Bernard Bazinet, maire PS, pense que la France est "trop youpine" : il s'explique sur ses propos antisémites

Après ses propos antisémites, Bernard Bazinet, maire PS d'Augignac, en Dordogne, s'est excusé et a plaidé une méconnaissance.

"La France est trop youpine pour boycotter" l'Eurovision. Voilà les propos à l'origine du tollé. Passé dans un premier temps inaperçu, ce commentaire de Bernard Bazinet, maire PS d'Augignac (Dordogne), sur les réseaux sociaux a par la suite suscité un véritable tollé. C'est le porte-parole du Rassemblement national, Julien Odoul, qui semble l'avoir le premier mis en lumière alors qu'il était invité lundi 8 décembre sur Sud Radio, relaie Sud Ouest.

Dans un commentaire en réaction à la publication Facebook d'un article de Libération, qui revenait sur la décision de plusieurs pays de boycotter l'Eurovision 2026 - alors qu'un vote a acté la semaine dernière le maintien de la participation d'Israël et ce malgré la tragédie que l'on connaît à Gaza depuis deux ans -, l'édile périgourdin avait utilisé le terme "youpine", une injure raciste signifiant "juive". "Oui au boycott ! La France est trop youpine pour boycotter !" avait précisément déclaré l'élu en commentaire.

"Je suis profondément désolé de cette erreur, que j'assume"

Si le principal intéressé a par la suite rapidement supprimé son commentaire, celui-ci avait déjà été abondamment relayé et la polémique était lancée. "C'est un commentaire qui a dépassé complètement ma pensée", a depuis réagi l'élu, comme le rapporte Le Figaro. Et de justifier ses mots : "J'étais hors de moi par rapport à ce que je pouvais lire dans des reportages sur la Palestine. Quand j'ai vu que la France avait accepté la participation d'Israël, ça m'a amené à réagir de façon conne."

"Je suis vraiment désolé. Je suis profondément désolé de cette erreur, que j'assume. Je n'ai aucune excuse", déclare désormais Bernard Bazinet, dont Sud Ouest relaie les propos. Regrettant "un fort retentissement sur les réseaux sociaux, notamment pour [s]es proches", l'édile plaide une méconnaissance du terme "youpin" : "Pour moi, ce mot était argotique, je n'en avais pas mesuré la teneur." Auprès de l'AFP, relayée par Le Figaro, Bernard Bazinet confie avoir rapidement proposé au Parti socialiste de se "mettre en retrait". Le PS a, lui, confirmé, via un communiqué, avoir "immédiatement exclu" le maire.