Vote du budget de la Sécurité sociale, en direct : le texte va-t-il être adopté ? Le scrutin devrait se jouer à quelques voix

Le budget de la Sécurité sociale 2026 est voté à l'Assemblée nationale ce mardi 9 décembre. Les députés vont-ils adopter le texte ou le rejeter ? L'issue du scrutin s'annonce très serré et va dépendre de certains groupes en particulier.

L'essentiel Les députés doivent voter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale (PLFSS) à l'Assemblée nationale dans l'après-midi de ce mardi 9 décembre. Les élus vont procéder à deux votes : l'un sur la partie "dépenses" du texte et l'autre sur l'intégralité du PLFSS.

Le vote du PLFSS s'annonce très serré et dépendra des positions des élus LR, Horizons et Ecologistes. A droite Bruno Retailleau a encouragé à voter contre le texte, mais les élus seraient "majoritairement" partagés "entre pour et abstention" d'après Politico. Au sein du parti d'Edouard Philippe, qui a appelé ses élus à s'abstenir, des députés pourraient voter pour le texte. Quant aux Ecologistes, dragués par le gouvernement avec l'augmentation du budget de l'hôpital qui doit être débattu ce mardi, ils ont annoncé qu'ils ne voteront pas pour le texte, sans préciser s'ils s'abstiendraient ou s'ils voteraient contre.

Le volet "dépenses" du budget de la Sécurité sociale sera a minima soutenu par les députés macronistes, ceux du MoDem et ceux du PS qui saluent des victoires avec le rétablissement de la suspension des retraites et la hausse de la CSG sur certains revenus du capital.

L'adoption du budget de la Sécu à l'Assemblée serait une grande victoire d'étape du Premier ministre sur le budget, car si le PLFSS passe, le PLF devient jouable derrière" estime un conseiller parlementaire du bloc central à Politico. Le budget de l'Etat est actuellement débattu au Sénat, après avoir été rejeté par les députés.

10:14 - Le PLFSS permet d'être "sous les 20 milliards d'euros de déficit" La version actuelle du PLFSS, amendée par les députés, permet d'être "sous les 20 milliards d'euros de déficit" a souligné la ministre des Comptes publics, Amélie de Montchalin, sur RMC-BFM. Et la ministre d'insister : "Ce budget porte plus d'économies que les trois précédents budgets pour la sécurité sociale". Précédemment, le budget prévoyait un déficit de 22,5 milliards d'euros, mais les amendements ont permis de réduire encore le "trou de la Sécu" comme l'ont déclaré Amélie de Montchalin et Stéphanie Rist, la ministre de la Santé. Le gouvernement rappelle qu'en l'absence de texte le déficit serait "au minimum de 29-30 milliards" d'euros.

Budget de la Sécurité sociale 2026 : des compromis actés et des mesures qui fâchent... Ce que contient le texte 09:50 - Les Ecologistes ne voteront pas "pour" le budget La présidente du groupe Écologiste et Sociale à l'Assemblée nationale, Cyrielle Chatelain, a annoncé sur le plateau de BFM que les députés écologistes ne voteront pas pour le budget de la Sécu : "Nous ne voterons pas pour". "J'ai écouté la ministre [Amélie de Montchalin] et les éléments qu'elle a apporté feront bien sûr partie de nos discussions" avant le vote a-t-elle ajouté. La députée n'a pas précisé sur les élus de son groupe voteront contre le texte ou s'abstiendront. 08:50 - François Hollande votera "pour" le PLFSS et appelle le PS à en faire autant François Hollande a annoncé sur RTL qu'il votera "pour" le budget de la Sécurité sociale cet après-midi : "Je vais voter pour ce projet de Budget à la fois parce que c'est nécessaire pour la France de disposer d'une loi de financement (...) mais aussi parce qu'il y a eu dans la discussion des progrès", dont le rétablissement de la suspension de la réforme des retraites, la suppression du gel du barème de la CSG ou encore la hausse de la CSG sur le capital. Le député socialiste appelle également les élus de son groupe à en faire autant : "Je leur dis voter, parce que vous avez participé à ces discussions. Et si vous ne voulez pas voter parce que vous avez des réserves, abstenez-vous". L'ancien président le la République estime que si le texte ne passe pas, "ce serait pire". 08:36 - Un appel à l'abstention, mais des votes éparpillés chez Horizons ? Lundi soir sur le plateau de LCI, Édouard Philippe a recommandé aux 34 députés de son groupe Horizons à s'abstenir lors du vote du PLFSS ce mardi à l'Assemblée. Avec l'abstention, le maire du Havre entend exprimé son opposition au texte qu'il juge "pas complètement satisfaisant" sans faire courir de risque au gouvernement affirmant "ne pas être un artisan du chaos". "Je ne propose pas de voter contre, je n'ai jamais voulu que le gouvernement de Sébastien Lecornu tombe. On ne fera pas voter les députés Horizons pour un texte s'ils considèrent qu'il n'est pas dans l'intérêt des Français, même si c'est un texte de compromis", a-t-il précisé. L'appel à l'abstention a été doublé par Christian Estrosi, maire de Nice et vice-président du parti sur TF1. Toutefois, "à Horizons, nous respectons la liberté de chacun", a ajouté Christian Estrosi. Et les élus philippistes pourraient répartir leurs voix entre abstention, vote pour et vote contre. 08:23 - Un vote décisif et serré sur le budget de la Sécurité sociale Ca mardi 9 décembre, dans l'après-midi, les députés vont devoir s'exprimer sur l'intégralité du budget de la Sécurité sociale. Le vote du PLFSS s'annonce très serré et risque de dépendre de la position de quelques groupes en particulier : LR, Horizons et les Ecologistes. En fonction de si ces élus s'abstiennent, votent pour ou contre, le texte sera soit adopté, soit rejeté. Sachant que le vote de ces partis pourrait ne pas être unanime, le suspense plane au-dessus de l'hémicycle.

Ce que vont voter les députés

Les votes pour : EPR, MoDem, PS et quelques voix supplémentaires

Le PLFSS ne satisfait pleinement personne, mais il trouve du soutien auprès de quelques partis qui disent préférer un budget imparfait plutôt que l'absence de budget. Cette position, qui est celle du Premier ministre, est aussi celle de Gabriel Attal, président du groupe de députés macronistes. Les députés EPR voteront pour le budget de la Sécurité sociale au moins par nécessité : il y a "urgence à avoir un budget" a souligné Gabriel Attal sur France Inter le lundi 8 décembre : "Personne ne peut dire que ce budget est parfait, précisément parce qu'il est le fruit d'une forme de compromis". Les députés du MoDem, alliés du camp présidentiel, auront la même position.

Le budget de la Sécurité sociale peut aussi aller chercher des soutiens auprès de la gauche. Olivier Faure, le patron du PS, a appelé son groupe à voter pour le PLFSS sur les ondes de BFM le 8 décembre. Il salue le travail accompli et les victoires obtenues notamment sur la suspension de la réforme des retraites ou la suppression du gel du barème de la CSG. "Quand nous sommes entrés dans le débat, nous étions absolument contre ce projet de budget. Aujourd'hui, c'est une copie qui est passable et donc c'est la raison pour laquelle demain, devant mon groupe, je plaiderai le fait que nous votions pour", a-t-il déclaré.

Une majorité des 22 élus du groupe indépendant Liot devraient compléter le nombre de votes favorables au PLFSS, de même que certains des 14 élus non-inscrits d'après le décompte de Politico.

Des groupes indécis : les écologistes et les communistes

Le Premier ministre espérait pouvoir compter sur le vote des Ecologistes pour l'adoption du PLFSS, d'où l'annonce d'un dernier amendement visant à augmenter l'objectif des dépenses de l'assurance maladie (Ondam) à 3%. Cette modification doit permettre de coller aux exigences du groupe écologiste. Mais la présidente du groupe à l'Assemblée nationale, Cyrielle Châtelain, a affirmé sur BFM quelques heures avant le vote que les députés écologistes ne "voteront pas pour" le texte", laissant uniquement la porte ouvert à une abstention ou un vote contre. "J'ai écouté la ministre et les éléments qu'elle a apporté feront bien sûr partie de nos discussions", a ajouté l'élue.

lequel n'a pas encore tranché concernant le vote du PLFSS même si plusieurs élus ne sont "pas très loin d'une abstention, et pour certains, d'un vote pour" selon Politico. Si Cyrielle Châtelain, présidente du groupe, n'a "aucun gage à ce stade sur une augmentation de l'Ondam", elle reconnaît que "ça sera un des éléments importants dans notre décision", rapporte BFM.

Quant aux députés communistes, ils se réunissent ce mardi matin pour arrêter leur position avant le vote du PLFSS. D'après les informations de Politico, les 17 élus communistes devraient "se partager entre l’abstention et le vote contre".

Ceux qui veulent s'abstenir : LR et Horizons à quelques exceptions près

Si la moitié du socle commun affirme soutenir le vote du PLFSS, l'autre moitié n'affiche pas un soutien au texte. Edouard Philippe, président du parti Horizons, a appelé ses élus à s'abstenir lors du vote du budget de la Sécurité sociale. Une position légèrement adoucie, mais toujours opposée à l'adoption du texte pour celui qui assurait la semaine dernière que son groupe "ne [pouvait] pas voter pour" un texte qui suspend la réforme des retraites et augmente le déficit de la Sécurité sociale. Le maire du Havre a toutefois indiqué lui-même sur LCI, dans la soirée de lundi, que des positions "un peu différentes" de la sienne pourraient être observées au sein de son groupe, notamment des votes pour et peut-être des votes contre.

Du côté de LR, la position de Bruno Retailleau est claire. Le sénateur a qualifié le texte budgétaire d'un "des pires PLFSS depuis des années" et l'a jugé "pas votable" sur BFM le dimanche 7 décembre. Affirmant qu'à la place des députés il "voterait contre", il a appelé ses élus à suivre sa consigne. A noter qu'il avait lancé le même appel avant le vote sur le volet "recettes" durant lequel les députés se sont abstenus pour la plupart. Mais la consigne du président du parti ne semble pas dicter la conduite des élus puisque "ça se partage majoritairement entre pour et abstention", glissait un soutien du patron des députés LR Laurent Wauquiez à Politico. Des changements de dernières minutes ne sont pas à exclure au sein de la droite.

Les votes contre : le RN, l'UDR et LFI

Une ferme opposition est promise au PLFSS. Le RN et ses alliés ciottistes de l'UDR ont annoncé voter contre le budget de la Sécurité sociale et ont même, pour certains, appeler à la démission du Premier ministre. Un vote contre le PLFSS est également assuré par les élus de LFI.