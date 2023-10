Un mini-bus sans chauffeur va bientôt relier ces communes en France, attention c'est un ordinateur qui conduit

Un mini-bus autonome va bientôt relier quelques communes en France, permettant aux habitants de circuler sans prendre leur voiture... s'ils font confiance au robot ordinateur qui conduit.

Comment circuler, sans voiture, dans les régions ou les périphéries des villes peu desservies en transport en commun ? C'est une problématique essentielle : des millions de Français n'ont pas d'autre solution que prendre leur voiture pour effectuer des trajets courts ou des déplacements vers les gares, les commerces, ou vers leur lieu de travail. Bien souvent, les foyers sont contraints de posséder deux véhicules, d'en assurer les coûts d'assurance et d'entretien et n'ont pas de solution alternative.

Mais il se pourrait bien que, très rapidement, les choses changent avec de nouvelles solutions. Et l'une d'elle pourrait bien passer par les navettes autonomes, c'est à dire sans chauffeur. Ce n'est pas de la science-fiction : plusieurs projets sont à l'étude dans plusieurs agglomérations du pays, et certains sont très avancés. Près de La Rochelle, c'est même très concret.

Comme le rapporte France Bleu, huit communes situées en troisième couronne de l'agglomération de La Rochelle seront desservies par quatre navette sans conducteur, dans tout juste un an. Le lancement de ce projet a même été acté officiellement samedi 14 octobre sur la zone artisanale de Croix-Fort à Saint-Médard-d'Aunis. Tout est prêt : le financement, avec 13 millions d'euros dégagés dont 8 venant de l'Etat ; la solution technique, avec le recours au service "Yelo Deta" ; les trajets.

Le test de la navette a impressionné la presse locale. Il faut dire que tout a l'air simple et sécurisé et ce qui est proposé est très attractif. Une navette de modèle Renault Master, à moteur électrique, doté de huit places, circulera dans huit communes. Le pilote ? Un ordinateur, donc. Isabelle Paulin-Jardin, cheffe du projet rochelais pour la société parisienne Milla, qui a mis au point cette navette, promet un niveau de sécurisation très élevé.

La Rochelle Agglo © La Rochelle Agglo

A France Bleu, elle indique que quatre caméras, une dizaine de lidars (capteurs laser), une liaison avec plusieurs satellites, et une connexion permanente avec un centre de supervision sont prévus. Un opérateur suivra les navettes en fonctionnement et un conducteur "de secours", humain, sera présent dans les premières semaines de l'expérimentation. La navette circulera à une vitesse maximale de 60 km/h.

Le maire de Saint-Médard-d'Aunis est séduit : "C'est très bien. On ne s'en rend même pas compte qu'il n'y a pas de conducteur. [...] Il y a neuf hameaux et les personnes sont systématiquement obligées de prendre un véhicule, ou de se faire emmener, pour rejoindre une ligne de bus. A l'avenir, quelqu'un qui a besoin, il prendra l'application ou téléphonera, et il pourra avoir une navette qui va venir le chercher à telle heure", explique l'édile à France Bleu.