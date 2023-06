Selon une psychologue formée à Harvard, si vous utilisez régulièrement ces phrases vous êtes 'plus sécurisé émotionnellement que la moyenne'

Le Dr Cortney S. Warren, psychologue de Harvard, affirme que l'autonomie et la confiance sont clés pour la sécurité émotionnelle.

Le Dr Cortney S. Warren est une psychologue certifiée et a reçu sa formation clinique à la Harvard Medical School. Elle a écrit près de 50 articles de revues scientifiques. Selon elle, les personnes sécurisées émotionnellement sont autonomes, confiantes et à l'aise dans leur peau. Ce sentiment d'assurance personnelle les rend mieux à même de gérer les conflits, principalement parce qu'elles ne cherchent pas une validation externe. Mais il faut beaucoup de travail pour en arriver là. Voici les phrases que les personnes émotionnellement sécurisées utilisent plus que la moyenne.