Vous pensez ne pas avoir dormi de la nuit, mais en fait si ! Et voici la cause selon les experts

Nous avons une perception parfois erronée de notre sommeil.

"Ohlala, je n'ai pas fermé l'oeil de la nuit !" Parfois, certaines personnes se lèvent avec la certitude d'avoir passé des heures complètement éveillées, voire de n'avoir pas dormi de la nuit. Mais si l'on se penche avec sérieux sur cette situation, la réalité est bien souvent plus complexe : il est même d'ailleurs très probable que des phases de sommeil aient bien eu lieu. Des scientifiques ont même identifié ce qui est en réalité un déphasage de la perception mais aussi de la qualité du sommeil : cela s'appelle l'insomnie paradoxale.

L'Académie américaine du sommeil (AASM) indique d'ailleurs que les personnes concernées croient qu'elles sont restées éveillées pendant la majeure partie de la nuit malgré un sommeil d'une durée totalement proche de la normale. Les chercheurs ont aussi établi que les personnes concernées souffraient d'un sommeil insuffisant malgré des périodes de sommeil objectivement suffisantes. L'insomnie paradoxale peut également causer des problèmes de sommeil au fil du temps en raison de la détresse causée par le manque de sommeil perçu. Et comme les insomniaques le savent, le manque de récupération la nuit peut affecter le quotidien : mettre des mots sur ce phénomène est un grand premier pas.

Comment échapper à l'insomnie paradoxale ?

L'insomnie paradoxale a des causes inconnues, malgré les études menées. Les plus récentes mettent en avant des liens entre des traits de personnalité spécifiques et des différences dans la structure neurale du sommeil. Comme l'explique la Sleep Foundation, elle peut être associée à d'autres troubles comme l'apnée obstructive du sommeil, des manifestations dépressives et parfois des dysfonctionnements de la digestion.

La solution est généralement trouvée grâce à une étude du sommeil ou grâce à l'actigraphie : une forme d'analyse du sommeil qui consiste à porter une montre-bracelet à la maison. L'insomnie paradoxale semble également augmenter les niveaux de stress à un degré similaire à celui de l'insomnie objective. Les personnes qui pensent souffrir d'insomnie paradoxale doivent donc en parler avec un spécialiste et ne pas se laisser submerger par cette dégradation du sommeil. Il est par ailleurs recommandé de veiller à éliminer les causes de stress et de ponctuer sa semaine de moments de relaxation ou de méditation.