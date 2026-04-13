Un phénomène météo qui peut surprendre au printemps persiste, malgré le retour de la douceur

Après une météo mitigée ces derniers jours, le soleil et la douceur reviennent en France. Il y aura toutefois quelques éléments à surveiller.

Des températures records ont été relevées en milieu de semaine dernière, avec jusqu'à près de 30 degrés par endroits. Elles ont ensuite chuté et sont même tombées en dessous des normales de saison. Ce lundi 13 avril, surtout sur l'est du pays, le thermomètre ne dépasse pas les 15 degrés et le temps est humide. Dans l'ouest, on rejoint davantage un niveau de saison et des éclaircies se dessinent sur l'arc atlantique.

Pas d'inquiétude, lundi est la journée la plus fraiche de la semaine, rassure La Chaine météo. Dès le lendemain, une amélioration se dessine grâce à des conditions plus anticycloniques qui se mettent en place. Le soleil progresse vers l'est et le mercure gagne quelques degrés. Malgré ce retour progressif de la douceur, il faut faire attention à un phénomène encore présent mardi matin : le gel et les gelées blanches,. Du Nord à l'Auvergne, cela est provoqué par le ciel dégagé couplé à des températures minimales basses, notamment -2 à Aurillac, 1 à Rouen et Limoges ou encore seulement 2 à Amiens. Le risque de gel reste possible au printemps et souvent jusqu'au mois de mai.

© La Chaine météo

Le temps printanier sera vraiment de retour mercredi, malgré quelques averses en Bretagne et sur les bords de la Manche. Ailleurs, le temps est sec, mais des nuages persistent au nord. Les températures dépassent alors les normales de saison avec souvent près de 20 degrés l'après-midi. Le nord-ouest connaitra davantage d'averses vendredi alors que quelques degrés seront encore gagnés. La barre des 25 sera atteinte à Perpignan et Montpellier, il fera 24 du côté de Bordeaux et Lyon, 23 pour Strasbourg et jusqu'à 22 à Paris, soit "un niveau de début de mois de juin", précise La Chaine Météo.

L'anticyclone va légèrement faiblir ce week-end. La perturbation continuera sur le nord et sera ensuite plus étendue, notamment pour la journée de dimanche. Les températures pourraient perdre 2 à 3 degrés, tout en restant largement de saison. Cette semaine restera globalement douce et sèche. C'est une bonne nouvelle pour les vacanciers des zones A et B, ainsi que de la Corse.