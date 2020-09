Donald Trump : des révélations sur ses impôts, coup de tonnerre en pleine campagne

TRUMP - Encore distancé dans les sondages, Donald Trump apparaît affaibli par des révélations sur les impôts dont il s'est acquitté ces dernières années.

[Mis à jour le 28 septembre 2020 à 11h22] À la traine dans les sondages dans ces élections américaines, Donald Trump doit désormais composer avec les révélations du New York Times, qui vont alimenter les conversations, à quelques semaines du grand scrutin. Le journal, dans un long article paru ce dimanche 27 septembre, indique que le milliardaire a usé et use encore de procédés d'optimisation fiscale, sans qu'il soit encore établi que la pratique ait bien respecté la législation américaine. Les chiffres dévoilés par le journal américain sont toutefois assez éloquents et interpellent : l'actuel président des Etats-Unis aurait seulement payé 750 dollars d'impôts fédéraux en 2016 et en 2017. Avant d'accéder à la Maison Blanche, le magnat de l'immobilier aurait même trouvé la parade pour s'abstenir de remplir les caisses du Trésor public américain. "Il n'a pas du tout payé d'impôt sur le revenu au cours de dix des quinze années précédentes, en grande partie car il a déclaré plus de pertes d'argent que de gains" explique ainsi le journal.

Le News York Times, qui doit divulgue d'autres informations dans quelques jours, se penche avec cette enquête sur l'un des secrets les mieux gardés par Donald Trump : le montant des sommes versées au fisc. L'homme d'affaire se bat, judiciairement parlant, depuis des années pour ne pas dévoiler ses déclarations d'impôt alors que l'usage l'incite à le faire. Interrogé sur le sujet alors que le premier débat avec Joe Biden est imminent (nuit de mardi à mercredi en France), Donald Trump a balayé les révélations en les qualifiant "d'informations bidon ("fake news"), totalement inventées" et en ajoutant qu'il avait payé "beaucoup d'impôts sur le revenu au niveau de l'Etat aussi".

Le point sur la campagne de Donald Trump

Selon les sondages compilés par Five Thirty Eight, datant du 26 septembre, Donald Trump est désormais crédité, à l'échelle nationale, de 43% d'intentions de vote contre 50,3% pour l'ancien vice président des États-Unis Joe Biden. Au delà de ce simple chiffre "brut", c'est l'écart entre les deux candidats qui est à noter. Le 25 août dernier, Joe Biden avait pas moins de 9,3 points d'avance, l'écart n'est désormais plus que de 6,6 points selon la toute dernière compilation.

Attention, aux Etats-Unis, l'élection du président se joue Etat par Etat, ce qui limite la portée des sondages nationaux. Pour suivre l'évolution des intentions de vote, notamment dans les Etats clés, consultez notre article consacré aux résultats des sondages des élections américaines 2020.

Les Français souhaitent une élection de Joe Biden

Selon notre sondage exclusif YouGov , une nette majorité de Français souhaiterait voir Joe Biden élu président des Etats-Unis le 3 novembre. A la question "Souhaitez-vous plutôt la victoire de Donald Trump ou de Joe Biden pour les élections à venir ?", 10% répondent une victoire Donald Trump, 52% une victoire de Joe Biden. 19% ne souhaitent la victoire d'aucun des deux et 19% n'ont pas d'opinion. Si la question repose seulement sur les deux candidats, 84% souhaitent voir Joe Biden sortir vainqueur des élections.

Si en 2016 Donald Trump avait exprimé des propositions fortes comme la construction d'un mur à la frontière mexicaine (édifice qui est encore très loin d'être terminé), ou la suppression de l'Obamacare. Pour cette élection américaine de 2020, le candidat républicain distille quelques souhaits, de manière disparate, sans présenter un véritable programme. Lors d'une interview pour Fox News fin août, le président avait été interrogé sur ses prochains engagements, était resté très évasif en indiquant qu'il "renforcerait ce qu'il a déjà fait et qu'il ferait de nouvelles choses". Son slogan, "Keep America great" que l'on peut traduire par "Que la grandeur de l'Amérique perdure" témoigne de la volonté de Donald Trump d'inscrire "la continuité" au coeur de son programme 2020. Quelques promesses ressortent tout de même, formulées à l'envi, souvent sans argumentation ou détails de financement. En voici une liste non exhaustive :

Mettre en circulation un vaccin d'ici la fin de l'année 2020.

Reconstituer des stocks et se préparer pour de futures épidémies.

Créer 10 millions d'emplois en 10 mois.

Réduire les taxes.

Adopter des accords commerciaux qui protègent les emplois américains.

Lutte contre l'immigration illégale.

"Arrêter les guerres sans fin".

Ramener les troupes américaines sur le sol américain.

Retrouvez sur cette page, le jour-J, les résultats des élections américaines du 3 novembre 2020 pour découvrir si Donald Trump, président sortant, est de nouveau élu président des Etats-Unis ou si Joe Biden, l'ancien vice président de Barack Obama, prendra sa place.

Biographie courte de Donald Trump

Donald Trump est un magnat américain de renom. Il naît dans une famille aisée, d'un père d'ascendance allemande et d'une mère originaire d'Ecosse. A l'âge de 13 ans, il est enrôlé dans l'académie militaire de New York afin de canaliser son énergie débordante. Il sort de l'université de Pennsylvanie en 1968 avec un diplôme de sciences économiques et intègre la prospère entreprise de construction de son père.

En 1971, Donald Trump reprend le flambeau et transforme le nom de la compagnie en "Trump Organization". C'est le début d'une ascension hors du commun dans le domaine de la promotion immobilière. Trump possède à son actif la construction de centaines de tours, notamment le Trump World Tower, l'immeuble d'habitation le plus grand au monde. Avec la réussite vient la fortune, et Donald Trump est aujourd'hui l'un des hommes les plus riches des États-Unis. Il est également impliqué dans l'univers du show-business et participe depuis 1993 à l'émission de téléréalité "L'apprenti", dans laquelle les participants entrent en compétition pour obtenir un emploi dans la Trump Organization.

Newsletter Actualité Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Donald Trump épouse Ivana Trump (une ancienne championne de ski originaire de Tchécoslovaquie) en 1977, puis convole en secondes noces avec Marla Maples. Il est aujourd'hui marié à Melania Knauss. De ses trois mariages sont nés cinq enfants. Républicain de conviction, Donald Trump ne cache pas ses ambitions politiques. Il remporte la course à la présidentielle des États-Unis en novembre 2016. Donald Trump devient ainsi le 45ème président américain.