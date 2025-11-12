Suspension de la réforme des retraites : suivez ce vote décisif en direct

La suspension de la réforme des retraites est débattue ce mercredi 12 novembre à l'Assemblée nationale où des débats houleux sont redoutés. Qui vote pour, contre ou s'abstient ?

L'essentiel : Les députés examinent ce mercredi la question de la suspension ou non de la réforme des retraites. Dans les faits, il s'agit d'un potentiel décalage dans le temps de l'augmentation de l'âge légal de départ à la retraite pour les générations de 1964 à 1968.

Après des jours de tractations entre le Premier ministre Sébastien Lecornu et les socialistes, on estimait hier dans les cabinets ministériels et dans la chambre basse du Parlement que le locataire de Matignon "devrait, selon toute logique, parvenir à ses fins", indique Politico.

Le Parti socialiste devrait, sauf retournement de situation, valider la suspension de la réforme des retraites. Le vote devrait également être favorable pour le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (Liot). De son côté, le RN est catégorique sur la question : "Bien sûr" que le groupe votera "pour", a annoncé Marine Le Pen.

Chez LFI, Horizons et LR, le vote contre sera très largement plébiscité. "Ce n'est pas une suspension, c'est un petit décalage d'un an. Ça veut dire que ce vote va, s'il a lieu, confirmer la retraite à 64 ans", peste Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis au micro de France Info.

Enfin, chez les indécis, figurent le Parti communiste français, les Ecologistes, le MoDem, l'UDR (Ciottistes) et EPR (le groupe dirigé par Gabriel Attal à l'Assemblée nationale). Si une bonne partie pourrait s'abstenir, certaines voix s'élèvent chez EPR, à l'image du débuté Marc Ferracci qui a déjà annoncé voter "contre" la suspension de la réforme. En direct - Suivez le vote sur la suspension de la réforme des retraites

En direct

15:22 - Les Écologistes pour la suspension de la réforme des retraites C'est un vote qui devrait faire pencher la balance en faveur de la suspension de la réforme des retraites : la députée du groupe Écologiste et Social Léa Balage El Mariky a fait savoir que son groupe votera dans quelques minutes en faveur de la suspension de la réforme des retraites. Les écologistes se sont réunis vers 13h pour décider collectivement s'ils voteraient contre, pour ou s'ils choisissaient l'abstention. 15:01 - Les députés vont débattre dans quelques instants de la suspension de la réforme des retraites La séance en hémicycle des débats et examen de texte a été suspendue pour quelques minutes : les élus vont désormais se positionner sur la suspension de la réforme des retraites. 14:40 - Le gouvernement optimiste sur la suspension de la réforme des retraites Laurent Panifous, le ministre délégué en charge des Relations avec le Parlement, a fait savoir à l'antenne deSud Radio qu'il y a "une majorité à l'Assemblée nationale pour suspendre la réforme des retraites" cet après-midi. "Je pense et souhaite que la suspension sera actée tout à l'heure", a-t-il affirmé, défendant cette mesure non pas sur le fond, mais sur la nécessité de faire un compromis avec les socialistes pour que le budget soit adopté avant la fin de l'année. 13:58 - Le Modem va majoritairement "s'abstenir" La position du MoDem devait être entérinée ce mercredi matin, même si ses députés ne seront pas contraints de s'abstenir comme la majorité devrait faire, sur la question de la suspension de la réforme des retraites. Selon une information de BFMTV, le groupe centriste annonce qu'il se tournera bien "majoritairement vers l'abstention", en ce début d'après-midi et à une grosse heure du début de l'examen du fameux article 45 bis du PLFSS.

Invité de France 2 ce matin, le ministre du Travail, Jean-Pierre Farandou, a annoncé le coût de la suspension de la réforme des retraites : "La dépense est évaluée à 300 millions d'euros en 2026. Et en 2027, 1,9 milliard d'euros", dit-il. Il a précise que la suspension s'appliquerait bien aux carrières longues et aux catégories actives et super-actives de la fonction publique : "Ce sont des métiers difficiles, les policiers, les pompiers, les égoutiers… Ils pourront partir plus tôt et bénéficieront aussi de la suspension de la réforme. Ils gagneront un trimestre", conclut le ministre. Alors, qui votera ou pas la suspension de la réforme des retraites ? Quels partis restent dans l'expectative quelques heures avant le vote ? Tour d'horizon.

PS, Liot et RN : un vote pour

Le Parti socialiste devrait, sauf retournement de situation, valider la suspension de la réforme des retraites. Ses députés ont voté favorablement au texte lors de son passage en commission des affaires sociales. Il s'agit là d'une concession arrachée à Sébastien Lecornu qui permet, pour l'heure, au gouvernement en place de rester en fonction et d'éviter une censure.

Le vote devrait également être favorable pour le groupe Libertés, indépendants, outre-mer et territoires (Liot). "Liot était l'auteur de la motion de censure contre la réforme Borne en 2023", rappelle Harold Huwart, député d'Eure-et-Loir, chez France Info. De son côté, le RN est catégorique sur la question : "Bien sûr" que le groupe votera "pour" la suspension de la réforme des retraites, a assuré Marine Le Pen, présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale et députée du Pas-de-Calais, sur RTL.

LFI, Horizons et LR : un vote contre

D'autres formations politiques se montrent beaucoup plus hostiles à cette suspension de la réforme des retraites, La France insoumise en cheffe de file. "Ce n'est pas une suspension, c'est un petit décalage d'un an. Ça veut dire que ce vote va, s'il a lieu, confirmer la retraite à 64 ans", peste Aurélie Trouvé, députée LFI de Seine-Saint-Denis au micro de France Info. Dans les rangs des Républicains, le vote contre devrait être largement majoritaire même si une abstention n'est pas totalement rejetée. Sur le vote de la partie "recettes" du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2026, les Républicains se sont abstenus.

"Aujourd'hui le PS, le RN, avec l'appui des Macronistes et du Modem, votent la faillite programmée d'un des grands acquis sociaux de notre temps : notre droit à la retraite", déplore sur X Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et ex-députée LR. Si sa voix est entendue, le vote des Républicains ne souffrira d'aucune contestation.

Chez Horizons, "une majorité du groupe" entend voter contre la suspension de la réforme, confie une source interne au parti d'Edouard Philippe à France Info. "On ne peut pas bâtir un compromis sans dire la vérité", fustige la députée de Moselle, Nathalie Colin Oesterlé, qui parle d'une "grande illusion", malgré la présence de plusieurs ministres encartés "Horizons" dans l'équipe gouvernementale de Sébastien Lecornu.

PC, EELV, UDR, MoDem, EPR : choisir ou s'abstenir ?

Au banc des indécis, figurent les Ecologistes et les communistes. " Une incertitude demeure sur les votes des Ecologistes et des communistes, qui s'étaient largement abstenus en commission", confirme Politico. Quid de la formation d'Eric Ciotti, l'UDR, alliée du Rassemblement national ? La décision doit être arrêtée ce mercredi matin en réunion. Toutefois, un député du parti glisse à France Info que les députés du groupe ne voteront "sûrement pas la suspension de la réforme, c'est quasiment certain".

Côté MoDem, l'abstention devrait être décidée. Si la position du groupe centriste sera définie ce mercredi matin, ses députés ne seront en revanche pas contraints et certains pourraient "envisager de voter 'pour' si le rapport de force évolue", et si la notion de compromis prédomine, comme indiqué par un membre du MoDem à France Info. Pour le groupe EPR (ex-Renaissance) dirigé par Gabriel Attal à l'Assemblée nationale, le flou demeure. Si "la position de Gabriel Attal sera très majoritairement suivie", celle d'une abstention pour ne pas bloquer un possible compromis, assure un député Ensemble pour la République, le député Marc Ferracci, entre autres, devrait maintenir son vote "contre". "Je voterai contre la suspension de la réforme des retraites, quel que soit le rapport de force politique", dit-il dans les colonnes de L'Opinion.

Politico assure toutefois qu'une "écrasante majorité des députés EPR" s'abstiendra, non "sans pincement au cœur pour les principaux artisans de la réforme". Notamment pour Elisabeth Borne, à qui cette abstention "naturellement, ne fait pas plaisir", comme elle l'a reconnu au micro de LCI. Elle préfère néanmoins "éviter une crise institutionnelle", quitte à s'asseoir sur sa propre réforme originelle.