Discours d'Emmanuel Macron mardi 3 mars : l'Iran, la guerre, l'armée française... La position de la France précisée

Emmanuel Macron s'adresse aux Français ce mardi soir à 20h. Il doit prononcer un discours pour évoquer la forme que peut prendre l'engagement de la France dans la guerre en Iran.

Emmanuel Macron s'adressera aux Français ce soir à 20h dans un climat de tension internationale extrême. Cette prise de parole, qui prendra la forme d'un discours solennel enregistré, intervient alors que les bombardements américains et israéliens se poursuivent en Iran. L'intervention des Etats-Unis et de l'Etat hébreu pourrait durer des semaines et la position des Européens n'a pas fait l'objet à ce stade d'une position commune officielle.

Le président français fera un point dans son allocution sur la manière dont le Quai d'Orsay analyse la situation au Moyen Orient, alors qu'une attaque de drones a touché l'ambassade des États-Unis à Ryad cet après-midi. Donald Trump a déjà annoncé que les États-Unis répondraient prochainement à cette agression.

Pendant son discours, le président devra surtout préciser la posture de la France face à la menace très sérieuse d'un embrasement régional. Il est attendu sur la manière d'assurer la protection des Français installés en Arabie Saoudite, au Liban et dans l'ensemble des pays du Golfe. Emmanuel Macron fera aussi un point sur les moyens diplomatiques mis en œuvre pour peser entre les grandes puissances et quelques leviers militaires peuvent être utilisés dans le but d'annihiler les forces de nuisance balistiques de l'Iran.