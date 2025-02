Cette erreur est bien trop courante durant le ramadan, elle va à l'encontre de la tradition

Pendant le ramadan, afin de respecter la tradition, une erreur particulièrement courante est à éviter.

Le ramadan est l'un des cinq piliers de l'islam et est associé à une période de jeûne du lever au coucher du soleil. Il faut durant cette période s'abstenir de boire et de manger. C'est aussi un mois de recueillement, de prières, de charité et de solidarité. Il est suivi par plusieurs millions de musulmans chaque année en France. Les mosquées organisent des activités et rassemblements pendant cette période. Certains musulmans peuvent cependant faire quelques erreurs pendant cette période sacrée, et notamment sur la gestion du jeûne, mais comme dit l'adage l'erreur est humaine.

Certains estiment, par exemple, que sauter le Sahur, le repas avant l'aube, facilitera le jeune. Or, il n'en est rien car ce repas est essentiel pour fournir l'énergie et l'hydratation nécessaires pour tenir la journée. Il est conseillé d'en profiter pour manger des protéines ou des fibres qui vont donner de la force et couper la faim sur une longue période. Ceci étant, ce n'est pas l'erreur la plus récurrente et problématique par rapport à la tradition.

L'erreur la plus commune reste celle de trop manger pendant l'Iftar, le repas pris chaque soir au coucher du soleil pendant le ramadan. Il survient après 12 à 15 heures de privations, puisque l'heure varie en fonction du coucher du soleil et donc aussi en fonction du lieu d'habitation. Certains musulmans tendent à abuser de la nourriture au moment de rompre le jeûne, après une journée de privations, une action qui va à l'inverse des principes de modération et d'autodiscipline prescrits pendant cette période. Ils tombent ainsi une erreur qui va à l'encontre de l'enseignement du ramadan, allant jusqu'à parfois faire des dépenses excessives pour ce repas quotidien de sortie de jeûne. Attention donc si vous jeûnez : se jeter sur la nourriture est un très mauvais réflexe, le ramadan doit rester un mois d'ascèse et de modération.

Ce n'est, en plus, pas très bon pour le corps de trop manger d'un coup. Un gros repas peut aussi troubler le sommeil. Il est alors préférable d'opter pour des protéines, des féculents et des légumes, plutôt que de céder à l'attrait de la malbouffe. Il faut également bien se réhydrater. Ce repas doit plutôt rester léger, les soupes étant souvent recommandées. L'iftar est généralement "composé de fruits et de dérivés sucrés, ainsi que de gras végétaux, qui calment rapidement la faim et la fatigue de la journée", écrit le blogueur spécialisé Al-Kanz sur son site Internet.