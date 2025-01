Grippe aviaire chez l'homme : une personne est décédée aux États-Unis, ce que l'on sait du virus

Un Américain est mort de la grippe aviaire, une première dans le pays pour ce virus.

Un décès "tragique". Les centres américains de contrôle des maladies (CDC) ont annoncé dans un communiqué ce 6 janvier 2025 le décès d'un homme à cause de la grippe aviaire H5N1. "Il s'agit de la première personne décédée aux États-Unis à la suite d'une infection par le virus H5", rapportent les CDC.

Ces derniers avaient annoncé l'hospitalisation en Louisiane de l'homme de 65 ans mi-décembre 2024. Il s'agissait déjà du "premier cas de maladie grave lié au virus" H5N1. L'homme souffrait de maladies sous-jacentes et le virus de la grippe aviaire, qu'il avait contracté après avoir été exposé à des oiseaux de basse-cour, lui avait causé "une maladie respiratoire sévère liée à l'infection par la grippe aviaire". Il était dans un "état critique" et n'a pas survécu à la maladie.

Une première mais pas une surprise : les centres américains de contrôle des maladies estiment qu'un "décès dû à la grippe aviaire H5N1 aux États-Unis n'est pas inattendu car on sait que l'infection par ces virus peut provoquer des maladies graves et la mort. En dehors des États-Unis, plus de 950 cas de grippe aviaire H5N1 ont été signalés à l'Organisation mondiale de la santé ; environ la moitié d'entre eux ont entraîné la mort".

Des dizaines de cas aux États-Unis en 2024

S'il s'agit du premier décès lié à ce virus, de nombreuses personnes ont été infectées par la grippe aviaire. "Au 6 janvier 2025, 66 cas humains de grippe aviaire H5N1 ont été confirmés aux États-Unis depuis 2024", précisent d'ailleurs les CDC. La majorité des cas chez l'Homme ont été déclarés en Californie, où l'état d'urgence a été déclaré en décembre 2024. "Bien que le risque pour le public reste faible, nous continuerons de prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir la propagation de ce virus", a rassuré le gouverneur de Californie dans des propos repris sur le site officiel de l’État.

Heureusement, le virus ne se propage pas d'Homme à Homme, une donnée particulièrement scrutée par les agences de santé. Les personnes les plus à risque d'être contaminées par la grippe aviaire sont celles qui sont "en contact avec des vaches laitières, des volailles ou des animaux sauvages infectés", rappelle ainsi le département de santé de Californie. Des centaines de milliers de cas de grippe aviaire ont été détectés auprès de volailles et d'oiseaux sauvages. "Par mesure de précaution générale", les CDC appellent la population à "éviter, dans la mesure du possible, tout contact avec des animaux malades ou morts, en particulier les oiseaux sauvages et les volailles".

En France, le ministère de l'Agriculture avait déclaré en décembre 2024 le pays "indemne" de la grippe aviaire, puisqu'aucun nouveau foyer ne s'était déclaré depuis un mois. D'après Santé Publique France, des "cas sporadiques sont régulièrement détectés" chez l'Homme. Mais l'agence se veut rassurante : "Le risque de transmission à l'homme des virus influenza aviaires qui circulent actuellement est faible".