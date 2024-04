On le croyait à l'abri, les robots peuvent aussi remplacer les humains dans ce métier très qualifié

Les professions à hautes qualifications ne sont pas épargnées par l'IA. Pour l'une d'entre elles, des robots pourraient bientôt remplacer les humains.

L'intelligence artificielle s'affirme de plus en plus dans différents secteurs. Pour certains, elle représente une menace puisqu'elle pourrait remplacer l'Homme, notamment dans le monde du travail. Si au premier abord, cela semble plutôt concerner des métiers ouvriers, l'IA ne compte pas s'arrêter là. Certaines professions à hautes qualifications pourraient aussi être accaparées par les robots.

Par exemple, le métier d'avocat pourrait être particulièrement concerné. En février 2023 déjà, le cabinet d'avocats international Allen & Overy a donné accès à ses avocats à un chatbot IA pour rédiger des contrats, leur offrant ainsi un gain de temps de deux heures par semaine. A force d'utilisation, le système serait même devenu capable de négocier des contrats pour un gain de temps de sept heures hebdomadaires ! Néanmoins, peut-on comparer le travail de négociation d'une intelligence artificielle à celui d'un avocat diplômé ?

Pour répondre à cette interrogation, Lauren Martin, du centre d'excellence en IA de la société de technologie juridique Onit, a fait un parallèle entre le travail de jeunes avocats et celui de l'IA. Son équipe a demandé à des avocats de profession de souligner les questions juridiques importantes dans un ensemble de contrats. Puis, elle a fait passer le même exercice à une intelligence artificielle, formée pendant 16 heures auparavant.

Selon Discover magazine, Claude ou GPT-4 ont égalé voire surpassé la précision de leurs homologues humains dans l'identification de ces questions juridiques. La plus grande différence se constate en termes de vitesse : les révisions de contrats ont été effectuées en moins d'une minute par l'IA contre 56 minutes pour les jeunes avocats ! Financièrement, le constat est aussi sans appel. Un jeune avocat coûte en moyenne 74 dollars par révision de contrat contre 2 cents pour la même tâche réalisée par une IA.

La société Onit propose des "expériences d'automatisation des flux de travail haut de gamme pour les processus commerciaux sophistiqués liés au droit". © Capture Onit.com

"Les grands modèles linguistiques sont sur le point de perturber le secteur juridique, en améliorant l'accessibilité et l'efficacité des services juridiques", en a conclu Lauren Martin. Pour ce dernier, les tâches de routine pourraient rapidement être confiées à des systèmes IA. L'IA reste en revanche, selon lui, moins performante que des professionnels dans la compréhension juridique plus poussée. Le travail de l'IA devrait d'ailleurs toujours être supervisé puisque le test a montré que certaines fois, elle soulevait des problèmes dans les contrats qui sont en fait inexistants.

Cette idée est aussi approuvée par Douglas Hornung, avocat et fondateur du site Divorce.ch, qui a donné des exemples de tâches que peut déjà accomplir l'IA pour les avocats aujourd'hui : "Des contrats de base et classiques, de bons projets d'articles juridiques ou de conférences à préparer, des avis de droit ou des actes de procédure usuels, la rédaction d'une clause contractuelle", a-t-il listé pour Focus.swiss. Pour lui, ce n'est que le début : "demain, l'IA intégrera mieux l'interaction entre diverses clauses contractuelles, la structure et la logique d'un acte, la conformité avec la législation ou la jurisprudence".

Il est d'ailleurs persuadé que la machine performera mieux et bien plus vite que l'avocat. Un professionnel restera toutefois nécessaire au début d'un dossier pour établir la stratégie à adopter ainsi que pour l'idée créatrice car l'IA reste un ensemble de connaissances et manque donc d'inventivité et d'appréciation. L'avocat apportera aussi toujours l'empathie indispensable dans ce métier. Selon l'expert, l'avenir des avocats professionnels sera dans la spécialisation dans des domaines pointus.