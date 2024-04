Une chaleur anormale arrive dans ces départements, jusqu'à 31 degrés attendus dès ce week-end

Un pic de chaleur devrait être enregistré dans plusieurs villes de France ce week-end. Ces températures anormalement élevées sont notamment dues à la présence d'une masse d'air chaud qui remonte de l'Equateur.

Un avant goût d'été ? Ce week-end, une partie de la France fera face à une chaleur anormale pour un début de mois d'avril. Selon les dernières prévisions de Météo-France, les températures vont progressivement grimper pour dépasser assez nettement les normales de saison. Dès vendredi, en fin de semaine, le mercure frôlera les 30 degrés avec une température de 28 degrés attendue sur la côte basque et 27 degrés à Bordeaux. Dès le samedi, la chaleur va se généraliser et concerner plusieurs régions du pays.

"Plusieurs indices semblent aller dans ce sens. Tout d'abord, la présence d'une masse d'air exceptionnellement chaud, au niveau des records pour un début avril, avec une température entre 16 et 20°C à 850 hPa (1500 mètres). Ce type de configuration en plein cœur de l'été en France nous donnerait des températures de 32 à 36°C en journée !" expliquait Météo France ce lundi 1er avril. Une prévision confirmée par la Chaîne Météo, carte à l'appui, qui annonce la couleur : "À partir de jeudi, le temps s'améliorera presque partout, sauf en Bretagne. Vendredi, ce sera l'été dans le sud avec 25 à 30°C près des Pyrénées. Cette configuration qui pourrait faire s'envoler les températures dans les départements du sud-ouest. Entre jeudi et vendredi, une première nuit tropicale pourrait même être observée dans la région de Biarritz.

© La chaîne météo

Samedi 6 avril, les températures vont frôler les 30 degrés dans le Centre Val-de-Loire. 29 degrés sont annoncés à Tarbes (Hautes-Pyrénées) et la barre symbolique des 30 degrés devrait bien être franchie à Bourges avec un record national de 31 degrés pour ce samedi. À Paris, le mercure devrait atteindre 28 degrés. D'autres villes sont concernées par cette vague de chaleur inédite, 27 degrés sont prévus à Auxerre et 25 degrés à Tours.

De plus, "la levée du vent du sud va accentuer la chaleur dans le sud-ouest en franchissant les Pyrénées" précise Météo France. On parle de l'effet de foehn. "Aussi, il n'est pas exclu, au vu de la température élevée de la masse d'air présente entre vendredi et samedi au-dessus de la France et de la présence du vent du sud, que la barre des 30°C soit frôlée sur le sud de l'Aquitaine", confirme Météo France.

Crème solaire, casquettes et parasols devraient donc être de sortie sur les plages du pays basque et des Landes en ce week-end du 6 avril 2024. Dimanche, l'arrivée de la pluie pourrait permettre de faire baisser les températures. La semaine suivante, elles resteront légèrement au dessus des normales de saison.