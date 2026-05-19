Voir ce détail dans le ciel donne un très bon indice sur la météo des prochaines heures

Va-t-il pleuvoir ou faire grand soleil ? Avoir une idée de la météo un peu en avance peut toujours être utile. Un indicateur que tout le monde a déjà vu dans le ciel peut s'interpréter facilement.

Est-ce une bonne idée de sortir cet après-midi ? Dois-je prendre un parapluie avant de passer la porte ? Avoir des indications sur la météo à venir est toujours intéressant pour adapter son programme et ses activités. Il est évidemment possible de suivre les prévisions des instituts spécialisés, mais un indice est parfois visible juste en levant les yeux au ciel.

Vous avez forcément déjà vu les trainées blanches que les avions laissent parfois derrière eux. Il ne s'agit pas de fumée, de gaz d'échappement ou de délestages de kérosène, comme on pourrait le penser au premier coup d'œil. Ces lignes proviennent de la condensation de la vapeur d'eau émise par les appareils à très haute altitude. Elles apparaissent à la sortie des moteurs ou en bout d'ailes dès 8000 mètres d'altitude là où l'air est très froid. Cela forme alors comme de minuscules cristaux de glace.

Il est admis que ce phénomène physique a un impact environnemental, car il retient une partie de la chaleur émise par la Terre. Cet effet de réchauffement serait particulièrement marqué la nuit. Les prédictions météorologiques qui peuvent en découler sont en revanche bien moins connues. Pour comprendre, il faut regarder l'aspect de ces trainées. Si elles sont nombreuses et persistantes, c'est que l'air en altitude est très humide, explique La Chaine météo. Avec l'humidité, elles se dissipent moins rapidement et vont s'étaler.

Un nuage artificiel, nommé "cirrus homogenitus", peut même se constituer. Cette présence durable peut être le signe qu'un changement de temps approche dans les heures ou jours suivants, avec une perturbation qui arrive, ou au moins un front nuageux.

A contrario, des trainées visibles très brièvement traduisent la présence d'un air plus sec en altitude et annoncent donc une météo plus calme et ensoleillée dans les heures suivantes. Si l'air est vraiment très sec, il n'y en aura tout simplement pas. Une observation à l'œil nu donne donc un aperçu de l'humidité dans l'air. La Chaine météo a relevé un boom des trainées blanches, très marquées le lundi 27 avril au matin en Ile-de-France, symbole d'un air humide. Or, une goutte froide commençait à se rapprocher de l'Hexagone.

Il s'agit avant tout d'indices : voir des trainées ne veut pas dire qu'il va forcément pleuvoir dans les heures qui suivent. Vous pouvez tout de même, la prochaine fois que vous voyez de tels dessins dans le ciel, surveiller la météo dans les heures et jours qui suivent. Par ailleurs, cela permet de comprendre que ces lignes blanches, quand elles sont nombreuses, ne sont pas le signe que le trafic aérien est plus dense, mais plutôt que l'air est très particulier en altitude dans cette zone aérienne.