Donald Trump : le scénario d'une défaite contestée et d'un chaos politique

Pour le moment, le président sortant Donald Trump possède 214 grands électeurs à la course à la Maison-Blanche et est en "mauvaise posture" pour enchaîner un second mandat. Néanmoins, il reste plusieurs dizaines de grands électeurs à distribuer entre les deux candidats à travers plusieurs Etats. Il y a l'Alaska (3 grands électeurs), qui penche d'ailleurs nettement en faveur de Donald Trump, le Nevada (6), l'Arizona (11), la Caroline du Nord (15), la Géorgie (16) et la Pennsylvanie (20). Pour faire simple, si on met de côté l'Alaska qui donnera ses résultats dans plusieurs jours, Donald Trump doit remporter au moins quatre des cinq Etats mentionnés ci-dessus pour l'emporter.

Quand on connait la fortune de Donald Trump, pas sur que cette somme soit importante pour ce dernier en cas de défaite, et seulement en cas de défaite, chose pas encore établie à l'heure actuelle. Ce droit est défini par la loi fédérale, "Former President Act", adoptée en 1958. En plus d’une pension annuelle à vie, les anciens présidents se voient accorder des frais de voyage, de personnels, de bureau, de sécurité ou encore d’assurance-maladie. Chaque année le Congrès vient établir cette somme en se basant sur la rémunération des ministres et l’inflation. Pour 2020, elle était de 210 700 dollars, ce qui correspond à 17 500 dollars par mois.

Il avait indiqué il y a quelques semaines qui ne parlerait plus aux Américains, pas sur que Donald Trump retourne dans l'anonymat. Déjà, si sa défaite est proclamée, le candidat républicain risque d'engager de nombreuses procédures judiciaires et donc de rester dans l'actualité du pays. Mais s'il est bien déclaré perdant, rien n'empêche Donald Trump de "perturber" le mandat de Joe Biden et pourquoi pas se présenter pour 2024. En effet, la Constitution des Etats-Unis limite à deux le nombre de mandats que peut effectuer une personne à la Maison Blanche mais ces derniers peuvent être consécutifs, ou non.

Et bien on va peut être vous surprendre, la réponse est oui et non ! Si bien évidemment des votes n'apparaissent pas par magie en Pennsylvanie, dans le Michigan ou encore dans le Wisconsin, des dépouillements tardifs ont provoqué un revirement de situation et donc d'une façon des votes sont bien apparus dans la nuit. Donald Trump avait effectivement de l'avance dans plusieurs Swing States mais ces derniers n'avaient pas encore procédé aux dépouillements des votes par correspondance. La législature étant différente d'un Etat à l'autre, certains ne pouvaient comptabiliser les bulletins qu'à partir du 3 novembre et avec la quantité astronomique de bulletins pour cette élection, la tendance s'est inversée. Cette dernière s'est également inversée à cause du recours massif de ce système de vote par les démocrates, appuyé tout au long de la campagne par Joe Biden.

Tôt ce jeudi matin, Donald Trump est toujours en mauvaise posture dans la course à la présidentielle et attend fébrilement les résultats du Nevada et de la Géorgie. Avec 264 grands électeurs pour Joe Biden si l'Arizona est bien acquise, il manquerait 6 grands électeurs au candidat démocrate pour accéder à la Maison Blanche soit le nombre que promet le Nevada. Selon les dernières informations transmises depuis les Etats-Unis, l'Etat ne donnera plus de nouvelles jusqu'à 18h, heure de Paris. Avec le dépouillement de 86% des bulletins, Joe Biden serait en tête avec 8 000 voix d'avance. En Géorgie, le décompte va se poursuivre toute la nuit selon les autorités locales et 90 000 bulletins sont encore en attente de dépouillement selon CNN. Dans cet Etat, le président sortant serait en avance mais l'écart se resserre avec moins de 30 000 voix d'écart. Pour faire simple, une défaite de Trump dans le Nevada et l'élection serait pliée, une victoire en Géorgie avant les résultats du Nevada et le suspense serait toujours au rendez-vous.

Les proches de Trump vent debout contre l'avancée de Biden

Signe des tensions qui s'intensifient dans cette élection américaine et d'une équipe de campagne désormais dos au mur, les proches de Donald Trump multiplient les interventions pour s'indigner des victoires annoncées de Joe Biden dans les derniers Etats clés. Rudy Giuliani, avocat de Donald Trump estime que les Etats-Unis assistent "à l'une des choses les plus anti-démocratiques [...] jamais vue". L'ancien maire de New York confirme avoir lancé une procédure en justice. Il cite les votes par correspondance, qui n'ont pas pu être vérifiés selon lui par les assesseurs républicains. "La façon dont les démocrates de Philadelphie (en Pennsylvanie - NDLR) procèdent, c'est qu'on peut être à 30 mètres et ne rien voir. On ne peut pas voir si le cachet de la poste est le bon. Tout ce qui peut faire valider ou non les bulletins, on ne peut pas le voir", a-t-il dénoncé parlant même de "corruption".

Le fils de Donald Trump, Eric, est lui aussi monté au créneau, depuis Philadelphie. "On se moque de cette élection. 500 000 votes d'avance, 96% de voix dépouillées, et on essaie de nous piquer cette élection. On a nos avocats, on a lancé des poursuites, c'est la dernière chose que l'on a envie de faire. Ce n'est pas la démocratie", a-t-il déploré.