Budget de la Sécu 2026 : adopté ou rejeté ? Une surprise redoutée par Lecornu avant le vote

Le budget de la Sécurité sociale peut être définitivement adopté ce mardi 16 décembre si une majorité de députés soutient le texte lors du dernier vote. Le scrutin s'était joué à 13 voix la semaine dernière, une adoption paraît donc possible mais n'est pas encore garantie.

Moment décisif pour le budget de la Sécurit sociale. Adopté à l'Assemblée nationale mardi dernier et rejeté au Sénat vendredi, le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) doit être à nouveau voté par les députés ce mardi 16 décembre pour être définitivement adopté. Une courte majorité a réussi à faire adopter le texte au Palais Bourbon la semaine dernière, à 247 voix contre 234, et le même scénario est attendu cet après-midi pour le vote prévu vers 17h30. Mais le gouvernement ne pourra souffler qu'une fois que le résultat du scrutin connu, car avec seulement 13 voix d'avance, rien n'est assuré.

Les votes "pour" et "contre" ne devraient, a priori, pas changer. A moins que des remontrances ait été faites aux députés de la droite ayant soutenu le texte contre l'avis du président du parti Bruno Retailleau ? Aucune information allant dans ce sens n'est remontée. En revanche, des abstentionnistes pourraient décider de s'exprimer lors du vote de ce mardi et faire pencher la balance en faveur du rejet du texte. C'est l'espoir du coordinateur de LFI, Manuel Bompard. Invité sur France 2, l'élu a lancé un message aux Ecologistes qui se sont majoritairement abstenus mardi dernier et qui ont permis l'adoption du texte, les invitant sans le dire à voter contre le PLFSS. Le groupe des députés écologistes n'a pas fait connaître de nouvelle position depuis son abstention de la semaine passée.

Qui a voté pour le budget de la Sécu 2026 ?

Le PLFSS a été adopté en deuxième lecture, le 9 décembre, avec 247 voix contre 234. Il a pu compter sur le soutien - et la discipline - des députés EPR, de ceux du MoDem et de ceux du PS (63 élus ont voté pour et 6 se sont abstenus) qui avaient annoncé défendre le texte. Le budget a également reçu le soutien de la quasi-totalité des élus du groupe indépendant Liot (20 sur 22, les deux derniers s'étant abstenus) et de 6 des 9 députés non-inscrits.

Ce contingent de 216 voix n'était cependant pas suffisant pour s'imposer face aux groupes résolus à rejeter le budget de la Sécurité sociale, le RN, l'UDR et LFI en tête. L'adoption du PLFSS s'est donc jouée à 18 voix, le nombre exacte de députés LR à avoir bravé la consigne de leur président Bruno Retailleau. Le patron de la droite avait qualifié le texte de projet "pas votable" et avait encouragé ses élus à s'opposer du budget de la Sécu, ou tout du moins à s'abstenir. Une directive pas entendue de tous. Sur les 49 députés LR, 28 se sont abstenus, 3 ont voté contre, mais 18 ont voté pour. Les élus de la droite semblaient plus sensibles aux mots de Laurent Wauquiez, président du groupe LR à l'Assemblée nationale et rival de Bruno Retailleau. Le député de la Haute-Loire, qui plaidait pour une abstention, appelait également son groupe à ne pas être un "facteur de blocage" dans l'adoption du budget de la Sécurité sociale.

Le PLFSS a également reçu de rares votes favorables dans les rangs d'Horizons, 9 élus sur 34 ont voté pour quand tous les autres se sont abstenus, et sur 3 voix du groupe écologiste qui se s'est majoritairement abstenu et avait même enregistré des votes contre le texte budgétaire. Mais ces 12 voix supplémentaires, ne suffisaient pas pour faire la différence, il fallait encore au moins 6 votes. La droite en a fourni trois fois plus.

Après l'adoption du budget de la Sécurité sociale à seulement 13 voix d'écart, et grâce à celles de LR, Bruno Retailleau a réagi en rappelant son opposition au texte. "Tout est empiré" avec le PLFSS qui est, selon lui, synonyme de "moins de travail, plus d'impôts, plus de dépenses et plus de dettes". "Je persiste et je signe, [...] c'est un budget qui emmène la France dans le mur et je le regrette profondément", a-t-il ajouté. A contrario, le Premier ministre, qui s'est réjoui de l'adoption du texte, a salué une "majorité de responsabilité" qui a montré que "le compromis [...] permet d’avancer dans le sens de l’intérêt général". Sébastien Lecornu a également souligné la "qualité" du PLFSS adopté : un "texte solide, utile, protecteur, qui améliore concrètement notre sécurité sociale, et qui nous prémunit de tout dérapage des comptes sociaux en réduisant leur déficit", même si ce dernier est "encore trop important".