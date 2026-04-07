Au zoo, distraits par leur téléphone, ils ne voient pas leur bébé se faire blesser par un loup

Un incident impliquant un tout jeune enfant et un loup s'est produit sous les yeux des parents, dans un parc animalier.

Un enfant de 18 mois s'est fait attaquer par un loup sauvage pendant que ses parents étaient distraits par leurs téléphones. Les faits se sont déroulés ce samedi 4 avril, dans un zoo en Pennsylvanie, aux Etats-Unis. D'après les informations partagées par Associated Press et ABC7, l'enfant en bas âge a été légèrement blessé par l'un des loups du parc après s'être rapproché trop près de son enclos.

D'après les responsables du site, l'enfant a échappé à la surveillance immédiate de ses parents pour s'approcher dangereusement de l'habitat des prédateurs. Après avoir franchi une première barrière de sécurité, le tout-petit a réussi à passer sa main à travers les mailles de la clôture métallique de l'enclos principal

C'est à cet instant qu'un loup s'est approché et a saisi la main du nourrisson dans sa gueule. Malgré la violence apparente de la scène, la direction du zoo a tenu à préciser dans un communiqué que le loup avait simplement été curieux. "Ce type de réaction correspond au comportement naturel des animaux et n'était en aucun cas un signe d'agression ", a indiqué le zoo dans un communiqué.

Âgé de 18 mois, l'enfant s'en sort avec une blessure mineure, dont la nature précise n'a pas été communiquée. Le parc, qui héberge trois loups gris nommés Twister, Hazel et Freya, a rappelé que ces canidés sont des prédateurs puissants capables d'atteindre 65 km/h en pleine course.

Selon un porte-parole du zoo, le loup a "brièvement" pris la main de l'enfant dans sa gueule. "Les loups explorent, testent et interagissent avec des objets inconnus en les "mordillant", ce qui peut consister à prendre délicatement quelque chose dans la bouche sans intention de blesser", a-t-il ajouté sur ses réseaux sociaux.

L'aspect le plus troublant de cette affaire reste toutefois le défaut de surveillance des adultes. Alors que l'enfant s'aventurait vers l'enclos des loups, ses parents, assis sur un banc à quelques mètres de là, ne se sont rendu compte de rien. Selon les rapports de police, le couple avait les yeux rivés sur ses téléphones portables et n'a levé la tête qu'au moment où les cris des autres visiteurs ont alerté tout le secteur. Ce sont des passants, témoins de cette scène digne d'un film d'horreur, qui sont intervenus en urgence pour écarter l'enfant de la clôture avant que la situation ne s'aggrave.

Les forces de l'ordre locales ont rappelé que ce genre d'accident lié à une inattention parentale est malheureusement de plus en plus fréquent, soulignant qu'un animal sauvage, même captif, reste imprévisible et que les barrières de sécurité ne remplacent en aucun cas la vigilance humaine.