Donald Trump : la contestation des résultats lancée, peut-il encore gagner ?

23:10 - Les proches de Trump vent debout contre l'avancée de Biden

Signe des tensions qui s'intensifient dans cette élection américaine et d'une équipe de campagne désormais dos au mur, les proches de Donald Trump multiplient les interventions pour s'indigner des victoires annoncées de Joe Biden dans les derniers Etats clés. Rudy Giuliani, avocat de Donald Trump estime que les Etats-Unis assistent "à l'une des choses les plus anti-démocratiques [...] jamais vue". L'ancien maire de New York confirme avoir lancé une procédure en justice. Il cite les votes par correspondance, qui n'ont pas pu être vérifiés selon lui par les assesseurs républicains. "La façon dont les démocrates de Philadelphie (en Pennsylvanie - NDLR) procèdent, c'est qu'on peut être à 30 mètres et ne rien voir. On ne peut pas voir si le cachet de la poste est le bon. Tout ce qui peut faire valider ou non les bulletins, on ne peut pas le voir", a-t-il dénoncé parlant même de "corruption".

Le fils de Donald Trump, Eric, est lui aussi monté au créneau, depuis Philadelphie. "On se moque de cette élection. 500 000 votes d'avance, 96% de voix dépouillées, et on essaie de nous piquer cette élection. On a nos avocats, on a lancé des poursuites, c'est la dernière chose que l'on a envie de faire. Ce n'est pas la démocratie", a-t-il déploré.