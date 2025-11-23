Popularité d'Emmanuel Macron : elle n'a jamais été aussi basse depuis 2017

Selon le baromètre mensuel Ifop-JDD, la cote de popularité de Sébastien Lecornu est en net recul. Celle du président de la République reste sous la barre des 16% de satisfaction.

La cote de Sébastien Lecornu n'est pas au plus haut. Reconduit à Matignon il y a plus d'un mois, le Premier ministre a pour principale mission de boucler le budget 2026.

En dépit des négociations, des blocages et des désaccords profonds sont réels à l'Assemblée nationale. Le budget a d'ailleurs été rejeté par les députés, vendredi 21 novembre 2025. Trouver un chemin s'annonce donc encore un peu plus long. Et, à travers un sondage, les Français interrogés semblent s'impatienter à l'égard de l'exécutif.

La popularité du Premier ministre, plutôt élevée depuis sa nomination, recule ainsi de 4 points, selon le baromètre Ifop-JDD, pour atteindre 34% de satisfaits. C'est la baisse la plus significative depuis l'arrivée du chef du gouvernement à Matignon. Les Français lui reprochent principalement de ne pas agir, d'incarner la crise et l'immobilisme, rapporte CNews. Il lui est également reproché d'être "trop fidèle au président" ou encore "l'homme de Macron".

La popularité d'Emmanuel Macron toujours au plus bas

Le chef de l'État est, quant à lui, au plus bas. Depuis deux mois, il ne recueille que 16% d'opinions favorables selon le sondage. Un niveau faible qu'il n'avait pas atteint depuis 2017. Sa posture face à la politique internationale ne redresse pas sa cote auprès des Français, au contraire. En effet, on lui reproche désormais d'être trop "va-t-en-guerre".

La fin du mandat d'Emmanuel Macron est marquée par la perte de nombreux soutiens, y compris dans son propre camp. Le chef de l'État n'est pas loin du niveau d'impopularité atteint par François Hollande [13%].