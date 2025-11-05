Zohran Mamdani élu maire de New York : les résultats et les réactions

Le démocrate Zohran Mamdani vient d'être élu maire de la plus grande ville des Etats-Unis. Découvrez les résultats en détails et toutes les réactions.

Le nom du nouveau maire de New York est connu depuis ce mardi 4 novembre 2025 à 21 heures (heure locale) et sur les coups de 3 heures du matin, cette nuit, heure de Paris. Le socialiste Zohran Mamdani a été élu sans contestation. Il a recueilli plus de 50,4 % des suffrages, loin devant son principal adversaire, l'indépendant Andrew Cuomo (41,6 %). "L'espoir est bien vivant, a déclaré Mamdani dans son discours de victoire. La politique ne sera plus quelque chose qu'on nous impose, mais que l'on fait. Dans ce moment sombre politiquement, New York sera la lumière".

Rendez-vous sur cette page qui donne les résultats exacts, fournis par le site NPR.

Selon la dernière prédiction de 270towin, le progressiste disposait de 89 % de chances de l'emporter contre seulement 11 % de chances pour Andrew Cuomo. Mamdani a créé la surprise en remportant l'investiture démocrate en juin, grâce notamment à une campagne active sur les réseaux sociaux pour promouvoir un programme très progressiste. Cuomo, battu lors de cette primaire démocrate, se présentait sous l'étiquette du parti "Fight and Deliver", qu'il a fondé en mai dernier. Il essuie un échec cuisant.

"Un véritable extrémiste et marxiste"

La victoire de Zohran Mamdani fait beaucoup réagit, notamment l'opposition qui fustige l'arrivée à la tête de la plus grande ville des Etats-Unis d'un démocrate progressiste. "Les démocrates de New York ont choisi un véritable extrémiste et marxiste", et ces élections "confirment la transformation du Parti démocrate en un parti socialiste radical, partisan d’un État interventionniste", déplore le président de la Chambre des représentants américaine, Mike Johnson. Donald Trump estime lui que que "l’absence de Trump sur les bulletins de vote et la paralysie des services publics sont les deux raisons pour lesquelles les Républicains ont perdu les élections". À l'inverse, l'ex-candidat à la primaire démocrate pour la Maison Blanche, Bernie Sanders a salué "l'un des plus grands bouleversements politiques de l'histoire américaine moderne".

Zohran Mamdani ou un programme social ambitieux

Zohran Kwame Mamdani a grandi au croisement de plusieurs mondes. Son père, Mahmood Mamdani, est un intellectuel respecté, né à Bombay de parents indiens installés en Afrique de l'Est. Sa mère, Mira Nair, est une cinéaste indienne mondialement reconnue, autrice de films où se mêlent mémoire, migration et identité. Ils sont souvent décrits dans les médias américains comme incarnant un couple cosmopolite, très à l'aise dans le monde académique et artistique, qui a façonné très tôt l'univers du jeune Zohran.

Concernant le programme de l'homme de 34 ans, il s'appuie sur trois axes forts : le gel des loyers, la gratuité des crèches et des bus et surtout, la taxation des plus riches. Il prévoit également de renforcer le sentiment de sécurité dans la ville de New York, un thème qui aurait été laissé à l'abandon par son prédécesseur. Mamdani "créera le Département de la Sécurité Communautaire pour prévenir la violence avant qu'elle ne se produise en privilégiant des solutions qui ont constamment démontré leur efficacité pour améliorer la sécurité". Il prévoit enfin de créer "un réseau d'épiceries municipales axées sur le maintien de prix bas, et non sur la réalisation de profits", comme annoncé dans son programme.