Du changement pour ces produits très appréciés dans les supermarchés, un épuisement des stocks annoncé

Il faut s'attendre à de gros changements sur certains produits alimentaires dans les rayons des supermarchés.

Rappel de produits, nouvelles règles... Les produits dans les rayons de supermarché sont souvent amenés à changer. Parmi les tout prochains changements à venir, une directive européenne dite "petit-déjeuner", parue au Journal officiel du 25 avril dernier, va être appliquée à partir du 14 juin prochain.

Elle vise notamment à lutter contre les importations dans l'Union européenne de miels frelatés par l'ajout de sucres. Selon une enquête, sur 320 échantillons de miel importé, presque la moitié était suspectée de ne pas respecter les critères de l'Union avec l'ajout de sirops de sucre. Les produits importés de Chine, de Turquie et du Royaume-Uni étaient particulièrement concernés.

Les pots de miel devront, à partir du 14 juin, détailler chaque pays de récolte, par ordre décroissant de poids. Auparavant, sur un pot de miel mélangé de plusieurs pays, la mention "mélange de miels de l'UE et hors UE" suffisait. Désormais, le producteur devra donc écrire tous les pays de provenance, dans l'ordre du plus au moins important et avec un pourcentage précis ("France 60 %, Espagne 40 %, etc.". "Pour chaque part individuelle dans le mélange, calculée sur la base des documents de traçabilité de l'opérateur, une marge d'erreur de 5% du pourcentage correspondant à cette part est admise", précise le décret.

L'objectif est de lutter contre les fraudes, de renforcer la transparence vis-à-vis du consommateur, mais aussi de valoriser les producteurs français. Les produits qui ne répondent pas à ces normes vont donc disparaître. Ceux qui auront été mis sur le marché avant la date fatidique continueront à être vendus jusqu'à épuisement des stocks, mais ensuite ils ne se présenteront plus ainsi.

D'autres produits vont changer à cette échéance en magasin, comme les jus de fruit ou les confitures. Le décret introduit notamment les jus "à teneur réduite en sucres", c'est-à-dire des jus dont on a retiré au moins 30 % du sucre naturel. Si un jus ne contient que des sucres naturels (pas de sucre ajouté), le fabricant pourra l'écrire clairement sur l'étiquette. L'"eau de coco" sera par ailleurs officiellement reconnue comme un vrai "jus de coco".

Sur les confitures, le décret oblige les producteurs à garantir 450 grammes de fruits pour 1 kg de confiture, contre 350 grammes jusqu'à présent. Une exception est faite pour les produits à base de groseilles ou aux fruits de la passion. Le mot "marmelade" tout seul disparaîtra aussi des rayons : on devra désormais parler de "marmelade d'agrumes". Comme ça ce sera plus clair.