialiste de la négociation et du dialogue social qui rejoint le gouvernement, alors que le dossier de la réforme des retraites pourrait être rouvert ces prochaines semaines.

12/10/25 - 23:07 - Laurent Nunez un nouveau ministre de l'Intérieur bien connu des forces de police Le nouveau ministre de l'Intérieur, qui succède à Bruno Retailleau, est un nom bien connu de la place Beauvau. Actuel préfet de police de Paris, il a notamment été secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Intérieur entre 2018 et 2022, quand le locataire de la place Beauvau était Christophe Castaner. Il a également été coordinateur nationale du renseignement et de la lutte contre le terrorisme et avant cela directeur général de la direction générale de la sécurité intérieure et préfet de police des Bouches-du-Rhône. C'est donc un homme du sérail mais jusque-là pas présent en politique qu'a choisi Sébastien Lecornu.

12/10/25 - 23:04 - Laurent Panifous, un visage neuf aux Relations avec le Parlement.. Laurent Panifous hérite du poste sensible de ministre délégué aux Relations avec le Parlement directement rattaché à Matignon. Un Parlement dont le gouvernement Lecornu aura besoin pour faire passer un budget pour 2026. Président du groupe Liot à l’Assemblée et député de l'Ariège, Laurent Panifous est un ancien socialiste dissident, qui avait quitté le PS au moment de la mise en place de la Nupes, proche de Carole Delga et Bernard Cazeneuve dans ses positions.

12/10/25 - 23:02 - Six ministres LR menacés d'exclusion Annie Genevard (ministre de l'Agriculture), Rachida Dati (ministre de la Culture), Philippe Tabarot (ministre des Transports), Vincent Jeanbrun (ministre du Logement), Sébastien Martin (ministre de l'Industrie) et Nicolas Forissier (ministre de la Francophonie) font donc partie de ce gouvernement Lecornu 2. En tant que représentants LR, ils s'exposent à des sanctions, comme précisé dès ce dimanche soir par le parti dans un communiqué. "Ils cessent immédiatement leurs fonctions dans nos instances dirigeantes que nous réunirons dans les tous prochains jours pour statuer de manière définitive." A France Info, des proches de Bruno Retailleau précisent toutefois qu'il s'agit des fonctions au sein des "instances du parti", leur sort au sein du parti devant être statué lors d'un bureau politique devant se tenir ces prochains jours.

12/10/25 - 22:58 - Stéphanie Rist, rhumatologue et députée macroniste à la Santé Stéphanie Rist est une autre nouvelle entrée dans le gouvernement Lecornu 2. La nouvelle ministre de la Santé, qui sera aussi en charge des familles ainsi que de l’autonomie et des personnes handicapées (avec Charlotte Parmentier-Lecoq au handicap) est médecin rhumatologue. Mais elle est aussi députée macroniste depuis 2017, élue dans la 1re circonscription du Loiret. Membre de Renaissance dorénavant, Stéphanie Rist est aussi conseillère municipale d’Orléans depuis le 28 juin 2020.

12/10/25 - 22:54 - La première réaction de Marine Le Pen : "le gouvernement sera censuré" Marine Le Pen a livré sa première réaction à l'annonce du gouvernement Lecornu 2 via son compte X ce dimanche soir. "Nous déposerons dès demain une motion de censure contre celui-ci", y assure notamment la présidente du groupe RN à l'Assemblée Nationale. "le gouvernement sera censuré par le Rassemblement national et nos alliés de l’UDR.

12/10/25 - 22:50 - Qui est Edouard Geffray, nouveau ministre de l’Education nationale ? Elisabeth Borne quitte donc le gouvernement Lecornu. Renommée à l'Education dimanche dernier, elle quitte le poste cette fois, et c'est Edouard Geffray, ex-directeur de l’enseignement scolaire (Dgesco) qui aura la lourde charge du plus gros ministère en termes de fonctionnaires. Issu de la société civile, quoique Conseiller d’Etat en 2017 à la direction générale des ressources humaines de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, Edouard Geffray était depuis 2019 directeur général de l’enseignement scolaire. C'est donc un technicien qui arrive rue de Grenelle dans un contexte toujours aussi tendu pour l'enseignement en France.

12/10/25 - 22:46 - Une réunion de travail des ministres lundi à Matignon Avant même le conseil des ministres prévu mardi à 10h après le retour en France d'Emmanuel Macron en déplacement lundi en Egypte, Sébastien Lecornu rassemblera son gouvernement lundi pour une réunion de travail à Matignon. Plusieurs dossiers pourraient y être évoqués dont la présentation du Budget mais aussi la réforme des retraites en vue du discours de politique générale de Sébastien Lecornu prévu cette semaine.

12/10/25 - 22:41 - Elisabeth Borne quitte le gouvernement et adresse un message aux enseignants Elisabeth Borne ne fait pas partie du gouvernement Lecornu 2. L'ancienne Premier ministre laisse la place au ministère de l'Education nationale à Edouard Geffray et a livré un message sur son compte X. "Prenez soin de l'École, c'est l'avenir du pays. Je reprends le chemin de l’Assemblée nationale et continuerai à servir le pays", ecrit-elle notamment en s'adressant aux enseignants, équipes et à tous les personnels du ministère.

12/10/25 - 22:40 - Horizons n'exclura pas ses dissidents "L’exclusion n’est pas dans l’ADN de notre jeune formation politique", déclare le porte-parole de Horizons Arnaud Péricard ce soir sur le site du Monde. Alors qu'Edouard Philippe avait pris ses distances avec le gouvernement Lecornu, trois membres de son parti sont dans la liste des ministres. "Toutes les trois ont prévenu Edouard Philippe dans la journée. Ce sont des décisions personnelles [...]. Nous attendons désormais la ligne politique et la déclaration de politique générale de ce mardi", indique Arnaud Péricard.

12/10/25 - 22:39 - Olivier Faure a livré une (courte) réaction Le gouvernement Lecornu 2 ne compte pas de ministres issus du PS. Après plusieurs jours de négociation avec Sébastien Lecornu, notamment sur une suspension de la réforme des retraites comme préalable à une non-censure, Olivier Faure a livré un (très court) message ce dimanche soir peu après l'annonce du gouvernement. Le premier secrétaire du PS a écrit sur son compte Twitter le message suivant : "No comment..."

12/10/25 - 22:26 - Des ministres délégués aussi nommés Des ministres délégués complètent ce "casting ministériel". On retrouve ainsi ministre déléguée auprès du ministre de l’intérieur (Laurent Nunez) Marie-Pierre Vedrenne et auprès de la ministre des armées et des anciens combattants (Catherine Vautrin) : Alice Rufo. Est aussi nommée auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature (Monique Barbut) : Catherine Chabaud, chargée de la mer et de la pêche et Mathieu Lefèvre, chargé de la transition écologique ;

Auprès du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique (Roland Lescure) : Sébastien Martin sera chargé de l’industrie et Anne Le Henanff, chargée de l’intelligence artificielle et du numérique ;

Auprès du ministre de l’Europe et des affaires étrangères (Jean-Noël Barrot) M. Benjamin Haddad, chargé de l’Europe et Nicolas Forissier, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité mais aussi Eléonore Caroit chargée de la francophonie, des partenariats internationaux et des Français de l’étranger.

Auprès de la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées (Stéphanie Rist) : Charlotte Parmentier-Lecocq, chargée de l’autonomie et des personnes handicapées ;

Auprès de la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation (Françoise Gatel): M. Michel Fournier, chargé de la ruralité ;

Auprès de la ministre de l’action et des comptes publics (Amélie de Montchalin) : M. David Amiel, chargé de la fonction publique et de la réforme de l’État.

12/10/25 - 22:25 - Panot : "la censure arrive" Présidente du groupe LFI à l'Assemblée Nationale, Mathilde Panot a livré sa réaction à l'annonce du gouvernement Lecornu 2 via un message posté sur son compte X.

12/10/25 - 22:22 - Genevard, reconduite à l'Agriculture, se dit "pleinement fidèle" à son parti Annie Genevard fait partie du gouvernement Lecornu 2, maintenue au ministère de l'Agriculture."Je demeure pleinement fidèle à mon parti et à mes convictions, comme je l’ai toujours été", a-t-elle assuré, alors que son parti LR avait donné comme mot d'ordre de ne pas participer au gouvernement. "Le premier ministre m’a proposé de poursuivre mon action au sein du Gouvernement. J’ai fait le choix d’accepter à un moment où notre agriculture française connaît de profondes difficultés et où la France traverse une grave crise politique. "J’ai un devoir envers nos agriculteurs qui attendent avant tout des réponses immédiates, de la constance dans l’action publique, de la clarté dans les décisions et du courage pour affronter les défis." Quelques secondes après l'annonce du gouvernement, le parti LR a annoncé par communiqué de presse l'exclusion immédiate du parti des membres qui entraient au gouvernement.