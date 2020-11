Joe Biden : le démocrate peut-il gagner ? Les résultats dans les Etats clés

BIDEN. Les résultats de Joe Biden ne sont pas aussi solides que le démocrate le souhaitait dans les Etats clés. Joe Biden a appelé "à la patience" et au compte de "toutes les voix", alors que son rival ne veut pas prendre en compte l'ensemble des votes par correspondance. Le point Etat par Etat.

Sommaire Résultat de Joe Biden

Résultat des sondages

Programme de Joe Biden

Biographie de Joe Biden L'essentiel L'élection américaine livre ses résultats : Joe Biden, présenté durant toute la campagne comme le grand favori de cette présidentielle 2020, est confronté à un scrutin bien plus disputé qu'annoncé.

Dans les Etats dits Swing states où se joue l'élection, c'est même Donald Trump qui semble en meilleure position que son rival pour remporter la présidentielle américaine, mais rien n'est joué. Le comptage des bulletins prend du temps, les derniers votes, dont ceux provenant du vote par correspondance, seront décisifs. Joe Biden pourrait refaire son retard sur Donald Trump avec les votes des grandes villes, plus longs à être dépouillés.

Joe Biden a pris la parole, vers 6h40, heure française, pour appeler les électeurs à la patience et faire savoir qu'il comptait sur le décompte de tous les votes par correspondance. "Le résultat sera peut-être mercredi, il faudra peut-être plus longtemps. Mais on a bon espoir de gagner. On doit attendre que tous les bulletins soient comptés. On est optimistes, on va gagner la Pennsylvanie. Comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas à moi, et ce n'est pas à Donald Trump de déclarer qui a gagné".

Suivez les résultats sur cette page ou dans notre grand direct consacré à l'élection américaine. Résultat de la présidentielle américaine : Joe Biden élu président ? Un candidat est considéré comme vainqueur lorsqu'il y a un consensus sur le fait qu'il a acquis le soutien de 270 grands électeurs (sur 538) : ceux-ci s'obtiennent en remportant l'élection dans suffisamment d'Etats jusqu'à ce fameux palier. Résultat des élections Etat par Etat en temps réel Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici En direct Recevoir nos alertes live !

07:49 - Joe Biden est rentré chez lui et sonné la fin de la soirée électorale Quelques minutes après son allocution à 6h30 ce mercredi matin, heure française, Joe Biden a quitté la scène et le lieu de rassemblement du parti démocrate à Wilmington. L'ex-vice président a rejoint son domicile situé dans son fief du Delaware selon plusieurs médias américains et ne devrait donc plus s'exprimer avant plusieurs heures au moins... 07:36 - Vers la douche froide en Pennsylvanie pour Joe Biden ? Joe Biden n'a pas fait beaucoup campagne en Pennsylvanie, convaincu d'une large avance dans cet Etat où il est né puisqu'il est natif de Scanton. Or, le scrutin s'annonce plus serré que prévu et avec de nombreuses incertitudes en raison du vote par correspondance et de l'arrêt du dépouillement dans plusieurs villes. Celui-ci doit reprendre mercredi. Une défaite en Pennsylvanie serait un énorme coup dur pour le camp démocrate... 07:35 - Kamala Harris, l'atout jeunesse de Joe Biden En choisissant Kamala Harris, Joe Biden a marqué des points auprès de nombreux électeurs durant toute la campagne. La peut être prochaine et première femme vice-présidente des Etats-Unis s'est pliée à la discipline Biden et est devenue un vrai atout pour le démocrate. Malgré une ambition prochaine, Kamala Harris n'a pas cherché à attirer la lumière sur elle à l'image du débat face à Mike Pence ou elle s'est "contentée" de s'adresser à plusieurs reprises auprès de l'électorat féminin, gros point faible de Donald Trump. Elle aurait même pu être totalement dans l'ombre de la campagne si le clan Donald Trump n'avait pas eu de cesse de tacler l'ancienne sénatrice. 07:26 - Vers une égalité entre Joe Biden et Donald Trump ? C'est possible ! Alors que la victoire annoncée de Donald Trump en Floride et au Texas a fait fondre l'avance de Joe Biden, certains experts n'hésitent pas à étudier la possibilité d'une égalité du nombre de grands électeurs empochés au final par chaque candidat. "Si Trump gagne la Floride, la Caroline du Nord et l'Ohio, mais Biden l'Arizona, Biden est favori à 85% dans notre modèle. Mais il y a 6% de possibilités d'une égalité au sein du collège électoral", a ainsi tweeté le site spécialisé FiveThirtyEight dans une analyse reprise dans un article de l'AFP. 07:14 - Le Texas pour Trump, plus qu'une courte avance pour Biden Comme attendu, Donald Trump s'apprête à remporter le Texas, un Etat qui apporte 38 grands électeurs à son vainqueur. Plusieurs médias américains annoncent sa victoire dans cet Etat. L'avance de Joe Biden fond du coup. Le candidat démocrate est crédité de 223 grands électeurs contre 212 pour le président sortant ! 07:03 - Biden ajoute un tweet d'encouragement Quelques minutes après son allocution, Joe Biden a ajouté un court tweet pour afficher sa confiance et appelé ses partisans à garder la foi. Keep the faith, guys. We’re gonna win this. — Joe Biden (@JoeBiden) November 4, 2020 06:59 - Kamala Harris, la co-listière de Joe Biden, s'exprimera dans la journée de mercredi Joe Biden a également glissé que Kamala Harris, sa co-listière, s'exprimera durant la journée de mercredi. 06:54 - Biden a créé la surprise en prenant l'initiative de s'exprimer C'est un cours discours mais il est extrêmement symbolique. Après plusieurs heures de silence, même pour Donald Trump qui s'est abstenu du moindre tweet durant la soirée, c'est Joe Biden qui a repris l'initiative en se présentant devant ses partisans réunis dans son fief de Wilmington dans le Delaware. "Il faudra être patient. Chaque vote compte, chaque bureau de vote compte ! Nous sommes sur la bonne voie pour gagner cette élection", a-t-il notamment expliqué en préambule dans un discours alternant optimisme et extrême prudence. A-t-il pour autant marqué des points en s'exprimant le premier alors que la tension monte au vu des résultats serrés de cette élection ? 06:48 - Biden : "Faites preuve de patience" Joe Biden a conclu sa courte allocution par un message de remerciement et de soutien envers ses partisans. "Toute l’équipe a fait un formidable travail, à tous ceux qui ont participé à ce processus démocratique : merci, merci, merci. Il faut garder la foi, on va gagner ! Faites preuve de patience", a-t-il conclu avant de quitter la scène en compagnie de son épouse, Jill Biden. 06:45 - Biden : "On est en bonne posture" Joe Biden s'est exprimé sur la scène de Wilmington dans le Delaware lors d'une courte déclaration. Le candidat démocrate, confronté à un scrutin serré, a fait part de son optimisme. "On est en bonne posture, on se sent vraiment bien pour la situation dans le Wisconsin, l'Arizona et le Michigan, a-t-il assuré, adoptant un ton optimiste et combatif. "Il va falloir du temps mais on va remporter la Pennsylvanie. On pourra peut-être connaître le résultat demain matin. Mais comme je l'ai dit depuis le début, ce n’est pas à moi ni à Donald Trump de déclarer le vainqueur, c’est au peuple américain. Mais je reste optimiste". 06:39 - Biden va-t-il appeler à la patience ? Joe Biden se fait attendre sur la scène de Wilmington dans le Delaware, son fief, où il suit les résultats de l'élection. Au vu de l'incertitude du scrutin et de l'attente de nombreux dépouillements notamment s'agissant du vote par correspondance, l'ancien vice-président ne pourra pas revendiquer la victoire ni féliciter son adversaire. Le candidat démocrate devrait appeler au calme et à la patience. 06:27 - Le Montana reste fidèle à Trump, l'avance se réduit pour Biden Pas de surprise dans le Montana qui reste fidèle au camp républicain. Donald Trump y gagne trois nouveaux électeurs et réduit son retard sur Joe Biden. Le candidat démocrate doit s'exprimer dans quelques minutes depuis le Delaware. 06:25 - Joe Biden va s'exprimer à 6h30, heure française L'équipe de campagne de Joe Biden annonce que le candidat démocrate va s'exprimer dans quelques minutes, à 6h30 heure française. 06:24 - Biden gagne à Hawaï et empoche 4 grands électeurs Joe Biden s'impose à Hawaï selon plusieurs médias américains. Le candidat démocrate y empoche quatre nouveaux grands électeurs et augmente son avance. Il compte désormais 213 grands électeurs derrière lui. Pour rappel, il en faut 270 pour obtenir la majorité. Mais les résultats se font encore attendre dans de nombreux Etats clés et le gain par Donald Trump de la Floride, comme déjà annoncé par plusieurs médias, devrait déjà resserrer cet écart. 06:22 - Le vote de l'Ohio a toujours donné le vainqueur de l'élection depuis 1964 ! C'est un mauvais présage pour Joe Biden, annoncé perdant dans l'Ohio. Le candidat démocrate connaît les statistiques : l'Ohio est jugé comme l'Etat boussole de l'élection présidentielle américaine. Depuis 1964, le vainqueur dans cet Etat a toujours remporté l'élection présidentielle. La dernière fois que l'Ohio s'est "trompé" remonte à 1960. L'Etat avait alors voté pour Richard Nixon, finalement perdant face à John Fitzgerald Kennedy. LIRE PLUS

Le candidat démocrate est bel et bien favori de l'élection présidentielle américaine 2020. Mais le résultat du scrutin s'annonce tout de même incertain, compte tenu de la manière dont est opéré le décompte des voix : lorsqu'un candidat recueille davantage de votes que son adversaire dans un Etat, il remporte l'ensemble des voix attribuées aux "grands électeurs", qui déterminent ensuite qui prend possession de la Maison Blanche. Les instituts de sondage américains donnent un avantage certain à Joe Biden, mais tout se décidera dans une petite dizaine d'Etats, les fameux "Swing States" où les candidats sont donnés au coude-à-coude alors que le nombre de grands électeurs est considérable. Voir le détail dans notre papier consacré aux résultats des sondages de l'élection américaine.

Si vous ne voyez pas l'infographie, cliquez ici

Les Français, quant à eux, sont nettement plus favorables à l'élection de Joe Biden qu'à une réélection de Donald Trump. Selon le sondage YouGov pour Linternaute, ils sont même 52% à souhaiter que le démocrate remplace l'actuel président et seulement 10% à préférer une victoire du chef d'Etat sortant.

Dans cette campagne chaotique, Joe Biden a changé de ton, s'en prenant d'une part avec une virulence croissante au fil des semaines à Donald Trump, et fait des annonces que lui-même qualifiait de trop radicales il y a quelques mois. Avec des propositions plus à gauche et un plan de relance que son ancien rival Bernie Sanders observe d'un bon oeil. Il s'est aussi fixé comme priorité la lutte contre le coronavirus aux Etats-Unis. Voici les points principaux du programme de Joe Biden.

Investissement massif pour endiguer le Covid-19 - Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays.

- Joe Biden souhaite mettre en place un corps de santé de 100 000 employés consacré à la lutte contre le virus, constituer des stocks de vaccins et lancer d'immenses dispositifs de dépistages sur tout le pays. Hausse des impôts des plus fortunés - Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture.

- Le candidat à la Maison Blanche entend augmenter les impôts - alors que Donald Trump les a considérablement baissés - en ciblant les plus aisés du pays, pour récupérer au total près de 4 000 milliards de dollars sur 10 ans. Selon les calculs de l'American Enterprise Institute, les 1% les plus riches paieraient les trois quarts de la facture. Salaire minimum doublé - Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Joe Biden : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis.

- Joe Biden a fait sienne cette proposition du "socialiste" Joe Biden : faire passer le salaire minimum fédéral de 7,25 dollars de l'heure à 15 dollars. Du jamais vu dans l'histoire moderne des Etats-Unis. Financement du système de santé et de retraite sur les revenus les plus élevés - La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution.

- La "Social Security américaine" est actuellement financée par une taxe de 12,4% répartie entre employés et employeurs, sur les revenus allant jusqu'à 137 700 dollars. Joe Biden entend supprimer ce plafond, ce qui implique que les Américains aux plus forts revenus seront ceux qui seront les plus mis à contribution. Renforcement des aides sociales pour financer les études des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an.

des jeunes résidant dans un foyer gagnant moins de 125 000 dollars par an. Augmentation de la taxe sur le capital , pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate.

, pour la faire passer de 23,8% à 39% sur les revenus au-delà d'un million de dollars. Joe Biden, en revanche, ne propose pas de taxer les plus-values boursières et un impôt sur la fortune, au grand dam de l'aile gauche démocrate. Augmenter de taux d'imposition sur les profits des entreprises , avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%).

, avec une disposition spéciale pour les profits réalisés à l'étranger, encore davantage ciblés (avec un taux doublé, pour le fixer à 21%). Consacrer 2 000 milliards de dollars à la lutte contre le réchauffement climatique, sur l'ensemble de son mandat, avec deux mesures phares : atteindre la neutralité carbone dans la production d'électricité en 2035 et mettre en place un gigantesque plan de rénovation du parc immobilier.

Joe Biden est né le 20 novembre 1942 à Scranton, en Pennsylvanie. Il a occupé pendant 36 ans ans le poste de sénateur du Delaware, de 1973 à 2009, avant d'entrée dans la lumière en devenant le vice-président de Barack Obama. Il restera à ce poste pendant les deux mandats du 44e président des Etats-Unis, jusqu'en 2017. De confession catholique et d'origine modeste, Joe Biden étudie l'histoire et les sciences politiques dans le Delaware, où sa famille s'est installée. Il poursuit ses études de droit à New York et devient juriste.

Agé aujourd'hui de 77 ans, il débute sa carrière en politique en 1970, lorsqu'il devient élu au conseil du comté de New Castle avant, deux ans plus tard, de devenir sénateur. Il décide de se présenter à la primaire démocrate de 2020 en vue de la présidentielle face, notamment, à Bernie Sanders. Ce dernier, issu de l'aile gauche du parti, débute fort et Joe Biden essuie plusieurs déconvenues, avant de rééquilibrer les débats grâce aux soutiens nombreux des candidats de l'aile centriste. La pandémie de coronavirus aura raison de la candidature de Bernie Sanders, qui abandonnera la course.

Newsletter Linternaute.com Voir un exemple inscription Newsletters Les informations recueillies sont destinées à CCM Benchmark Group pour vous assurer l'envoi de votre newsletter. Elles seront également utilisées sous réserve des options souscrites, à des fins de ciblage publicitaire. Vous bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification de vos données personnelles, ainsi que celui d'en demander l'effacement dans les limites prévues par la loi. Vous pouvez également à tout moment revoir vos options en matière de ciblage. En savoir plus sur notre politique de confidentialité.

Le candidat à l'élection présidentielle de 2020 a connu plusieurs moments dramatiques dans sa vie privée. Après avoir rencontré sa femme Neilia Hunter très jeune, à l'université, le couple donnera naissance à trois enfants. En 1972, ces derniers et son épouse sont victimes d'un grave accident de la route, provoquant la mort de sa fille Naomi Christina, treize mois, et de Neilia Hunter, âgée de 30 ans. Le démocrate se retrouve avec ses deux fils, Beau, décédé en 2015 des suites d'un cancer au cerveau, et Hunter, qu'il éduque seul, jusqu'à son remariage avec Jill Tracy Jacobs en 1977 et avec qui il partage encore sa vie aujourd'hui. Le couple a donné naissance à une fille, Ashley, née en 1981.