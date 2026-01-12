Antoine Villedieu : soupçonné de violence conjugales, le député RN doit s'expliquer

Le député RN de Haute-Saône Antoine Villedieu souffrant d'hallucinations avec une plaie à la tête dans les rues de Vesoul dimanche matin. L'homme de 36 ans était en proie ces derniers jours à des problèmes personnels.

Un double champion du monde de MMA et désormais parlementaire retrouvé blessé et emmené de force à l'hôpital. En effet, selon les informations du Parisien, le député Rassemblement national (RN) de Haute-Saône, Antoine Villedieu, a été retrouvé blessé à la tête ce dimanche 11 janvier 2026 en début de matinée dans une rue de Vesoul, près de sa permanence, avant d'être pris en charge par les secours.

L'homme de 36 ans était particulièrement agité à l'arrivée du personnel soignant et "semblait souffrir d'hallucinations" comme indiqué par le quotidien francilien, en plus d'une plaie saignante visible au niveau du crâne. "Il a dû être ceinturé par plusieurs policiers puis sanglé afin d'être transporté à l'hôpital pour y être soigné", apprend-on. Une enquête judiciaire a été ouverte, confiée au parquet de Vesoul.

"Elle aurait été blessée légèrement au niveau des avant-bras"

À ce stade de l'enquête, rien ne permet d'affirmer si Antoine Villedieu a été victime de coups ou s'il s'est blessé seul. En revanche, il "était en proie ces derniers jours à des problèmes personnels qui pourraient expliquer une consommation importante de médicaments", apprend-on. C'est ce qu'il aurait expliqué ce dimanche. Pour tenter de lever le voile sur cette affaire, plusieurs personnes de son entourage ont été entendues, dont son épouse.

Elle évoque - toujours d'après les informations du journal Le Parisien - une altercation avec son époux la semaine dernière. "Elle aurait été blessée légèrement au niveau des avant-bras mais n'a pas souhaité porter plainte pour l'instant", dit le quotidien. Antoine Villedieu devra s'expliquer dans les prochains jours sur les potentielles violences infligées à sa femme et sur les violences qu'il aurait potentiellement subies.