Ministre de la Culture : la nomination de Catherine Pégard actée ? Le profil de la conseillère des présidents

Le remaniement a été reporté et doit avoir lieu avant la fin de la semaine, mais la nomination du ministre de la Culture qui remplacera Rachida Dati semble déjà arrêté. Catherine Pégard apparaît comme la favorite.

Si le remaniement se fait attendre, il va bien y avoir du changement au gouvernement et assurément au ministère de la Culture. Rachida Dati, qui se présente aux élections municipales à Paris, se sait promise à un départ du gouvernement, même si elle tente de prolonger son séjour rue de Valois le plus longtemps possible. Reste seulement à savoir quand et par qui la ministre va être remplacée. Il y a cependant plus de suspense concernant la date du remaniement que le nom de son successeur.

Le nom du ou de la future ministre de la Culture semble arrêté depuis le début du mois de février : il s'agirait de Catherine Pégard, conseillère culture du chef de l'Etat depuis septembre. Cette prétendante coche plusieurs cases : elle maîtrise les sujets culturels et sa nomination permettrait au gouvernement de toujours respecter la parité. Le choix de la femme de 71 ans se serait imposé et aurait été "arbitré par le Président" selon une source de l'exécutif au Parisien qui juge le remplacement "quasi-fait".

Pour d'autres, la nomination de Catherine Pégard en tant que ministre de la Culture serait plutôt un choix par défaut. "On n'a qu'elle à se mettre sous la main…" soupire un conseiller de la présidence auprès du Canard Enchaîné et "elle est très gentille avec Brigitte", s'amuse un visiteur de l'Elysée. Mais le nom de la septuagénaire qui a été journaliste et présidente du château de Versailles pendant 12 ans a déjà circulé lors de précédents changements de gouvernement, sans jamais être retenu. Voilà aussi pourquoi la rumeur selon laquelle elle pourrait s'installer rue de Valois a pris de l'ampleur.

D'abord journaliste, puis proche de Nicolas Sarkozy

Née au Havre en 1954, Catherine Pégard n'a ni mari ni enfant. À 71 ans, elle jouit d'une longue carrière à côtoyer les élites. Elle débute sa carrière de journaliste au quotidien J'informe en 1977 avant de rejoindre le service politique du Quotidien de Paris pendant quatre ans, entre 1978 et 1982. C'est alors qu'elle rejoint la rédaction du Point et devient cheffe du service politique puis rédactrice en chef, elle y couvre plus particulièrement le secteur de la droite parlementaire. Elle débat également de l'actualité politique sur Radio Classique puis co-anime l'émission "Les Femmes et les Patrons d'abord" sur Paris Première.

En mai 2007, Catherine Pégard rejoint Nicolas Sarkozy à l'Elysée comme conseillère politique. "J'ai quitté le journalisme pour voir les puissants de près. Je voulais comprendre leurs ressorts, vivre l'histoire en train de se faire", disait-elle. Dès mars 2008, elle prend en main le nouveau "pôle politique" créé à la présidence, intégrant la garde la plus rapprochée qui soit du président de la République. Chargée des dossiers culturels du Palais, un nouveau tournant a lieu pour sa carrière en 2011 avec un départ de la sphère politique. Catherine Pégard signe son retour en politique et à l'Elysée en septembre 2025 en étant nommée conseillère culture du chef de l'Etat, Emmanuel Macron.

Une histoire tourmentée avec le château de Versailles

Si Catherine Pégard a été absente du monde politique pendant quatorze ans, elle n'a pas été inactive. Elle a présidé l'établissement public du château de Versailles entre octobre 2011 et mars 2024. Son arrivée à la tête du monument a été très décriée par le monde de la Culture. Cette nomination "sous-entend que la direction d'établissement patrimonial n'est pas un métier, que n'importe quel journaliste non spécialisé ou n'importe quel technocrate peut prétendre à ce type de poste", fustigeait à l'époque Laurent Gervereau, président du Réseau des musées de l'Europe, dans une tribune au Monde.

Elle a été reconduite à son poste pour trois ans en septembre 2016. Elle a oscillé entre grandes réussites comme une politique de mécénat rondement menée rassemblant pas moins de 70 millions d'euros, l'ouverture de 6 000 m2 de salles supplémentaires, et larges déconvenues comme lors de l'achat de meubles contrefaits ou durant sa collaboration avec l'homme d'affaires coréen controversé, You Buyng-Eun. À nouveau reconduite entre 2019 et 2022, elle s'est vue vivement critiquée par la Cour des comptes en raison de son âge. "Le maintien de Mme Pégard pourrait être assimilé à une forme de détournement de pouvoir", lançait l'institution. C'est Emmanuel Macron qui a acté son remplacement après 12 années de loyaux services par Christophe Leribault, alors président du Musée d'Orsay.

Mais hors de question pour Catherine Pégard de sortir du circuit. En septembre 2024, elle a rejoint l'Afalula, l'agence française qui copilote l'aménagement de la nécropole nabatéenne d'Al-Ula, en Arabie saoudite, en tant que directrice du développement culturel. Poste qu'elle a quitté au moment de revenir à l'Elysée.

D'autres candidats pour le ministère de la Culture ?

Aujourd'hui, tout laisse à penser que Catherine Pégard sera nommée dans les prochains jours à la Culture, poste pour lequel elle était déjà pressentie en 2022, mais Emmanuel Macron lui avait préféré sa conseillère culture à l'Elysée de l'époque, Rima Abdul Malak. Dans cette lutte pour le poste de ministre de la Culture en lieu et place de Rachida Dati, Le Canard Enchaîné évoquait également le 3 février dernier le nom d'Aurore Bergé, ministre déléguée chargée de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la Lutte contre les discriminations. Le locataire de Matignon doit désormais trancher, son choix sera officialisé dans les prochains jours.