Ce n'est pas 8h ! La durée idéale d'une nuit est nettement moins élevée qu'on le pensait

Debout ! Debout ! Les résultats de ces travaux universitaires sont étonnants : voici qui pourrait alimenter vos prochaines conversations avec vos amis (qui dorment trop).

Il y a des convictions et des certitudes qui deviennent des savoirs partagés par tous et qu'on ne remet jamais en question. Et cela peut concerner des choses de tous les jours, des habitudes du quotidien, comme le travail, les loisirs, le temps partagé avec ses amis, le temps consacré à cuisiner ou bien le temps à consacré à... dormir.

Il n'est pas toujours facile de déterminer la durée optimale d'une "nuit de sommeil". Certains y voient une donnée personnelle qui varie selon chacun ou en fonction de l'âge. Alors que quelques heures suffiront aux uns, d'autres vivront au ralenti sans leur huit heures de sommeil. C'est du moins une croyance que beaucoup partagent.

De manière générale, il est usage d'entendre que les adultes doivent dormir entre 8 heures et 9 heures, voire d'entre 7 heures et 9 heures. On dit aussi que pour les enfants, entre 9 heures et 11 heures sont nécessaires et entre 8 et 10 heures par nuit pour les adolescents.

Mais toutes ces recommandations ne sont pas réellement fondées. En 2015, des chercheurs de la University of California Los Angeles (l'Université de Los Angeles en Californie) ont mené une étude, publiée dans une revue américaine et relayée par le quotidien britannique The Independant, basée sur des populations de chasseurs-cueilleurs et rapportent que leurs nuits sont aussi courtes que celles des sociétés dites "industrielles". Et même plus courtes.

Les chercheurs ont étudié les rythmes de sommeil de trois populations différentes. La société Hadza située dans le nord de la Tanzanie, les San en Namibie et le peuple Tsimané en Bolivie. Ces trois populations d'Afrique et d'Amérique du Sud sont toutes nomades et vivent de la chasse et de la cueillette.

Résultat, six heures de sommeil seraient suffisantes pour passer une bonne nuit. L'étude révèle que les populations étudiées dorment en moyenne 6,4 heures par nuit. Sans la moindre contrainte. Ces résultats indiquent des habitudes similaires à celles de nos ancêtres de l'ère pré-moderne. L'étude dévoile donc qu'il n'y a pas une différence significative entre la nature du sommeil des populations dites "primitives" et celles "industrielles".

Elle met ceci en évidence : "Le sommeil dans ces groupes humains traditionnels ressemblent plus à ce qu'est le sommeil aujourd'hui qu'on ne le croit". Elle ajoute aussi que "les sociétés traditionnelles ne dorment pas plus que la plupart des individus des sociétés industrielles", et que contrairement aux idées reçues, le rythme de sommeil de ces populations ne suivent pas nécessairement le cycle de la lumière naturelle, l'étude précisant que "les participants demeuraient éveillés bien après la tombée de la nuit". L'utilisation du feu comme "lumière artificielle" a notamment été mise en avant par les chercheurs.

Par conséquent, la croyance selon laquelle les sociétés industrialisées dormiraient moins du fait des habitudes de travail et de l'utilisation des écrans n'est donc pas prouvée. Tout comme l'idée selon laquelle une bonne nuit de sommeil se trouve entre 8 et 9 heures.