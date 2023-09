Voici où il existe un vrai risque de séismes en France, qui "pourraient causer plusieurs centaines de victimes"

Un séisme meurtrier en France métropolitaine ne serait pas une surprise. Grâce à cette carte mise en place par les autorités, chacun peut mesurer les risques chez lui.

Vous l'ignoriez peut-être, mais des tremblements de terre sont comptabilisés tous les jours en France, selon le Réseau national de surveillance sismique. Heureusement, ils sont tous situés dans des magnitudes très basses. Cela explique pourquoi ces secousses ne sont pas ressenties par la population, mais seulement par les machines sophistiquées des sismologues. Pourtant, certaines régions sont particulièrement exposées à un évènement sismique bien plus considérable.

Ainsi, trois régions sont concernées par un niveau de risque sismique moyen au regard de l'échelle mise en place par le ministère de la Transition écologique. Une carte a été mise en place pour déterminer "cinq zones de sismicité, allant de très faible à forte". Le niveau moyen correspondant au quatrième le plus élevé.

Et les risques dans certains endroits de France sont en réalité considérables : si des tremblements de terre survenaient dans certaines de ces zones identifiées, les services de l'État estiment que ces "séismes majeurs pourraient causer plusieurs centaines de victimes en métropole et plusieurs milliers aux Antilles".

Le dernier séisme majeur en France est survenu le 16 juin 2023 entre La Rochelle et Niort. D'une magnitude évaluée entre 5.3 et 5.8, la secousse avait blessé légèrement une personne, mais d'importants dégâts matériels avaient été comptabilisés. Le séisme le plus important depuis 1900 était survenu à Lambesc (Bouches-du-Rhône) en 1909 avec 46 morts. Aux yeux du ministère, les Alpes, l'Alsace et les Pyrénées constituent aujourd'hui les zones les plus à risque.

La carte de Géoportail, service des autorités publiques, permet de savoir si vous habitez dans une zone à risque, en rentrant votre adresse dans le moteur de recherche consacré.

La France est donc vulnérable, dans une certaine mesure, aux tremblements de terre. Et particulièrement dans les Antilles et notamment en Guadeloupe et à la Martinique. Ces régions sont classées en zone sismique maximale. Un scénario catastrophe existe sur place, il s'agit du "Big One". Ce tremblement de terre de très forte magnitude est redouté à plusieurs endroits du globe et ces îles françaises en font partie.

En 1843, un évènement similaire s'était produit dans la région des Petites Antilles. Le bilan ? Plus de 3 000 morts et des milliers de blessés. Un rapport de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, cité par Franceinfo, a réalisé une simulation de ce Big One de 1843 avec les conditions de 2023. Un tel séisme ferait alors plus de 100 000 morts "sur l'ensemble des Antilles".