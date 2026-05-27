Des orages qui apportent de la fraîcheur ! Mais où arrivent-ils et quand ?

La canicule doit se poursuivre jusqu'en fin de semaine avant l'arrivée d'une masse d'air océanique pouvant faire baisser les températures et entraîner des orages dans plusieurs régions de France ce week-end.

La France connaît une première vague de chaleur précoce, mais aussi longue en cette fin de mois de mai 2026. Le pic de chaleur s'est transformé en canicule qui doit elle-même se prolonger sur près d'une semaine. Mais après plusieurs jours passés avec des températures dépassant les 30 et même les 35 degrés, le mercure devrait finir par redescendre à la fin du week-end, notamment avec l'arrivée de quelques orages.

Si les canicules, ou les hausses rapides de températures, s'accompagnent régulièrement d'orages de chaleur, les quelques intempéries attendues par endroits pour le dernier week-end de mai ne seront pas dues aux fortes chaleurs, mais plutôt à un choc thermique. L'anticyclone qui retient la vague de chaleur remontant du Maghreb sur la France depuis la Pentecôte devrait commencer à se décaler vers le sud à partir de samedi et surtout dans la journée de dimanche, indique La Chaîne météo.

Au déplacement de l'anticyclone devrait s'ajouter l'arrivée d'un flux océanique par la Manche et le Nord-Ouest, lequel aurait pour effet d'abaisser les températures dès samedi sur les régions septentrionales. Cet air plus frais venant de l'Atlantique devrait gagner une grande partie du pays dimanche mettant fin à l'épisode de canicule. Ce changement rapide de températures risque cependant d'entraîner des orages durant le week-end prévient La Chaîne météo.

© La Chaîne météo

Les modèles météorologiques demandent encore à être précisés, mais plusieurs d'entre eux misent effectivement sur la formation d'orages essentiellement pour la journée de dimanche. Il ne s'agirait cependant par d'une dégradation orageuse généralisée. Les intempéries pourraient éclater "de manière isolée" et "principalement à l'est du pays où le risque demeure plus élevé qu'ailleurs", écrit La Chaîne météo. Les orages pourraient s'étendre de l'Alsace jusqu'aux sud des Alpes en passant par la Bourgogne et le Rhône-Alpes. A l'ouest du pays le rafraichissement de l'air devrait se fait sans orages. La Chaîne météo évoque toutefois la possibilité de voir quelques phénomènes orageux toucher les Hauts-de-France, la Normandie et une partie de l'Ile-de-France le samedi.

Sous l'effet du changement d'air et des orages, les températures devraient baisser de façon généralisée sur la France durant le week-end. Malgré tout, les températures étaient tellement hautes durant la vague de chaleur, qu'elles resteraient légèrement au-dessus des normales de saison.

La moitié ouest du pays conserverait 1 à 3 degrés de plus faisant grimper le mercure à 23°C au sud de la Nouvelle Aquitaine et autour de 20°C en Normandie selon les cartes de La Chaîne Météo. Les prévisions de Météo France misent cependant sur des températures un peu plus chaudes, notamment entre la Gironde et le sud de la Bretagne avec 28°C à Bordeaux et 26°C à Rennes.

La moitié est, elle, resterait avec des températures élevées pour le printemps entre 24 et 32°C du Grand Est jusqu'en Provence-Alpes-Côte d'Azur, soit des valeur supérieures de 5 à 10 degrés aux normales de saison. Il faudrait attendre le début de la semaine prochaine et les premiers jours de juin pour revenir à des températures printanières.