Censure contre Lecornu ? Ultimatum du PS, gronde du Sénat... Le Premier ministre pourrait tomber la semaine prochaine

Si aucune nouvelle motion de censure n'a été déposée contre Sébastien Lecornu, le Premier ministre et son gouvernement restent sur un siège éjectable. Le PS pourrait rapidement mettre ses récentes menaces à exécution.

Après trois jours d'étude en commission des finances, l'examen de la partie recettes du budget 2026 de l'Etat débute ce vendredi 24 octobre à l'Assemblée nationale. À la suite du rejet de le version amendée du texte en commission, les députés pourraient intégrer des impôts supplémentaires, mais aussi des suppressions de taxes. Côté timing, le gouvernement a jusqu'au 31 décembre pour promulguer le projet de loi de finances (PLF) et le projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) au Parlement, mais le pari est loin d'être gagné. En effet, les oppositions se montrent désormais relativement offensives et n'hésitent plus à menacer ouvertement le gouvernement Lecornu de censure si ce dernier ne se montrait pas davantage coopératif, comprenez : s'il n'arrivait pas à faire suffisamment de concessions.

Pour rappel, le 16 octobre dernier, le résultat de la motion de censure déposée par LFI a été très serré, mais il n'a pas réussi à renverser le gouvernement de Sébastien Lecornu. La motion a recueilli 271 votes, mais il fallait une majorité absolue de 289 députés pour faire tomber l'exécutif. Le texte a été soutenu par les 123 députés du RN, les 16 de l'UDR, 35 élus écologistes, 15 communistes et les 71 insoumis ainsi que 7 frondeurs du PS, 1 LR et 1 Liot, accompagnés de 2 non inscrits. Avec le vote de 18 socialistes supplémentaires, l'affaire était réglée et Sébastien Lecornu aurait dû quitter Matignon. Un scénario qui pend toujours au nez du Premier ministre, d'autant plus depuis ce vendredi 24 octobre.

"S'il n'y a pas d'évolution d'ici lundi...", le PS sort les griffes

Au micro de BFMTV, le patron du PS, Olivier Faure, a lancé un nouvel ultimatum au gouvernement. "S'il n'y a pas d'évolution" sensible "d'ici lundi", sur le budget, "ce serait terminé". "Pour l'instant, on est très loin du compte (...) il y a une discussion qui va être une discussion difficile que nous mènerons ardemment, et nous ferons en sorte de nous faire entendre". "Il faut taper sur les ultra-riches et sur les super-héritages", a ajouté le premier secrétaire du Parti socialiste.

Jeudi 23 octobre, déjà, le parti à la rose piquait. Le chef des députés PS, Boris Vallaud, laissait planer la menace d'une censure du gouvernement si le bloc central ne se montrait pas "capable de justice fiscale" lors de l'examen de la partie recettes du budget 2026. "Si le bloc central n'est pas capable de voter la taxe Zucman, cet impôt minimal et indispensable sur les très hauts patrimoines, s'il n'est pas capable de voter l'ISF sur les milliardaires, sur lequel nous avons travaillé et que nous proposerons, s'il n'est pas capable de justice fiscale, je ne suis pas sûr qu'il sera possible de discuter de la suite", confiait-il au Parisien.

Interrogé sur Sud Radio ce vendredi matin, le coordinateur de La France Insoumise, Manuel Bompard, "ne croit pas" que les socialistes ont réussi leur pari malgré l'entérinement - jusqu'en 2028 - de la lettre rectificative concernant la suspension de la réforme des retraites. Selon lui, en l'état, ce budget est "invotable" par la gauche.

Lecornu prêt à "porter le compromis" de la réforme des retraites

Il était justement question de cette lettre rectificative, jeudi 23 octobre, dans le discours du Premier ministre lors d'un déplacement à Romainville (Seine-Saint-Denis). "La lettre rectificative, il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle ne dit pas. Ce n'est pas la proposition définitive. La lettre rectificative, c'est ce qui va permettre au débat d'avoir lieu jusqu'au bout", disait Sébastien Lecornu. "S'il y a une voie de consensus qui apparaît au sein des commissions, de l'hémicycle de l'Assemblée et du Sénat, mais aussi de la conférence sur le travail et les retraites qui va avoir lieu avec les partenaires sociaux, le gouvernement pourra être amené à amender de lui-même cette lettre rectificative encore au fur et à mesure des débats, pour porter ce compromis", a ajouté le locataire de Matignon.

Une position défendue par le président des députés Démocrates à l'Assemblée nationale, Marc Fesneau. Sur X, ce dernier parle d'une "recherche de compromis sincère", voilà pourquoi, "les ultimatums et caricatures sont inutiles, et le chantage par voie de presse n'est pas une voie pour la discussion", regrette-t-il, en référence à la menace de Boris Vallaud de ne pas voter le Budget si les demandes de Socialistes ne sont entendues.

"Larcher a poussé une gueulante", le Sénat hostile à Lecornu ?

Si la gronde est assumée et pas vraiment une surprise à gauche, la droite, elle aussi, commence à grincer des dents. Le Sénat a notamment fait part de son mécontentement ces derniers jours sur l'organisation des débats budgétaires. "Larcher a poussé une gueulante", mercredi, lors de la conférence des présidents. "Il ne peut pas accepter que le Sénat soit la cinquième roue de la charrette", affirme un participant à l'AFP.

"On a un problème de confiance (...) Larcher veut qu'on respecte le bicamérisme. Et s'il n'est pas respecté, il usera de toutes les armes à sa disposition pour le faire respecter", dit un proche du patron du Sénat. En cas de nouvelle motion de censure déposée contre Sébastien Lecornu, pas sûr que ce dernier ne survive. À moins de donner du grain à moudre à la fois au PS et à LR, ce qui semble quasiment impossible, le Premier ministre pourrait être évincé lors d'un prochain vote.

Pour rappel, la motion de censure est prévue par l'article 49, alinéa 2 de la Constitution de la Ve République. Pour être recevable, elle doit être signée par au moins un dixième des députés, soit 58 signatures (sur un total de 577). Une fois déposée, elle ne peut être mise en discussion avant un délai minimal fixé par le règlement de l'Assemblée (48 heures). Pour être adoptée, une motion de censure requiert une majorité absolue de l'ensemble des députés (aujourd'hui 289 voix). Si la motion est adoptée, le gouvernement doit remettre sa démission au président de la République. Si une motion de censure était déposée le lundi 27 octobre, elle pourrait donc être discutée dès mercredi, et verrait le Premier ministre être maintenu dans ses fonctions, ou tomber, dans la semaine.