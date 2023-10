Ces insectes dangereux s'installent dans les jardins cet automne - "C'est maintenant qu'il faut agir pour les éliminer"

"Les perspectives ne sont pas très bonnes" selon les experts. Si on ne détruit pas ces nids d'insectes tout de suite, il y en aura des dizaines l'année prochaine.

Avec l'automne, il faut s'attendre à certaines contrariétés propres à la saison. L'arrivée d'un temps plus frais après une longue période de chaleur, les feuilles qui tombent, les arbres qui se dénudent en conséquence... Tout ceci est propice aux développements des insectes nuisibles. Gare aux mauvaises surprises.

Les personnes ayant un jardin ou vivant à proximité de la campagne le savent : c'est le moment de se protéger de certaines espèces, qui se mettent à l'abri du froid en entrant chez nous ou qui ont profité des températures clémentes pour construire des abris conséquents dans les espaces verts.

Dans plusieurs régions de France, d'abord dans le sud, le sud-ouest et la façade atlantique, la menace la plus évidente est celle du frelon asiatique. Si les experts de cet insecte alertent depuis des années sur sa propagation en France, cet automne 2023 s'avère en réalité crucial. "On est en pleine période où on les voit bien. Ça nous arrive de faire une dizaine d'interventions par semaine", explique le gérant de Delta Guêpes 23, qui intervient dans la Creuse, auprès de France Bleu.

"Les étés de plus en plus chauds vont favoriser leur durée de vie. On va trouver des nids jusqu'au début du mois de décembre. Dans le sud-ouest, ils en trouvent encore en janvier. Le problème, c'est que si on ne détruit pas un nid, il va en créer des dizaines l'année prochaine", ajoute-t-il. Et sur un ton plus alarmiste : "Les perspectives ne sont pas très bonnes. Ça va continuer d'augmenter si on ne fait rien de plus".

Les spécialistes de la désinfection sont unanimes et sonnent l'alerte aux quatre coins de la France. En Normandie, dans l'Orne, Ouest-France rapporte que "le nombre de nids de frelons asiatiques déclaré augmente" avec des interventions plus difficiles. Le journal local pointe "une situation qui inquiète les experts et les habitants". La Charente Libre rapporte aussi "une pression inédite exercée par cet hyménoptère" et "une menace jamais vue" pour les abeilles notamment autour de La Rochelle. L'Est Républicain fait aussi mention d'une "prolifération" jamais vue jusque-là en Lorraine.

Le danger est réel : les nids peuvent contenir des milliers de frelons et ceux-ci peuvent attaquer en masse s'ils se sentent menacés. Ce qui arrive souvent puisqu'il suffit de s'approcher à quelques mètres du nid. Attention, pour détruire un nid, il est nécessaire de faire appel à des professionnels formés et équipés, c'est impératif. Et il ne faut pas tarder, il est très important de déloger les nids, qui se multiplient d'années en années si rien n'est fait.