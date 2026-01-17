Emmanuel Macron en lunettes de soleil : "Vous allez me subir ainsi", l'œil du tigre a encore frappé

Emmanuel Macron a porté, vendredi 16 janvier, des lunettes de soleil lors d'une réunion organisée à l'Élysée. Le président de la République a expliqué qu'il était "obligé" d'en avoir "pendant quelque temps".

Emmanuel Macron en mode Tom Cruise dans Top Gun. Le président de la République est apparu, vendredi 16 janvier, à une réunion, organisée à l'Élysée, avec des lunettes de soleil sur le visage. Un tout nouveau look pour le chef de l'État, qui s'était présenté jeudi, lors de ses vœux aux Armées, avec un œil injecté de sang. "Veuillez m'excuser pour ces lunettes qui sont liées à un problème bénin", a souligné vendredi Emmanuel Macron lors d'une réunion sur l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie.

"Je suis obligé de les porter pendant quelque temps, donc vous allez me subir ainsi", a poursuivi le locataire de l'Élysée, assis entre la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. La présidence française a expliqué qu'il s'agissait "simplement d'un petit vaisseau de l'œil qui a saigné". Une petite alerte pour Emmanuel Macron, qui va donc devoir s'habituer à arborer des lunettes de soleil... en plein hiver et pendant ses réunions.

Un clin d'œil à Stallone ?

Ce problème au niveau de l'œil droit du président de la République a fait réagir les spectateurs et des internautes sur les réseaux sociaux. Lors de ses vœux aux Armées jeudi à Istres (Bouches-du-Rhône), Emmanuel Macron a choisi de parler, non sans humour, de ce souci oculaire. "Je vous prie d'excuser le caractère inesthétique de mon œil. Ce n'est que quelque chose d'anodin (...) Voyez-y simplement une référence à l'œil du tigre. Pour ceux qui ont la référence, c'est un signe de détermination", a expliqué le locataire de l'Élysée.

Certains y ont vu une référence à Rocky Balboa, emblématique boxeur incarné par Sylvester Stallone au cinéma. D'autres ont immédiatement fait le rapprochement avec Georges Clemenceau, célèbre homme d'État, qui était surnommé "le Tigre". Un clin d'œil d'Emmanuel Macron qui fait parler...