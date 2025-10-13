Edouard Geffray ministre de l'Education nationale : un rouage du macronisme depuis des années

Edouard Geffray a été nommé par Sébastien Lecornu ministre de l'Education nationale. Inconnu du grand public, il maitirse pourtant très bien le terrain et a pris part à certaines réformes macronistes.

Après un entretien entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et le président Emmanuel Macron, ce dimanche 12 octobre, la liste des 34 ministres du nouveau gouvernement a été annoncée. Si certains ont été renouvelés à leur poste, de nouvelles têtes sont arrivées dans l'équipe et notamment Edouard Geffray, qui est entré à l'Education nationale. En succédant à Elisabeth Borne, il devient le septième à occuper ce poste depuis le début du second quinquennat d'Emmanuel Macron.

Originaire de Seine-Saint-Denis, Edouard Geffray est âgé de 47 ans et est diplômé de l'ENA. Ce passionné d'Histoire a d'abord passé plusieurs années au Conseil d'Etat avant d'être nommé directeur des affaires juridiques, internationales et de l'expertise puis secrétaire général de la commission nationale de l'informatique et des libertés (Cnil). Il est aussi passé par le cabinet du ministre de la Justice de 2017, François Bayrou , mais pendant seulement deux mois. Il s'est ensuite tourné vers le ministère de l'Education nationale en y travaillant aux ressources humaines avant d'être nommé directeur général de l'enseignement scolaire par Jean-Michel Blanquer. Le haut-fonctionnaire est resté pendant cinq ans à la Dgesco, et en 2024 a retrouvé le Conseil d'Etat avec notamment une mission sur l'éducations aux images et la modernisation du programme "Ma classe au cinéma".

L'énarque a ainsi été en charge de la mise en œuvre des programmes d'enseignement des écoles, collèges et lycées. Il a également dû gérer la réforme du baccalauréat et toute la période de crise sanitaire. Il a ensuite fait partie des experts missionnés par Gabriel Attal, quand il était ministre de l'Education nationale, pour dessiner les contours de la réforme du "choc des savoirs". Catégorisé plutôt centre-droit, il a donc porté des réformes macronistes.

Des défis de taille et des premières critiques

Edouard Geffray arrive donc sur un terrain qu'il connait bien. Un grand défi l'attend toutefois avec une rentrée qui a été marquée par le manque d'enseignants, mais aussi par des épisodes de violences dans les établissements scolaires, notamment le suicide de la directrice d'école Caroline Granjean ou encore l'agression au couteau d'une enseignante par un élève dans le Bas-Rhin. Il devra aussi gérer les questions budgétaires. De nouvelles réformes sont également à suivre comme celle de la pause numérique, de la notation du bac ou encore des séances annuelles d'Education à la vie affective, relationnelle et sexuelle.

Son profil a, par ailleurs, été qualifié de "trop techno" par ses détracteurs, déplorant qu'il n'avait jamais été recteur lors de son passage à la Dgesco, rapporte Le Monde. "Edouard Geffray connaît très bien le ministère, et pour cause… En cinq ans, il a été le chef d'orchestre de tous les bricolages, réformes faites et défaites qui ont contribué à l'état désastreux de l'éducation nationale", a réagi Sophie Vénétitay, secrétaire générale du SNES- FSU, principal syndicat d'enseignants du second degré. Alors si le gouvernement Lecornu tient, Edouard Geffray parviendra-t-il à s'affirmer et à apporter des solutions à ce secteur qui rencontre de grandes difficultés ?