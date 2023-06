Quel est le siège le plus sûr dans un avion en cas d'urgence ? Ce que disent les statistiques

Le choix de votre siège influe grandement sur vos chances de survie en cas d'accident. Sans surprise, ce n'est pas à l'avant d'un appareil qu'il faut s'asseoir...

Lorsque vous faites une réservation pour un billet d'avion, quelle est votre priorité ? Généralement de disposer de place pour vos jambes si vous êtes grands, d'être proche des toilettes, d'être situé à l'avant de l'avion pour pouvoir sortir rapidement ou d'avoir une meilleure qualité de siège pour votre confort.

Mais peu de gens pensent à choisir son siège en fonction de sa sécurité en cas d'un terrible crash ôtant la vie aux centaines de passagers et membres d'équipage par exemple. L'avion reste tout de même le moyen de transport le plus sûr devant le train et le bus selon le Figaro avec 1,01 accident pour un million de vols. Peu de chance de vous offrir un dernier shot d'adrénaline lors de votre prochain Strasbourg-Biarritz... Mais les accidents de ces aéronefs immenses restent impressionnants et alimentent souvent les fantasmes comme pour le crash du Rio-Paris.

Quelle place choisir dans un avion pour votre sécurité ?

La revue scientifique universitaire The Conversation s'est donc posée cette question : quel est le siège le plus sûr dans un avion ? Si cette question est primordiale au moment de conclure votre future réservation, sachez que le siège du milieu à l'arrière d'un avion est alors votre meilleur choix.

Le fait d'être entouré de deux personnes à vos côtés permet de créer un tampon humain qui augmente vos chances statistiques de rester en vie. L'arrière de l'appareil est aussi la dernière zone touchée par l'impact d'un atterrissage forcé. Le dernier rang est également proche d'une sortie, ce qui augmente une nouvelle fois le taux de survie.

Mais le magazine Time rappelle toutefois que "les chances de mourir dans un accident d'avion ont moins à voir avec l'endroit où vous vous asseyez qu'avec les circonstances entourant l'accident".