Démission de Lecornu : le vote du budget peut-il avoir raison du Premier ministre ?

La démission du Premier ministre est de retour au centre des discussions alors que les députés doivent s'exprimer sur la partie "dépenses" du PLFSS ce mardi. En cas de vote contre, le RN réclame le départ de Sébastien Lecornu.

Si les députés ont adopté le volet "recettes" du projet de loi de financement de la sécurité sociale (PLFSS) vendredi dernier, ils doivent encore s'exprimer sur la partie "dépenses" et donc l'intégralité du texte ce mardi 9 décembre. Mais une nouvelle fois, l'adoption du texte est loin d'être garantie face aux positions parfois irréconciliables des forces politiques sur certaines mesures comme la suspension de la réforme des retraites ou sur l'objectif des dépenses de l'assurance maladie (Ondam).

Des divergences qui poussent même certains à appeler à la démission du Premier ministre en cas de vote contre le projet de loi de finances de la Sécurité sociale, ce mardi à l'Assemblée nationale. En cas de rejet, Sébastien Lecornu doit "bien sûr" démissionner, a affirmé ce dimanche 7 décembre le député du Rassemblement national Jean-Philippe Tanguy au micro de RTL. "Ce serait un désaveu essentiel de toute sa politique et en plus d'une politique qui nous a fait perdre beaucoup de temps. Donc je ne vois pas comment il ne pourrait pas démissionner", a-t-il jugé.

Une démission "n'aurait pas de sens"

Pour lui, un rejet du budget de la Sécu "revient à une motion de censure". "Monsieur Macron nous a dit que, s'il n'y a pas de budget de Sécurité sociale ou de projet de loi de finances général, il y aura dissolution", poursuit Jean-Philippe Tanguy. Ce dernier affirme également que, cette fois-ci, les parlementaires RN seront nombreux dans l'hémicycle pour voter l'ensemble du texte, alors que ces derniers n'étaient qu'une cinquantaine au moment de voter la partie recettes du budget de la Sécurité sociale.

De son côté, la porte-parole du gouvernement Maud Bregeon estime, dans les colonnes de La Tribune Dimanche, qu'une démission du locataire de Matignon "n'aurait pas de sens", sinon, "il aurait engagé la responsabilité du gouvernement". Pour rappel, Sébastien Lecornu a écarté l'option du 49.3. "On peut y arriver. L'Assemblée a débattu plus de cent vingt heures sur ce texte. Le gouvernement aurait pu utiliser déjà par quatre fois le 49.3 et cela n'a pas été nécessaire. C'est déjà un résultat d'en être arrivé là", loue Maud Bregeon.

Vote du budget : Faure (PS) pour, Retailleau (LR) contre

Attention, la démission du Premier ministre interromprait immédiatement l'examen budget de l'Etat (PLF) au Sénat, avec une potentielle absence de budget au 31 décembre 2025. Sébastien Lecornu ayant exclu l'idée de recourir aux ordonnances, seule une loi spéciale déposée avant le 19 décembre pourrait permettre de débloquer la situation. Un remplaçant devrait donc être nommé en urgence, entre ce mardi 9 et le 10 décembre prochain, car une loi spéciale doit être déposée par un locataire de Matignon en exercice et non démissionnaire. Ce dispositif reste extrêmement coûteux, l'entourage de la ministre chargée des Comptes publics, Amélie de Montchalin, chiffrait fin novembre une telle mesure à 12 milliards d'euros auprès du Parisien. Elle permettrait tout de même d'éviter un scénario de "shutdown" à l'américaine, et une certaine paralysie des services publics.

Ce lundi 8 décembre, le premier secrétaire du Parti socialiste a annoncé qu'il allait demander à son groupe de voter "pour" le budget de la Sécurité sociale. "Quand nous sommes entrés dans le débat, nous étions absolument contre ce projet de budget (...)" et puis "il y a eu une série d'avancées". "Aujourd'hui, c'est une copie qui est passable et donc c'est la raison pour laquelle demain, devant mon groupe, je plaiderai le fait que nous votions pour", a-t-il déclaré, décrivant un "budget de compromis", sur BFMTV/RMC.

Il fustige en revanche les "ingénieurs du chaos à droite" qui ne voteront pas ce budget. Pour rappel, dimanche, le patron des Républicains (LR), le sénateur Bruno Retailleau, a qualifié le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) de "hold-up fiscal", "social" et "démocratique", appelant les députés LR à ne pas voter pour le texte, mardi, à l'Assemblée nationale. Le vote de ce mardi reste donc très incertain en raison des divisions au sein même de la fragile coalition gouvernementale.