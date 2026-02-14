Christian Estrosi atteint de la maladie de Parkinson ? Le maire de Nice balaie les rumeurs

Christian Estrosi a pris la parole, samedi 14 février, pour mettre un terme aux rumeurs autour de son état de santé. Le maire de Nice a notamment dénoncé des méthodes "ignobles".

Christian Estrosi fait une mise au point. L'actuel maire de Nice, candidat à sa réélection au mois de mars, a mis les choses au clair, samedi 14 février, face aux rumeurs le disant atteint de la maladie de Parkinson. Elles sont fausses, a affirmé l'édile, critiquant "le jeu dégueulasse auquel certains se prêtent" et les méthodes "ignobles", selon des propos relayés par BFMTV.

Christian Estrosi a également démenti ces rumeurs dans une publication postée sur le réseau social X. "Depuis des semaines, des rumeurs ignobles circulent sur ma famille, mes proches, et aussi sur ma santé, allant jusqu'à m'attribuer la maladie de Parkinson. Instrumentaliser la maladie à des fins politiques est parfaitement indigne. Et une insulte pour celles et ceux qui doivent faire face à ces pathologies", a souligné le maire Horizons de Nice. Ce dernier a donc tenu à prendre la parole sur ce sujet à un mois du premier tour des élections municipales, prévu le dimanche 15 mars.

Des preuves fournies par Christian Estrosi

"La campagne doit rester digne. Je ne laisserai rien passer", a également affirmé Christian Estrosi ce samedi. L'édile a aussi transmis un document médical. "Pour mettre fin définitivement à ces mensonges, je publie aujourd'hui le message adressé à mon médecin généraliste par un neurologue de Saint-Georges qui m'a examiné ce matin, attestant que je suis en parfaite santé", a expliqué le maire de Nice. Ce document assure qu'il n'y a "aucun argument anamnestique ni clinique objectif en faveur d'une maladie de Parkinson idiopathique ni de tout autre trouble neurologique".

Ces rumeurs ont également fait réagir l'épouse de Christian Estrosi, la journaliste Laura Tenoudji. "À partir du moment où ça touche notre famille, notre fille qui s'inquiète, il était nécessaire d'en parler publiquement", a-t-elle indiqué, selon des propos relayés par Nice-Matin. Selon l'édile, ces bruits de couloir viennent de ses adversaires politiques. Les tensions entre le maire de Nice et Éric Ciotti, candidat UDR aux prochaines élections municipales à Nice, sont fortes. "Chacun sait d'où viennent ces rumeurs. Chacun aura reconnu les méthodes. Ils sont organisés, structurés et ils montrent leur vrai visage", a affirmé Christian Estrosi, sans citer le nom de son rival.