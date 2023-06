Ces aliments mangés très souvent par les enfants contiennent des insectes et vous ne le saviez pas

L'industrie alimentaire ne se prive pas d'utiliser un ingrédient rouge très stable et très pratique que l'on retrouve dans de nombreux articles. Et il est fabriqué à partir d'insectes broyés.

Peu de gens le savent, mais il est très fréquent de consommer des aliments dans lesquels sont insérés un colorant alimentaire fabriqué à base d'insectes broyés. Il s'agit du carmin, l'un des colorants rouges les plus couramment utilisés, depuis des décennies.

De quels insectes parle-t-on ? Des cochenilles, qui sont originaires d'Amérique latine, où ils vivent sur des cactus. Aujourd'hui principalement cultivés au Pérou, des millions de ces minuscules insectes sont récoltés chaque année pour produire ce colorant.

En réalité, le carmin est un ingrédient de base de l'industrie alimentaire mondiale, que l'on retrouve dans une multitude de produits tels que les yaourts aromatisés, les sirops, les confitures, les glaces, les tartes aux fruits, les boissons gazeuses, les bonbons ou les gâteaux. Beaucoup d'aliments conçus à destination des enfants, très sensibles à la couleur rouge ! Le carmin est également largement utilisé dans l'industrie cosmétique et se retrouve dans de nombreux rouges à lèvres. Autant le dire : nous vivons de très prêt avec cette poudre d'insectes, nous en avons presque tous consommé un jour ou l'autre.

Si certains consommateurs ou fabricants ont manifesté un peu de réticence sur l'emploi de ces insectes, il s'est imposé pour sa praticité, son caractère très stable, sa sécurité et de sa durabilité. Sa couleur est par ailleurs peu affectée par la chaleur ou la lumière. Il faut aussi ajouter que le carmin est aussi capable de produire une large gamme de couleurs, allant du rose à l'orange, en passant par le violet, en plus du rouge.

Un colorant naturel et très ancien, caché sous un nom obscur d'additif alimentaire

Les industriels mettent souvent en avant qu'il s'agit d'un produit naturel, bien plus sain que les alternatives artificielles, telles que les colorants alimentaires à base de charbon ou de sous-produits du pétrole. Il a été découvert et utilisé pour la première fois par les Mayas puis les Aztèques il y a plus de cinq siècles.

Cependant, même les amateurs de carmin conviennent qu'il devrait être étiqueté de manière plus claire. Heureusement, il existe un nombre croissant d'alternatives naturelles de coloration rouge qui ne sont pas d'origine insecte.

En France, le carmin est identifié sous le nom de E120, selon la classification des additifs alimentaires de l'Union européenne. Difficile de savoir de quoi il s'agit vraiment ! Maintenant, vous saurez l'identifier !