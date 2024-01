Voici ce qui rend "sexy" selon la science, beaucoup le sont sans le savoir

La science vient de déterminer les facteurs implacables qui feraient de vous une personne plus sexy ! Vous ne pourrez qu'améliorer votre pouvoir de séduction après en avoir pris connaissance. Attention, certains pourraient bien vous surprendre.

Vous pensiez qu'être sexy était simplement une affaire d'apparence ? Détrompez-vous, il n'en est rien ! En effet, selon la science, plusieurs facteurs jouent sur le fait de paraître "sexy" aux yeux du public. Et on est très loin des clichés. Oubliez la blonde aux yeux bleus et le grand brun ténébreux aux tablettes de chocolat bien saillantes. La science a déterminé trois éléments qui font de vous une personne plus sexy qu'une autre. Attention, cela pourrait grandement vous surprendre et vous aider dans votre quête d'attractivité.

Selon la science, la personnalité serait le premier facteur qui accentuerait le côté sexy d'un homme ou d'une femme. Et sur ce point, les experts sont catégoriques. La personnalité et la manière dont elle se présente permettent de faire émerger le caractère sexy. La personnalité peut changer le sentiment initial d'attraction, la première impression visuelle. La confiance dans la façon de parler, peut nettement augmenter le côté attrayant d'un individu. Le charisme peut capter l'attention, on parle également de charme, de magnétisme ou encore d'intelligence sociale.

La science met aussi en avant la gentillesse qui reflète la compassion et la sensibilité. Ces sentiments favorisent l'attractivité auprès du public. Enfin, plus vous êtes drôle, plus vous avez de chance d'être jugé comme attirant. Alors ne soyez pas timide, osez et vous serez récompensé. Ces observations ont été mises en avant dans une étude menée en 2017 à l'Université Simon Fraser en Colombie-Britannique au Canada. Les chercheurs ont notamment analysé un évènement de speed-dating et ont remarqué que les participants considérés comme drôles étaient jugés plus attirants qu'ils ne l'étaient au début du rendez-vous.

L'environnement joue également. Si les tendances varient en fonction de la génération et des coutumes culturelles, l'environnement dans lequel vous évoluez joue aussi un rôle essentiel dans votre potentiel "sexy". Les préférences des Américains peuvent varier du tout au tout par rapport aux Européens, une observation mise en avant par Blanca Cobb, experte en langage corporel. Il est aussi importante de comprendre que ces facteurs évoluent comme des modes, un peu comme avec les coupes de cheveux !

Enfin, la biologie d'un être humain joue un rôle crucial. Aussi étonnant que cela puisse paraître, il peut même être le plus important des trois. "L'odorat, les similitudes physiques ou encore la symétrie du visage peuvent déclencher chez l'autre l'effet sexy", a expliqué Kelsey Latimer, une psychologue basée en Floride.